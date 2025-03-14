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пятница, 14 марта 2025 г.

Маршал советской эстрады – Леонид Утесов

  «Жил да был на белом свете мастер. Силою волшебною владел. О любви, о мужестве, о счастье он всю жизнь, не уставая, пел»,  – эти строки «Песни, спетой сердцем» советский поэт-песенник Феликс Лаубе посвятил «маршалу советской эстрады» Леониду Осиповичу Утесову, 130-летие со дня рождения которого Россия отметит 22 марта. К этой значимой дате, в рамках Года Защитника Отечества, симферопольская библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского приурочила  юбилейное посвящение «Своим искусством приближал Победу – Леонид Утесов».

Любимый миллионами советских зрителей Леонид Утесов прожил  яркую жизнь, подарив поклонникам своего актерско-вокального таланта более сотни замечательных песен, десятки театральных ролей и кино-образов.

Улыбался нам с киноэкрана,

Покорял любой концертный зал.

Песней и талантом неустанно

Жить и строить людям помогал… (Ф. Лаубе, «Песня, спетая сердцем»)

Выступления знаменитого джаз-оркестра Леонида Утесова, с первых дней Великой Отечественной войны выезжавшего на фронт, вселяли в сердца солдат уверенность в неизбежной победе над оккупантами. Только за первый военный год Утесов вместе со своим джаз-оркестром дал более двух сотен концертов для фронтовиков.

Пел он сердцем, пел он вдохновенно,

Первым запевалой был в стране.

Сколько песен спел он довоенных,

Сколько песен спел он о войне!... (Ф. Лаубе, «Песня, спетая сердцем»)

Бойцы знаменитой «поющей» эскадрильи, ставшие прообразом героем советской кинокартины «В бой идут одни «старики», с удовольствием исполняли песни Леонида Утесова. Узнав об этом, знаменитый певец подарил эскадрилье два истребителя ЛА-5 с надписями: «Веселые ребята» и «От джаз-оркестра Утесова», а впоследствии лично  со своим оркестром посетил эскадрилью,  где был дан совместный концерт.

Под Москвой гремела канонада,

Полыхала Курская дуга…

С нами шел вперед артист эстрады,

Помогая песней бить врага…(Ф. Лаубе, «Песня, спетая сердцем»)

9 мая 1945 года джаз-оркестр РСФСР под управлением Леонида Утесова давал концерт у Большого театра на площади Свердлова (сегодня –Театральная), в Москве. Это был настоящий концерт Победы! Сам Леонид Осипович назвал тот день самым счастливым в своей жизни.

Гости узнали о том, что еще до окончания Великой Отечественной войны Леонид Утесов получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1985 году удостоился звания Народного артиста СССР. В честь Леонида Осиповича назван астероид (5944) Utesov, открытый 2 мая 1984 года астрономом Л. Карачкиной в Крымской астрофизической обсерватории

Информационным сопровождением мероприятия стала книжная выставка  «Я пою не голосом – я пою сердцем», представившая «Леонид Утесов. Песня, спетая сердцем» Г. Скороходова, статьи об Утесове в журналах «Родина», «Свой» и «Любимые песни моей жизни».

 

Коваленко Вера