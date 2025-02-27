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четверг, 27 февраля 2025 г.

Вышел в свет второй февральский номер газеты «Коммунист Крыма»

           Дорогие читатели!

Мы продолжаем рассказывать о Народном референдуме, стартовавшем на Общероссийском партийном собрании. В своем интервью первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко отметил основную мысль, которую хотят донести коммунисты: «Нам важно не только услышать мнение людей, но и донести его до правительства». В этом актуальном материале Сергей Васильевич также рассказал, что является приоритетным направлением в работе Компартии сегодня.

Не так много времени осталось до момента празднования 80-летия великой Победы, и КПРФ совместно с патриотическими силами развернули широкую работу по подготовке к этой дате. Уже в апреле состоится большой всемирный антифашистский форум. Эти и многие другие вопросы недавно поднял в преддверии пленарного заседания Госдумы, перед журналистами Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганов. Мы подготовили большой материал на эту тему.

Так же в этом номере вас ждет ряд заметок, рассказывающих о работе местных партийных ячеек и проведенных мероприятиях, посвященных разным историческим событиям. Изменения в российском законодательстве, уже вступившие в силу в 2025 году, также не оставлены нашим вниманием — увеличение пенсий и минимального размера оплаты труда, повышение выплат по маткапиталу и пособиям, увеличение штрафов за нарушение ПДД. Об этих и других изменениях читайте в нашем материале.

На страницах февральского номера мы рассказываем о том, что еще необходимо сделать и какой вклад сделали крымские коммунисты на благо общества. Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»