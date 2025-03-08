Поздравление Геннадия Зюганова с 8 Марта

Горячо любим и
гордимся вами!
Милые наши женщины!
Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Этот
праздник связан с великой историей борьбы за права и достоинство женщин. Победы
и достижения советского времени помогли вам обрести полноту прав, заслужить
уважение и признание государства. Советская культура проникнута особыми
чувствами к женщине, восхищением перед её красотой и обаянием, скромностью и
трудолюбием, терпением и милосердием.
Проходят
десятилетия, а полные очарования слова Николая Некрасова звучат очень точно:
Есть
женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, …
Пройдет – словно солнце осветит!
Посмотрит – рублем подарит! …
Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
Да,
наши российские женщины в русских и дагестанских, татарских и якутских,
башкирских и бурятских, чувашских и удмуртских селеньях невероятно прекрасны. А
ещё способны на самые сильные поступки. В год 80-летия Победы мы с гордостью
вспоминаем подвиги наших женщин в период Великой Отечественной войны.
Сегодня,
в дни борьбы с неонацизмом и бандеровщиной, мы кланяемся матерям, чьи сыновья верой и
правдой служат Отчизне. Поддерживаем жён, сестёр и дочерей наших солдат
и офицеров. Выражаем глубокое почтение
женщинам-военнослужащим, добровольцам,
военным врачам и медсёстрам. Сегодня они наравне с мужчинами борются за мир и
процветание России.
Дорогие
наши подруги! Вы – украшение нашей Родины! Вы – наша надежда, вдохновение и
поддержка!
Мирного
неба вам, счастья, добра и удачи!
Горячо
любим и гордимся вами!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ