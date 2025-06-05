В преддверии Дня русского языка в столице Крыма стартовал XVII Международный фестиваль "Великое русское слово".
Торжественные мероприятия прошли 4 июня в Симферополе, начавшись на одной из центральных улиц города с возложения цветов к памятнику великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, чей 226 день рождения мы отмечаем в этом году.
Затем в помещении Государственного академического музыкального театра Республики Крыме прошла торжественная церемония открытия с выступлениями руководства Республики Крым, а также праздничный концерт.
дал свой комментарий пресс-службе КРО КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко, первый секретарь Комитета Крымского регионального отделения Компартии РФ, принявший участие в торжественных мероприятиях.
"Это мероприятие напоминает всем нам о том, что русский язык и культура являются неотъемлемой частью нашей идентичности. Важность сохранения этих ценностей особенно актуальна сегодня, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами. Уверен, что фестиваль продолжит оставаться площадкой для обсуждения вопросов защиты и укрепления нашего культурного суверенитета. Русское слово – это не просто язык, это фундамент нашей духовной и культурной силы. Фестиваль «Великое русское слово» направлен на то, что мы должны бережно относиться к своему языку, избегать излишнего заимствования иностранных слов и сохранять верность своим традициям. Только так мы сможем передать наше богатейшее наследие будущим поколениям и сохранить единство Русского мира", -