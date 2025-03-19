Марш-эстафета, посвященная годовщине Победы, прошла на Крымском полуострове

17 марта коммунисты Крымского республиканского отделения КПРФ провели международную антифашистскую марш-эстафету «Наша Великая Победа» на легендарной Крымской земле, приуроченную к 80-й годовщине Победы СССР над нацистской Германией.Старт мероприятия был дан с территории Ливадийского дворца. Торжественная передача знамени от севастопольских коммунистов крымским прошла у памятника Сталину, Рузвельту и Черчиллю. Этот памятник, установленный в Ливадии, символизирует важную историческую встречу трех лидеров антигитлеровской коалиции во время Ялтинской конференции 1945 года, на которой, благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину, было предопределено мироустройство на ближайшее столетие.Коммунисты возложили цветы к памятнику, а затем развернули масштабную копию Знамени Победы под песни Великой Отечественной войны, исполненные ветеранами партии. Это выступление не оставило равнодушными всех присутствующих.
Также копия знамени Победы была развернута у мемориалов и памятников, посвященным воинам-освободителям, в Алуште, Симферополе и Феодосии.
Данное мероприятие стало традиционным и масштабно проводится КПРФ на территории Республики Крым при поддержке Председателя партии Г. А. Зюганова, который уделяет особое внимание сохранению исторической памяти о победе Советского народа над фашистской Германией.За Россию!
За Победу!
За Союз Братских народов!
За нашу Великую Родину!
Данное мероприятие стало традиционным и масштабно проводится КПРФ на территории Республики Крым при поддержке Председателя партии Г. А. Зюганова, который уделяет особое внимание сохранению исторической памяти о победе Советского народа над фашистской Германией.За Россию!
За Победу!
За Союз Братских народов!
За нашу Великую Родину!