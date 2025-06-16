Сегодня "Артеку" 100 лет!

16 июня 2025 года Международный детский центр "Артек" празднует 100-летие. За вековую историю лагерь посетили более 1 800 000 детей со всего мира.
"Быть артековцем – значит быть частью большой дружной семьи, объединенной общими ценностями: патриотизмом, уважением к традициям и открытостью новым идеям", – сказал директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.
"Артек" – это настоящая страна детства, а ведь начиналось всё с нескольких брезентовых палаток у подножия Медведь-горы, возлегающей у Черного моря, теперь же здесь современная инфраструктура, уютные корпуса, береговая линия с детскими пляжами протяженностью 4 км, благоустроенная территория площадью 218 га, включая парковые зоны площадью 102 га, стадион, спортивные площадки, своя школа, почта и многое другое. В состав "Артека" входит 9 лагерей , в которых ежегодно отдыхают порядка 42 тысяч детей.
Праздничные мероприятия на территории "Артека" продлятся с 12 по 17 июня. В 2025 году лагерь ждет порядка 50 тысяч ребят.
"Каждая смена станет путешествием в мир науки, спорта, искусства и экологии", — отметила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова. Она напомнила, что 100-летие "Артека" приходится на 2025-й, объявленный Годом детского отдыха, цель которого создать условия для гармоничного развития ребенка, наполнить его жизнь открытиями и радостью общения.
Сегодня в день рождения "Артека" ребят ждет праздничная программа "Артек на все 100". В первой половине дня пройдет "Город мастеров", площадка, где будет не менее 100 активностей.
Смена завершится историческим мюзиклом "100 лет дорогой детства".