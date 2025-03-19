Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями работодателя

В соответствии со статьёй 220 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям охраны труда.
В силу статьи 212 ТК РФ обязанность по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда возлагаются на работодателя.
В случае причинения вреда здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Порядок возмещения такого вреда регулируется Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее-Закон № 125-ФЗ). В этом же законе установлено право работника на компенсацию морального вреда. А именно абзац второй пункта 3 статьи 8 Закона № 125-ФЗ предусматривает, что возмещение застрахованному лицу, то есть работнику морального вреда, причиненного в связи с профессиональным заболеванием, осуществляется причинителем вреда. То есть ответственным лицом за компенсацию морального вреда в связи с причинением вреда здоровью вследствие профзаболевания является работодатель.
При этом законодательство не ограничивается ответственностью только того работодателя, при исполнении обязанностей у которого у гражданина было выявлено заболевание. Судебная практика допускает, что в случае, если профзаболевание у работника возникло в периоды работы у нескольких работодателей, ответственность компенсировать моральный вред возникает у всех работодателей.
В статье 237 ТК РФ определены порядок и условия возмещения морального вреда, причиненного работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя. С требованиями о компенсации морального вреда, причиненного вследствие профессиональной трудоспособности в связи с профзаболеванием, работник может обратиться непосредственно к работодателю. Последний обязан возместить ему вред в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора или отраслевым соглашением, локальным нормативным актом работодателя.
В то же время на практике не исключены ситуации, когда работодатель не производит выплату компенсации морального вреда, либо выплаченная компенсация не устраивает работника. И тогда возникает вопрос-куда гражданин может обратиться для разрешения этого вопроса?
В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом. То есть с неразрешенными вопросами между работником и работодателем, касающимися компенсации морального вреда, в силу статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации за защитой своих прав гражданин вправе обратиться в суд общей юрисдикции.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя