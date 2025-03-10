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понедельник, 10 марта 2025 г.

Вступили в силу отдельные положения Закона о занятости населения

С 01.01.2025 вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», которым определены основные направления государственной политики в сфере занятости населения.

Урегулированы вопросы, касающиеся предоставления мер государственной поддержки в сфере занятости населения, формирования органами службы занятости личного дела гражданина и учетного дела работодателя в электронной форме, регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, порядка и условий признания граждан безработными, определения подходящей работы.

Расширяется перечень граждан, которые не могут быть признаны безработными. В частности, не может быть признан безработным гражданин, обратившийся в орган службы занятости субъекта РФ, в котором гражданин не имеет регистрации по месту жительства или месту пребывания. Также расширяется перечень случаев, в которых безработный гражданин снимается с регистрационного учета.

Определены виды мер государственной поддержки в сфере занятости населения и особенности их предоставления.

Установлено, что пособие по безработице выплачивается ежемесячно, но не чаще чем 2 раза в месяц при условии выполнения безработным гражданином индивидуального плана содействия занятости. В случае его невыполнения без уважительных причин выплата пособия по безработице приостанавливается на один месяц.

По заявлению безработного гражданина выплата пособия по безработице может быть приостановлена на период, не превышающий 5 рабочих дней в месяц в период безработицы, для выполнения работ или оказания услуг по договору гражданско-правового характера при условии, что полученный безработным гражданином доход за выполненные работы или оказанные услуги не превышает МРОТ. Период, на который приостанавливается выплата пособия по безработице, засчитывается в период выплаты пособия по безработице.

 Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя