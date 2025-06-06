Поздравление Г. А. Зюганова с Днем русского языка

Да здравствует
наш правдивый и свободный, великий и могучий русский язык!
Дорогие соотечественники, друзья и
товарищи!
Среди множества прекрасных торжеств нашего Отечества есть особенная дата, когда страна от Владивостока до Калининграда, от Кавказских гор Дагестана до просторов Чукотки пробуждается с именем русского гения – нашей национальной гордости – Александра Сергеевича Пушкина. Праздник Русского Языка мы отмечаем в день его рождения!
Это долгожданное событие стало
реальностью благодаря усилиям партии коммунистов – КПРФ, и общественного
движения «Русский Лад». Наша инициатива позволила этому празднику обрести
государственный статус.
Язык – национальная душа нашей культуры.
Поэтому в этот день, вслед за равноапостольными
Кириллом и Мефодием, подарившими нам письменность, мы вспоминаем имена тех, кто
одухотворял и защищал наш язык на протяжении столетий. Среди них – друг Пушкина
Владимир Иванович Даль, ревностный защитник корневого русского слова адмирал
Александр Семенович Шишков, выдающийся лингвист и славист Федор Иванович
Буслаев, наш современник, незаурядный ученый Олег Николаевич Трубачев.
Все они – герои великого подвига
служения русскому слову. И поэтому их имена стоят рядом с теми, кто наследовал
Пушкину в нашей культуре. А в их числе Михаил Лермонтов и Николай Некрасов, Лев
Толстой и Федор Достоевский, Максим Горький и Михаил Шолохов. Множеству
подвижников, как и всей русской классической и советской литературе, как и нашим
педагогам, мы обязаны тем, что сегодня наш родной язык занимает восьмое место в
мире по числу носителей и четвертое – по статусу в международных организациях.
Русским языком владеют свыше трехсот
миллионов жителей планеты. Сто шестьдесят миллионов считают его родным. Он
входит в число шести официальных языков ООН.
Однако, дорогие друзья, даже в этот
торжественный час нельзя не выразить тревогу за судьбу нашего языка в сложном
пространстве XXI века. Сейчас, как никогда, он нуждается в нашей защите от внешних
и внутренних врагов Русского Мира. Мы должны помнить об этом. Помнить и
действовать.
Поздравляя всех граждан России, где
«всяк сущий в ней язык» называет бессмертное имя Пушкина, мы напоминаем о том,
что наш священный долг – стоять на страже родного языка. Беречь его, как нашу
землю, наши реки, русские леса. Он, наш русский язык – такое же непреложное
богатство и ценность, как наш народ, наши недра, наша уникальная история и
цивилизация.
Пусть этот День станет именинами родной
речи для взрослых и детей, школьников и студентов, ученых и космонавтов,
рабочих и крестьян, служащих и спортсменов. И особенно – для бойцов специальной
военной операции, которые собственной кровью защищают русский язык на полях
сражений.
Да здравствует
наш правдивый и свободный, великий и могучий русский язык!
Да здравствует Пушкин – наш надежный
товарищ!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ