Информация о праздновании Дня Защитника Отечества

23 февраля 2025 года Алуштинское городское отделение КПРФ провело ряд мероприятий:
1. Митинг,
посвященный 107-й годовщине создания Советской Армии и Военно-Морского Флота. В
нем приняли участие коммунисты, Председатель городского Союза Советских
офицеров, представитель Московских коммунистов, жители города.
2. Возложение
цветов к памятнику воинам, защищавшим город от немецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной войны.
3. Вручены
юбилейные медали «80 лет освобождения Крыма и Севастополя» активистам
коммунистического движения.
4. Прошло голосование в рамках Народного референдума.
Секретарь Алуштинского ГК КПРФ Шавель А.Н.