Отреставрировали портрет Ленина

Савенков Вячеслав Игоревич получил портрет Владимира Ильича Ленина, который находился в ужасном состоянии. Понимая важность этого произведения, он обратился к первому секретарю Феодосийского городского отделения КПРФ, Шпаковскому Фёдору Михайловичу, с просьбой о реставрации.
После изучения материалов и состояния портрета, Шпаковский согласился помочь. В результате была закуплена рейка для подрамника, и они вместе собрали его, натянули холст и приступили к реставрационным работам. Также были приобретены краски, разбавители и кисти. Процесс реставрации оказался трудоемким, но увлекательным.
По завершении работы портрет был восстановлен.
Пресс-служба Феодосийского ГО ЛКСМ РФ