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пятница, 6 июня 2025 г.

Поздравление Г. А. Зюганова с Днем русского языка

 Да здравствует наш правдивый и свободный, великий и могучий русский язык! 

Дорогие соотечественники, друзья и товарищи!

Среди множества прекрасных торжеств нашего Отечества есть особенная дата, когда страна от Владивостока до Калининграда, от Кавказских гор Дагестана до просторов Чукотки пробуждается с именем русского гения – нашей национальной гордости – Александра Сергеевича Пушкина. Праздник Русского Языка мы отмечаем в день его рождения!

Это долгожданное событие стало реальностью благодаря усилиям партии коммунистов – КПРФ, и общественного движения «Русский Лад». Наша инициатива позволила этому празднику обрести государственный статус.

Язык – национальная душа нашей культуры. Поэтому в этот день, вслед за равноапостольными Кириллом и Мефодием, подарившими нам письменность, мы вспоминаем имена тех, кто одухотворял и защищал наш язык на протяжении столетий. Среди них – друг Пушкина Владимир Иванович Даль, ревностный защитник корневого русского слова адмирал Александр Семенович Шишков, выдающийся лингвист и славист Федор Иванович Буслаев, наш современник, незаурядный ученый Олег Николаевич Трубачев.

Все они – герои великого подвига служения русскому слову. И поэтому их имена стоят рядом с теми, кто наследовал Пушкину в нашей культуре. А в их числе Михаил Лермонтов и Николай Некрасов, Лев Толстой и Федор Достоевский, Максим Горький и Михаил Шолохов. Множеству подвижников, как и всей русской классической и советской литературе, как и нашим педагогам, мы обязаны тем, что сегодня наш родной язык занимает восьмое место в мире по числу носителей и четвертое – по статусу в международных организациях.

Русским языком владеют свыше трехсот миллионов жителей планеты. Сто шестьдесят миллионов считают его родным. Он входит в число шести официальных языков ООН.

Однако, дорогие друзья, даже в этот торжественный час нельзя не выразить тревогу за судьбу нашего языка в сложном пространстве XXI века. Сейчас, как никогда, он нуждается в нашей защите от внешних и внутренних врагов Русского Мира. Мы должны помнить об этом. Помнить и действовать.

Поздравляя всех граждан России, где «всяк сущий в ней язык» называет бессмертное имя Пушкина, мы напоминаем о том, что наш священный долг – стоять на страже родного языка. Беречь его, как нашу землю, наши реки, русские леса. Он, наш русский язык – такое же непреложное богатство и ценность, как наш народ, наши недра, наша уникальная история и цивилизация.

Пусть этот День станет именинами родной речи для взрослых и детей, школьников и студентов, ученых и космонавтов, рабочих и крестьян, служащих и спортсменов. И особенно – для бойцов специальной военной операции, которые собственной кровью защищают русский язык на полях сражений.

Да здравствует наш правдивый и свободный, великий и могучий русский язык!

Да здравствует Пушкин – наш надежный товарищ!

 

Геннадий Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ