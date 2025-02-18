Народный референдум КПРФ призван привлечь внимание властей к проблемам, волнующим граждан России

Рост цен продолжает бить рекорды: за последнее время цены на картошку увеличились более, чем на 90%. На борщевой набор – почти на треть. Стройка задохнулась, так как песок, фаянс, плитка, металл подорожали в 2-3 раза. При этом эксперты предупреждают об очередном витке роста цен уже этой весной.Рост тарифов ЖКХ и усугубляющиеся проблемы с коммунальной инфраструктурой. Вокруг ЖКХ бродит свора жуликов, обирающих граждан и, по сути, ни за что не отвечающих. И их никак не могут унять.Пенсионную «реформу» нужно срочно отменять и возвращать прежний пенсионный возраст. «Реформа», как мы и предупреждали, оказалась провальной.Принципиально важно максимально поддержать «детей войны». Их осталось всего 8-9 миллионов.Для решения этих проблем нужно, чтобы государство обладало большими ресурсами. Речь идет о национализации не только ЖКХ, но и других стратегических отраслей, без которых невозможно сформировать бюджет развития.Партия власти может давать сколько угодно обещаний. Но все они так и останутся на бумаге, если в стране, по-прежнему, будет бюджет латания дыр, а не развития.