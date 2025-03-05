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среда, 5 марта 2025 г.

Информация о праздновании Дня Защитника Отечества

 23 февраля 2025 года Алуштинское городское отделение КПРФ провело ряд мероприятий:

1.     Митинг, посвященный 107-й годовщине создания Советской Армии и Военно-Морского Флота. В нем приняли участие коммунисты, Председатель городского Союза Советских офицеров, представитель Московских коммунистов, жители города.

2.     Возложение цветов к памятнику воинам, защищавшим город от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

3.     Вручены юбилейные медали «80 лет освобождения Крыма и Севастополя» активистам коммунистического движения.

4.     Прошло голосование в рамках Народного референдума.

 

Секретарь Алуштинского ГК КПРФ                     Шавель А.Н.