«Масленица – старый светлый праздник, испокон веков любимый на Руси…», – эти задушевные строки Надежды Игнатьевой стали зачином литературно-фольклорного посвящения «Масленица пришла, добро, радость принесла», организованного сотрудниками симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского для получателей социальных услуг социально-реабилитационного отделения №5 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферополя.Предпраздничная программа мероприятия зарядила гостей позитивной энергией, позволила им окунуться в атмосферу самого раздольного и веселого праздника восточнославянского календаря, знаменующего проводы зимы и долгожданную встречу весны. Гости знакомились с историей и традициями «широкой», «честной», «разгульной» русской Масленицы, с названиями каждого из дней «Масленичной недели», которая в 2025 году празднуется с 24 февраля по 2 марта.
Масленица – радость на неделю. игрища, потехи, городки,
Девичьи веселые качели, детвора с припевками. Блины…
Масленица – возрождение жизни, солнечного света и добра... (Н. Игнатьева)
Гости с удовольствием вспоминали поэтические оды классиков русской литературы любимому празднику начала весны и обязательному атрибуту Масленицы – румяным, похожим на лик Солнца блинам: «Скоро Масленицы бойкой закипит широкий пир, и блинами и настойкой закутит крещеный мир» (П. Вяземский), «Они хранили в жизни мирной привычки милой старины, у них на Масленице жирной водились русские блины» (А. Пушкин) и др. Милым дымам напомнили о том, что в рассказе «Блины» Антон Павлович Чехов писал: «Поддаются времена и исчезают мало-помалу на Руси древние обычаи, одежды, песни; многое уже исчезло и имеет только исторический интерес, а между тем такая чепуха, как блины, занимает в современном российском репертуаре такое же прочное и насиженное место, как и 1000 лет тому назад. Не видно и конца им и в будущем...». Александр Куприн в романе «Юнкера» так охарактеризовал традиционное масленичное кушанье: «Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных и здоровых детей». А Иван Сергеевич Шмелёв в автобиографическом романе «Лето Господне» писал: «Масленица… Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал его в детстве… В этом широком слове и теперь еще для меня жива яркая радость».
Эмоционально-позитивный настрой создал в аудитории просмотр видеороликов «Масленица пришла», «Веселая Масленица», «Ой, блины мои, блины». Гости с удовольствием посмотрели фрагменты празднования Масленицы из советского мультфильма «Снегурочка», созданного в 1952 году на основе оперы Н.А. Римского-Корсакова по одноименной сказке А.Н. Островского.
Весело и дружно милые дамы отвечали на вопросы викторин «Масленичные пословицы и поговорки» и «В Масленичный разгуляй русские загадки отгадай».
Информационным сопровождением стала выставка-инсталляция «Масленица идет, блин да мед несет», представившая произведения русской литературы, в которых нашла отражение «масленичная» тема.
Завершилось мероприятие искренним пожеланием Татьяны Дементьевой:
Встречайте Масленицу с песней, открыты будьте и добры.
И станет мир ваш интересней, и будут вкусными блины.
Желаем шумного веселья, дыханья солнечной весны,
Примите наши поздравленья, пусть счастьем будут дни полны!Коваленко Вера