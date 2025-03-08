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суббота, 8 марта 2025 г.

Поздравление Геннадия Зюганова с 8 Марта

 

Горячо любим и гордимся вами!

 

Милые наши женщины!

Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Этот праздник связан с великой историей борьбы за права и достоинство женщин. Победы и достижения советского времени помогли вам обрести полноту прав, заслужить уважение и признание государства. Советская культура проникнута особыми чувствами к женщине, восхищением перед её красотой и обаянием, скромностью и трудолюбием, терпением и милосердием.

Проходят десятилетия, а полные очарования слова Николая Некрасова звучат очень точно:

Есть женщины в русских селеньях

С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,

С походкой, со взглядом цариц, …

Пройдет – словно солнце осветит!

Посмотрит – рублем подарит! …

Красавица, миру на диво,

Румяна, стройна, высока,

Во всякой одежде красива,

Ко всякой работе ловка.

Да, наши российские женщины в русских и дагестанских, татарских и якутских, башкирских и бурятских, чувашских и удмуртских селеньях невероятно прекрасны. А ещё способны на самые сильные поступки. В год 80-летия Победы мы с гордостью вспоминаем подвиги наших женщин в период Великой Отечественной войны.

Сегодня, в дни борьбы с неонацизмом и бандеровщиной, мы кланяемся матерям, чьи сыновья верой и правдой служат Отчизне. Поддерживаем жён, сестёр и дочерей наших солдат и офицеров. Выражаем глубокое почтение женщинам-военнослужащим, добровольцам, военным врачам и медсёстрам. Сегодня они наравне с мужчинами борются за мир и процветание России.

Дорогие наши подруги! Вы – украшение нашей Родины! Вы – наша надежда, вдохновение и поддержка!

Мирного неба вам, счастья, добра и удачи!

Горячо любим и гордимся вами!

 

Геннадий Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ