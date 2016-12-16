Николай Андрусов — исследователь земли Крымской

19 декабря исполнилось бы 155 лет со Дня рождения выдающегося ученого-геолога, академика РАН и УАН Николая Ивановича Андрусова. С 9 лет Николай Андрусов жил в Керчи, куда его семья переехала в дом деда Филиппа Филипповича Белого. В Керчи в 1880 году будущий академик с золотой медалью окончил Александровскую мужскую гимназию. Именно в эти годы формировались научные взгляды Николая Андрусова как естествоиспытателя. А затем Крым станет центром всех его исследований.
Интерес и любовь к познанию Крыма у Андрусова проявились еще в детстве. Обучаясь в керченской Александровской гимназии (1872-1880), он любил подолгу разглядывать на берегу раковины морских моллюсков и пучки водорослей, а затем с помощью микроскопа анализировать их структуру. В гимназические годы будущий ученый совершал многочисленные экскурсии по Керченскому полуострову, изучал каменные разрезы в каменоломнях, посещал грязевые сопки, с молотком и компасом шагал по холмам и гребням. В годы студенчества Н. И. Андрусов начал систематические геологические исследования на Керченском полуострове, а в 1883 г. опубликовал свою первую научную работу «Заметки о геологических исследованиях в окрестностях города Керчи». Крымская тематика явилась основой и для его первой магистрской диссертации «Керченский известняк и его фауна», которую он защитил в Петербургском университете (1890). В эти годы им сделано открытие расслоения вод Черного моря. Как и прежде, Н. И. Андрусов продолжает много путешествовать по Крыму. В своих работах он отмечает основные черты его геоморфологии, наличие характерных кольцеобразных гребней и объясняет их происхождение. Центральному гребню Керченского полуострова Н. И. Андрусов дал название Партагского, а местность на юго-западе полуострова назвал Юго-Западной равниной. Им открыты во многих местах и впервые описаны древние мшанковые рифы, играющие важную роль в современном рельефе. На основании анализа керченских геологических отложений Н. И. Андрусов впервые выделил новое геологическое подразделение — ступень — киммерийский ярус, названный им по имени древних жителей Крыма, — киммерийцев. Именно в этих киммерийских отложениях залегают бурые железняки Керченского железорудного бассейна. Кроме киммерийского яруса ученый выделил в неогеновых геологических отложениях Керченского полуострова новые для науки меотический ярус, а также тарханский, чокракский, караганский и конкский горизонты. Эти стратиграфические наименования, связанные с Крымом, прочно вошли в геолого-географический лексикон мировой науки. В 1893 г. выходит одна из важнейших работ Н. И. Андрусова «Геотектоника Керченского полуострова». В этом фундаментальном труде ученый детально описывает геологическое строение Керченского полуострова, в частности, проводится схема разделения его территории по орографическим (крупные формы рельефа) и тектоническим (геологические структуры) признакам. Ученый впервые поведал научному миру, что в изоклинальном строении гребней Керченского полуострова (параллельном положении слоев в складках горных пород) существует повторение изоклинальности горных гряд Крыма и Кавказа. Эта была первая работа с полным обобщением сведений по топографической геологии Керченского полуострова. В 1898 г. в Феодосии состоялась знаменитая встреча «могучей кучки» выдающихся ученых-геологов — Н. И. Андрусова, В. И. Вернадского и A.П. Павлова.
Почти сорок лет ученый трудился над раскрытием тайн геологического строения, происхождения и напластования горных пород, условий развития рельефа Керченского полуострова. Н.И. Андрусов изучал не просто те или иные геологические отложения, а и процессы их образования в связи с условиями развития живых организмов прошлых геологических эпох, а также изменениями, происходившими в процессе эволюции Земли. Крымские работы ученого являются в науке классическим примером единства геологических, географических и биологических исследований. Они помогли впервые раскрыть происхождение и установить возраст многих горных пород в Крыму. Благодаря работам, созданным, в основном, на крымском материале, академик Н. И. Андрусов стал всемирно известным исследователем в области динамической и региональной геологии, стратиграфии, палеонтологии и океанологии, признан основателем отечественной палеоэкологии.
В Таврическом университете Н. И. Андрусов читал курс лекций «Введение в курс геологии» и «Историческая геология». В эти годы закончил свою очередную книгу «Лиоцен Юга России».
Крымчане помнят и чтут своего земляка. Осенью 1924 г. состоялось первое в нашей стране специальное научное заседание Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы, посвященное памяти выдающегося отечественного ученого. С докладами выступили: И. И. Пузанов, И. А. Двойченко, С. П. Попов и другие. В память об ученом-крымоведе одно из сел Симферопольского района называется Андрусово. Имя выдающегося исследователя носят также одна из грязевых сопок на северо-востоке Керченского полуострова, подводный грязевой вулкан на дне Черного моря и знаменитые террасы в окрестностях Судака. В 1999 г. имя Н. И. Андрусова присвоено также одной из карстовых пещер на Ялтинской яйле.
Сергей Белов