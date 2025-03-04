Более 700 добровольцев собрались на форуме КПРФ в столице Крыма

3 марта в Симферополе состоялся I Крымский патриотический региональный форум. Мероприятие собрало более 700 волонтеров из различных населенных пунктов Крыма.
На форуме, который прошел в здании Государственного
академического музыкального театра Республики Крым, собрались представители
волонтерских, добровольческих групп, функционирующих на территории Республики Крым
и города Севастополя, для того чтобы почувствовать себя одной большой командой.
Независимо от того, трудятся ли волонтеры в маленьком селе или в большом городе,
вяжут ли носки или ремонтируют беспилотники – главное, что все движимы одной
общей целью – скорейшей победой.
Организаторы мероприятия президент Крымской региональной общественной организации «Центр общественных
инициатив «Крылья Жизни» Юрий Сирота и
председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по делам семьи и
ветеранов, первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко поблагодарили
волонтеров за их труд.
«Чувство сопричастности, желание помочь нуждающимся,
всегда присутствовало в традициях и культуре народов России. В этом и есть
выражение патриотизма и человеколюбия. Волонтеры работают сегодня в различных
сферах жизни: и в экологической, и в социальной, но особенная благодарность
волонтерам за то, что они оказывают помощь нашим бойцам, которые находятся на
передней линии борьбы за нашу страну, за Россию», – отметил Юрий Сирота.
Советник главы Республики Крым Александр Талипов,
выступая перед собравшимися, отметил, важность работы волонтеров.
«Так уж получилось, что с самого начала СВО мы начали
помогать нашим ребятам. И когда, казалось бы, наша армия ни в чем не нуждается,
стали возникать потребности, которые может закрыть только народ. Это, конечно
же, плетение сетей, это и сухие души, и каши. Разработка отдельных инструментов,
которые помогают сейчас нашим ребятам бить врага. Конечно же, это и гражданские
вещи, которые нужны нашим ребятам, теплые вещи. Это и охотничьи различные
приспособления, которые показали себя при проведении боевых действий просто
незаменимыми. Это и тепловизионные прицелы, и коллиматорные прицелы, различные
датчики обнаружения. И, конечно же, армия не могла быстро и эффективно
реагировать на эти вызовы, которые стояли. И тут на помощь, как и во Второй
мировой, Великой Отечественной войне, пришли наши люди, которые начали
оказывать помощь нашим воинам. Поэтому большое вам спасибо. Низкий поклон. Каждый
раз, когда мы от вас что-то передаем на передовую, мы слышим теплые слова. Ваша
помощь и поддержка как никогда важна и нужна, – подчеркнул Александр Талипов. –
Крепкий тыл это залог нашей победы. Продолжайте. Наше дело правое. Победа будет
за нами».
Министр внутренней политики, информации и связи
Республики Крым Альберт Куршутов поделился своим впечатлением от встречи с
волонтерами.
«У меня сегодня возникло такое ощущение, что я встретил
очень много своих хороших друзей, знакомых, с которыми мы часто встречаемся на
разных мероприятиях. Но сегодня мне захотелось всех этих людей обнять. Потому
что они делают очень нужное, очень важное дело, которое сложно переоценить. Тот
труд и та важность той заботы, той работы, той частички души, которую дарит
каждый из вас, не покладая рук, тратя свое личное время и забирая его у своих
собственных семей, для того чтобы приблизить ту самую победу, действительно это
очень важно, – сказал Альберт Куршутов. – Каждый из вас делает то, что
приближает победу и дает уверенность нашим ребятам. И за это вам всем низкий
поклон».
В торжественной обстановке на форуме матерям и женам
бойцов, погибших на СВО, были вручены памятные медали "За содействие
СВО" от Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть
России».
Руководитель Крымского республиканского отделения Всероссийской
общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов
Государственных премий «Трудовая доблесть России» Игорь Лукашевич, обращаясь к
волонтерам, сказал: «До тех пор, пока есть такие люди как вы, нашу страну никто
не победит».
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко отметил большой
вклад всех присутствующих в общую победу, поблагодарил за самоотверженный труд
и отдачу, а также отметил, что вся продукция которая делается руками
волонтеров, и в которую вкладывается частичка души и любви, является для солдат
на передовой своеобразным оберегом.
«Мы со многими волонтерами общаемся уже больше года по
интернету, телефону, а вот вживую многих этих людей сегодня увидел в первый раз,
– сказал Сергей Богатыренко. – И я рад, что представилась такая возможность
пожать руку и поблагодарить. Основной задачей организаторов форума было собрать
вас здесь для того, чтобы сказать вам большое человеческое спасибо за ту
работу, которую вы делаете. Любая маскировочная сеть, любая окопная свеча, обогревающая
наших ребят, и все то, что делает каждый из вас, спасает им жизни. Поэтому
желаю вам всем процветания и терпения. Надеюсь, что скоро это все закончится
нашей победой, а то тепло душ, то тепло своих сердец, которое вы вкладываете в
эту помощь, оно останется навсегда".
В рамках форума состоялась торжественная церемония, на
которой волонтеры были награждены медалями «За содействие СВО», что стало
признанием их неоценимого вклада в поддержку специальной военной операции и
помощи семьям военнослужащих.
Также первый секретарь КРО КПРФ отметил, что что самая
главная задача форума – увидеться, пообщаться, пожать руки волонтерам и
поблагодарить их – была выполнена.
«У нас в Крыму огромное количество волонтеров, которых
нам хочется поблагодарить. И этот зал физически не может вместить всех, поэтому
сегодня мы отметили медалями «За содействие СВО» небольшую часть добровольцев.
Но обещаю вам, что все волонтеры Крыма, а их тысячи, все будут отблагодарены,
до каждого дойдет своя благодарность – кому-то медаль, кому-то просто теплые и
добрые слова — никто не будет забыт и победа будет за нами», – подытожил
Богатыренко.
Кроме того, в ходе форума волонтерские организации развернули выставку, на которой представили образцы продукции, изготавливаемой для нужд наших бойцов, участвующих в СВО. Среди представленных образцов были носки, белье, теплые шапки, маскировочные сети и костюмы, спальные мешки, продуктовые наборы для приготовления блюд, а также выпечка и сухпайки, свечи и прочее. Даже всевозможные и очень нужные штуки, напечатанные на 3Д-принтере: от медицинских боксов до хвостовиков на ВОГ и частей для квадрокоптера. Выставка стала платформой для обмена опытом и идеями, а также для привлечения новых добровольцев к важным социальным начинаниям. Участники активно делились своими историями и успехами в волонтерской деятельности, что вдохновило многих на дальнейшие сотрудничество.
В завершение мероприятия волонтеров ждал праздничный
концерт.