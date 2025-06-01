Поздравление Г. А. Зюганова с Днем защиты детей

Счастливое детство – основа сильной страны!Дорогие друзья и товарищи!
Сердечно поздравляю вас с Международным днём защиты детей - праздником, который напоминает нам о самом главном: дети - это будущее страны! Наша святая обязанность – сделать так, чтобы каждый ребенок рос здоровым, счастливым и уверенным в завтрашнем дне.
Советский Союз показал всему миру, как должно строиться настоящее государство для детей. С самого рождения сильные и теплые руки Советской державы опекали и защищали юного гражданина. Символической была плата за ясли и детские сады. Бесплатными были образование и здравоохранение. Технические кружки и художественные коллективы, студии и дворцы пионеров не только обеспечивали полноценный культурный досуг, но и с самых ранних лет развивали таланты детей. Они открывали им дорогу в науку и технику, в большой спорт и мир искусства.
Дети черпали знания не только из школьной программы. Невероятной популярностью у ребятни пользовались газета «Пионерская правда», журналы «Пионер», «Костер» и «Юный техник». До дыр зачитывались книги классиков советской литературы: Агнии Барто, Самуила Маршака, Аркадия Гайдара, Сергея Михалкова, Николая Носова, Корнея Чуковского, Виктора Драгунского, Валентины Осеевой, Эдуарда Успенского и многих других.
В пору летних каникул миллионы детей могли найти новых друзей и укрепить свое здоровье в пионерских лагерях, домах отдыха и туристических базах, путевка в которые была доступна каждому.
Сегодня КПРФ продолжает бороться за сохранение и развитие лучших советских традиций. Мы последовательно выступаем за доступное и качественное образование и медицину, поддержку многодетных семей, развитие детского отдыха, доступность кружков и секций. Уникальный детский сад и школа действуют на нашем народном предприятии – Совхозе им. В.И. Ленина.
В год 80-летия Великой Победы наша ответственность перед детьми, особенно детьми Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонской области приобретает особый смысл. Как и в 1945-м, мы протягиваем свою надежную и сильную руку помощи тем, кто больше всего в ней нуждается. Наш проект «Дети России - детям Донбасса» стал настоящим мостом дружбы и надежды. Тысячи детей из освобожденных территорий уже отдохнули в лучших здравницах Подмосковья, обрели новых друзей и веру в мирное будущее.
С 2014 года наша партия помогаем семьям, пострадавшим от войны. Мы собрали и отправили на Донбасс 138 гуманитарных конвоев. Мы делаем всё, чтобы дети, пережившие ужасы войны, смогли вновь поверить в добро и справедливость. Ведь именно ради их счастливого будущего сражались наши деды в 1945-м и сражаются бойцы Специальной военной операции сегодня.
Дорогие ребята! Пусть ваше детство будет ярким и счастливым! Мечтайте, творите, познавайте мир - мы сделаем всё, чтобы ваши мечты сбывались!
Уважаемые взрослые! Помните - дети доверяют нам своё будущее. Давайте оправдаем это доверие!
С праздником вас, дорогие друзья!
С уважением, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов