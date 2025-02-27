Вышел в свет второй февральский номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Мы продолжаем рассказывать о Народном референдуме, стартовавшем на Общероссийском партийном собрании. В своем интервью первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко отметил основную мысль, которую хотят донести коммунисты: «Нам важно не только услышать мнение людей, но и донести его до правительства». В этом актуальном материале Сергей Васильевич также рассказал, что является приоритетным направлением в работе Компартии сегодня.
Не так много времени осталось до
момента празднования 80-летия великой Победы, и КПРФ совместно с
патриотическими силами развернули широкую работу по подготовке к этой дате. Уже
в апреле состоится большой всемирный антифашистский форум. Эти и многие другие
вопросы недавно поднял в преддверии пленарного заседания Госдумы, перед
журналистами Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г. А.
Зюганов. Мы подготовили большой материал на эту тему.
Так же в этом номере вас ждет
ряд заметок, рассказывающих о работе местных партийных ячеек и проведенных
мероприятиях, посвященных разным историческим событиям. Изменения в российском
законодательстве, уже вступившие в силу в 2025 году, также не оставлены нашим
вниманием — увеличение пенсий и минимального размера оплаты труда, повышение
выплат по маткапиталу и пособиям, увеличение штрафов за нарушение ПДД. Об этих
и других изменениях читайте в нашем материале.
На страницах февральского номера
мы рассказываем о том, что еще необходимо сделать и какой вклад сделали
крымские коммунисты на благо общества. Помимо затронутых нами вопросов на
страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных
аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно.
Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы
поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»