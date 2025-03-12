На Общероссийском открытом партийном собрании Геннадий Зюганов озвучил 12 тезисов Победы

1 Предательство идеалов социализма и развал СССР привели к нынешней империалистической агрессии против Русского мира. Против России ведется война на уничтожением. Поэтому мы имеем право защищаться всеми доступными средствами.
2 Лживость и коварство западных
«партнеров» стали очевидны всем. Запад уважает и считается лишь с силой.
3 Капитализм зашел
в тупик. Это вынужден был признать президент на Валдайском форуме. Однако прошло уже
3 года, а мы продолжаем топтаться
в этом тупике.
4 Россию обложили
беспрецедентным числом санкций. Мы
выстояли. Но, чтобы стать Великой Державой, мы должны иметь развитую
промышленность и производить весь спектр наукоемкой продукции. Мы же за 25 лет
не сделали ни своего телефона, ни качественного телевизора, ни надежного гражданского
автомобиля.
5 Продовольственная безопасность - основа устойчивого развития и жизнедеятельности государства и его граждан. Наши
народные предприятия
показали пример,
как, не беря ни копейки
у государства,
можно производить
отличную продукцию.
6 КПРФ - во главе народно-патриотических сил России. Мы
дважды уберегли страну от гражданской войны. Мы все делаем для поддержки
Новороссии, отправив туда 135 гумконвоев с 25 тыс. тонн грузов. В Подмосковье
прошли оздоровление 22 тысячи детей Донбасса.
7 Важно укреплять и развивать связи с нашими естественными
союзниками, в первую очередь в рамках Союзного государства России и Белоруссии,
организаций БРИКС, ШОС.
8 «Пятая колонна»
во власти
по-прежнему
представляет угрозу
стране. Ведь
ей не нужны ни русская
культура и традиции, ни наша цивилизация. Например, в ГосДуму протащили
абсолютно вредный закон о ликвидации местного самоуправления.
9 Антипатриотичность и ненадежность российской олигархии. Даже в условиях
войны она не желает платить
нормальные налоги.
10 Мощная армия
и сильный ВПК - ключевые элементы
обеспечения обороноспособности
России. С учетом обширных территорий
нашей страны
численность армии
должна составлять
минимум 1,5 миллиона
человек.
11 Суверенитет и самодостаточная, импортонезависимая экономика - гарантия безопасности России.
Все необходимое для достижения этой цели у нас есть: и полезные ископаемые. И
великая история. И грандиозные подвиги. И материальные ресурсы. И классная
наука.
12 Технологическое лидерство и смена курса на социалистический
- основа Победы! Только победа может обеспечить нам уверенное будущее и
достойное место в новом мироустройстве.