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вторник, 11 марта 2025 г.

На Общероссийском открытом партийном собрании Геннадий Зюганов озвучил 12 тезисов Победы

 1 Предательство идеалов социализма и развал СССР привели к нынешней империалистической агрессии против Русского мира. Против России ведется война на уничтожением. Поэтому мы имеем право защищаться всеми доступными средствами.

 

2 Лживость и коварство западных «партнеров» стали очевидны всем. Запад уважает и считается лишь с силой.

 

3 Капитализм зашел в тупик. Это вынужден был признать президент на Валдайском форуме. Однако прошло уже 3 года, а мы продолжаем топтаться в этом тупике.

 

4 Россию обложили беспрецедентным числом санкций. Мы выстояли. Но, чтобы стать Великой Державой, мы должны иметь развитую промышленность и производить весь спектр наукоемкой продукции. Мы же за 25 лет не сделали ни своего телефона, ни качественного телевизора, ни надежного гражданского автомобиля.

 

5 Продовольственная безопасность - основа устойчивого развития и жизнедеятельности государства и его граждан. Наши народные предприятия показали пример, как, не беря ни копейки у государства, можно производить отличную продукцию.

 

6 КПРФ - во главе народно-патриотических сил России. Мы дважды уберегли страну от гражданской войны. Мы все делаем для поддержки Новороссии, отправив туда 135 гумконвоев с 25 тыс. тонн грузов. В Подмосковье прошли оздоровление 22 тысячи детей Донбасса.

 

7 Важно укреплять и развивать связи с нашими естественными союзниками, в первую очередь в рамках Союзного государства России и Белоруссии, организаций БРИКС, ШОС.

 

8 «Пятая колонна» во власти по-прежнему представляет угрозу стране. Ведь ей не нужны ни русская культура и традиции, ни наша цивилизация. Например, в ГосДуму протащили абсолютно вредный закон о ликвидации местного самоуправления.

 

9 Антипатриотичность и ненадежность российской олигархии. Даже в условиях войны она не желает платить нормальные налоги.

 

10 Мощная армия и сильный ВПК - ключевые элементы обеспечения обороноспособности России. С учетом обширных территорий нашей страны численность армии должна составлять минимум 1,5 миллиона человек.

 

11 Суверенитет и самодостаточная, импортонезависимая экономика - гарантия безопасности России. Все необходимое для достижения этой цели у нас есть: и полезные ископаемые. И великая история. И грандиозные подвиги. И материальные ресурсы. И классная наука.

 

12 Технологическое лидерство и смена курса на социалистический - основа Победы! Только победа может обеспечить нам уверенное будущее и достойное место в новом мироустройстве.