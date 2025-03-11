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вторник, 11 марта 2025 г.

Предусмотрены гарантии для работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда

Федеральным законом от 09.11.2024 № 381-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, который дополнен новой статьей 351.8 с особенностями регулирования труда наставников.

Под наставничеством в сфере труда понимается выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и (или) рабочем месте по полученной (получаемой) другим работником профессии (специальности).

Наставничество является оплачиваемым.

Содержание, сроки и форма выполнения работы по наставничеству должны быть указаны в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, которому оно поручается.

Изменения вступают в силу с 01.03.2025.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя информирует