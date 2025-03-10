Вступили в силу отдельные положения Закона о занятости населения

С 01.01.2025 вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», которым определены основные направления государственной политики в сфере занятости населения.
Урегулированы вопросы, касающиеся
предоставления мер государственной поддержки в сфере занятости населения,
формирования органами службы занятости личного дела гражданина и учетного дела
работодателя в электронной форме, регистрации граждан в целях поиска подходящей
работы, порядка и условий признания граждан безработными, определения
подходящей работы.
Расширяется перечень граждан, которые не
могут быть признаны безработными. В частности, не может быть признан
безработным гражданин, обратившийся в орган службы занятости субъекта РФ, в
котором гражданин не имеет регистрации по месту жительства или месту
пребывания. Также расширяется перечень случаев, в которых безработный гражданин
снимается с регистрационного учета.
Определены виды мер государственной
поддержки в сфере занятости населения и особенности их предоставления.
Установлено, что пособие по безработице
выплачивается ежемесячно, но не чаще чем 2 раза в месяц при условии выполнения
безработным гражданином индивидуального плана содействия занятости. В случае
его невыполнения без уважительных причин выплата пособия по безработице
приостанавливается на один месяц.
По заявлению безработного гражданина
выплата пособия по безработице может быть приостановлена на период, не
превышающий 5 рабочих дней в месяц в период безработицы, для выполнения работ
или оказания услуг по договору гражданско-правового характера при условии, что
полученный безработным гражданином доход за выполненные работы или оказанные услуги
не превышает МРОТ. Период, на который приостанавливается выплата пособия по
безработице, засчитывается в период выплаты пособия по безработице.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя