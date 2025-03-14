Маршал советской эстрады – Леонид Утесов

«Жил да был на белом свете мастер. Силою волшебною владел. О любви, о мужестве, о счастье он всю жизнь, не уставая, пел», – эти строки «Песни, спетой сердцем» советский поэт-песенник Феликс Лаубе посвятил «маршалу советской эстрады» Леониду Осиповичу Утесову, 130-летие со дня рождения которого Россия отметит 22 марта. К этой значимой дате, в рамках Года Защитника Отечества, симферопольская библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского приурочила юбилейное посвящение «Своим искусством приближал Победу – Леонид Утесов».
Любимый миллионами
советских зрителей Леонид Утесов прожил яркую жизнь, подарив поклонникам своего
актерско-вокального таланта более сотни замечательных песен, десятки
театральных ролей и кино-образов.
Улыбался нам с
киноэкрана,
Покорял любой
концертный зал.
Песней и талантом
неустанно
Жить и строить
людям помогал… (Ф. Лаубе, «Песня, спетая сердцем»)
Выступления
знаменитого джаз-оркестра Леонида Утесова, с первых дней Великой Отечественной
войны выезжавшего на фронт, вселяли в сердца солдат уверенность в неизбежной
победе над оккупантами. Только за первый военный год Утесов вместе со своим
джаз-оркестром дал более двух сотен концертов для фронтовиков.
Пел он сердцем, пел
он вдохновенно,
Первым запевалой
был в стране.
Сколько песен спел
он довоенных,
Сколько песен спел
он о войне!... (Ф. Лаубе, «Песня, спетая сердцем»)
Бойцы знаменитой
«поющей» эскадрильи, ставшие прообразом героем советской кинокартины «В бой
идут одни «старики», с удовольствием исполняли песни Леонида Утесова. Узнав об
этом, знаменитый певец подарил эскадрилье два истребителя ЛА-5 с надписями:
«Веселые ребята» и «От джаз-оркестра Утесова», а впоследствии лично со своим оркестром посетил эскадрилью, где был дан совместный концерт.
Под Москвой гремела
канонада,
Полыхала Курская
дуга…
С нами шел вперед
артист эстрады,
Помогая песней бить
врага…(Ф. Лаубе, «Песня, спетая сердцем»)
9 мая 1945 года
джаз-оркестр РСФСР под управлением Леонида Утесова давал концерт у Большого
театра на площади Свердлова (сегодня –Театральная), в Москве. Это был настоящий
концерт Победы! Сам Леонид Осипович назвал тот день самым счастливым в своей
жизни.
Гости узнали о том,
что еще до окончания Великой Отечественной войны Леонид Утесов получил звание
Заслуженного артиста РСФСР, а в 1985 году удостоился звания Народного артиста
СССР. В честь Леонида Осиповича назван астероид (5944) Utesov, открытый 2 мая
1984 года астрономом Л. Карачкиной в Крымской астрофизической обсерватории
Информационным
сопровождением мероприятия стала книжная выставка «Я пою не голосом – я пою сердцем»,
представившая «Леонид Утесов. Песня, спетая сердцем» Г. Скороходова, статьи об
Утесове в журналах «Родина», «Свой» и «Любимые песни моей жизни».
Коваленко Вера