Члены КРО КПРФ приняли участие в «Общероссийском открытом партийном собрании» в режиме видеоконференции

Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко доложил о работе, проделанной Крымским отделением с начала года. В том числе были отмечены мероприятия, посвященные сбору подписей в рамках проведения Народного референдума. Особую поддержку населения, и не только среди молодежи, получил пятый "региональный вопрос" в бюллетене Народного референдума, посвященный требованию поднять размер академической стипендии до размера МРОТ.
Также было доложено о мероприятиях, проводимых в рамках восстановления памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину в Симферополе, что особенно важно в юбилейный год проведения Ялтинской конференции. Также отпечатаны календари, листовки, другие агитационные материалы, ведется активная работа с населением. Кроме того, руководству ЦК, а также коллегам из других региональных отделений была продемонстрирована медаль «За содействие СВО», разработанная крымскими коммунистами, а также зарегистрирована в качестве памятной медали для вручения людям, отличившимся в оказании гуманитарной, добровольческой помощи нашим бойцам, участвующим в СВО.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что недавно в Госдуме была развернута выставка, посвященная Ялтинской конференции. Отметил гениальную политику, которая проводилась Сталиным, а также пожелал успехов крымским коммунистам в работе по увековечиванию памяти Сталина и передал просьбу поклониться местам под Севастополем, где сражался его отец.