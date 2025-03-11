Предусмотрены гарантии для работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда

Федеральным законом от 09.11.2024 № 381-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, который дополнен новой статьей 351.8 с особенностями регулирования труда наставников.
Под наставничеством в сфере труда
понимается выполнение работником на основании его письменного согласия по
поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении
навыками работы на производстве и (или) рабочем месте по полученной
(получаемой) другим работником профессии (специальности).
Наставничество является оплачиваемым.
Содержание, сроки и форма выполнения
работы по наставничеству должны быть указаны в трудовом договоре или
дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, которому оно
поручается.
Изменения вступают в силу с 01.03.2025.
Прокуратура
Железнодорожного района г. Симферополя информирует