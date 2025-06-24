В п.Нижнегорский коммунисты организовали пункт сбора ниток и пряжи для передачи волонтёрам, которые вяжут для бойцов СВО

Первый секретарь Нижнегорского РО КПРФ Борисова О. А. и коммунист, член ТИК Нижнегорского района, Гончарова Елена Яковлевна, передали очередную партию ниток волонтеру и мастерице, Ларченко Вере Гавриловне, которая вяжет для солдат с начала СВО.
Вера Гавриловна с группой женщин вяжут носки, коврики для ношения оружия на спине и коврики для сидений, для тепла в окопах. Также, по возможности собирают вещи, продукты, ветошь и передают волонтерам, которые отвозят собранные вещи на передовую.
Хотим выразить благодарность всем не равнодушным Нижнегорцам, которые пожертвовали пряжу и нитки для благого дела. Пункты сбора организованы в магазине "Комфорт" адрес:улица Молодежная 16 и в Нижнегорском районном комитете КПРФ: ул. Школьная, д. 8, офис 25.
КПРФ - работать для людей!
Пресс-служба КРО КПРФ