Спасибо деду за Победу!

Мой дедушка Алексей Васильевич Мосин был солдатом Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину от фашистских захватчиков.
Хорошо, что это произошло рядом с берегом. Стрелки выбрались, вытащили «максим» и, закрепившись на правобережье, в тяжелых боях удерживали этот участок берега почти трое суток.
Дедушка воевал в 250-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта и с боями прошел от Орла до Кенигсберга. Он был пулеметчиком, служил в пехоте. Пехота - это самые суровые войска: все время на передовой, в окопах и всюду пешком. Дедушка вспоминал, что окоп для солдата и боевой пост, и столовая, и жилище, где спали, отдыхали под открытым небом в любую непогоду. Трудно мне представить, как такое возможно!
Суровым был боевой путь моего деда. Часто вспоминает он кровопролитные бои во время Гомельской операции. За боевые заслуги во время осенне-зимних боев в районе города Рогачев командир стрелкового отделения младший сержант Алексей Мосин был награжден первым боевым орденом Красной Звезды.
Наступательная операция началась 24 июня 1944 года. В первый день красноармейцы сумели овладеть лишь двумя траншеями противника - настолько сильно укрепили гитлеровцы свою оборону. Тогда было принято решение - части дивизии двигать в обход вражеских укрепрайонов, по болотам, для того, чтобы преодолевать их, приходилось плести из веток «мокроступы» - наподобие широких лыж. В этом бойцам помогали местные партизаны. Лишь через трое суток наши части отрезали магистраль Бобруйск - Минск, тем самым замкнув кольцо вокруг Бобруйска группировки фашистов. Враг предпринимал ожесточенные попытки с целью разорвать окружение, но это оказалось им неподсилу.
Дед вспоминал: «Все их атаки были отбиты, советские войска уничтожили множество танков и живой силы, взяли в плен около 30 тысяч солдат и офицеров. Нашей дивизии было присвоено наименование «Бобруйской». Я, в числе многих, получил письменную благодарность за подписью Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина, и был награжден орденом Славы III степени. Затем мы освобождали села и города Белоруссии, Польши, вышли с боями к границе Восточной Пруссии. Я горжусь тем, что мне выпала эта честь - участвовать в освобождении тех земель!»
С боями дедушка прошел всю Польшу и Восточную Пруссию, а под Кенигсбергом его ранило в ногу. Он попал в госпиталь, и медаль «За отвагу», которой его наградили, дедушка получил только через 10 лет уже в Орле.
Когда война закончилась, дедушка еще служил сапером, он обезвреживал мины, которые остались на полях сражений. В 1949 году был демобилизован по ранению.
По рекомендации врачей в декабре 1949 года дедушка приехал в город Алушту. Началась его «гражданка» с должности директора районного Дома культуры.
С 1964 года мой дедушка работал в аппарате Алуштинского городского отделения партии, в 1970 году закончил Высшую партийную школу. Неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся (подряд 10 созывов).
С 1980 года дедушка был назначен директором вновь построенного пансионата «Голубая волна». Для обеспечения молодежного коллектива пансионата жильем был построен жилой дом на 106 квартир, железобетонные конструкции которого привезли из Кишинева. При участии Алексея Васильевича построен пешеходный тоннель к морю на Восточную набережную Алушты от пансионата «Голубая волна».
Будучи на пенсии, дедушка продолжал работать в пансионате до 1993 года, вести активный образ жизни, выступал перед школьниками.
Я очень рад, что мой дедушка сегодня вместе с нами и передает свой жизненный опыт нам, молодым гражданам России. Мы чувствуем связь времен, мы гордимся своим прошлым. И мы обязательно сохраним память о той войне и всегда будем чтить отважных героев Страны Советов.
Глеб Мосин,
студент Объединенного
института ядерных исследований,
г. Дубна