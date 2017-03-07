Орден Октябрьской революции на груди крымчан

Приближается 100-летие Великого Октября. Коммунисты Крыма, как и вся наша партия, готовятся торжественно отметить славную дату в истории нашей страны. В 1967 году в связи с 50-летием Великого Октября Президиум Верховного Совета СССР учредил орден Октябрьской революции.
Орденом Октябрьской революции №1 был награждён город-герой Ленинград, №2 — город-герой Москва. Указ об их награждении был подписан 4 ноября 1967 года. 19 декабря 1967 года орденом награждена РСФСР, а 22 декабря 1967 года — Украинская ССР.
22 февраля 1968 года орденом под номером 5 был награждён крейсер «Аврора». В этот же день орденом Октябрьской революции были награждены 16 военачальников: И. Х. Баграмян, А. М. Василевский, К. А. Вершинин, Н. Н. Воронов, Ф. И. Голиков, С. Г. Горшков, А. И. Ерёменко, Г. К. Жуков, И. С. Конев, Н. И. Крылов, К. А. Мерецков, К. С. Москаленко, К. К. Рокоссовский, В. Д. Соколовский, С. К. Тимошенко, В. И. Чуйков.
В 1971 году за успехи, достигнутые в различных отраслях народного хозяйства и в выполнении планов VIII пятилетки ордена Октябрьской революции были удостоены и крымчане. По инициативе коммунистов Кировского района в нашей республике начался сбор данных о крымчанах, удостоенных этой высокой награды. Газета «Коммунист Крыма» начинает публиковать список крымчан, отмеченных орденом Октябрьской революции.
АДАМЕНЬ Михаил Павлович – тракторист колхоза «Рассвет» Красногвардейского района.
АЗАРОВА Мария Акимовна – учительница средней школы № 11 г. Симферополя.
АЛЕКСЕЕВА Елена Павловна – заведующая отделением городской больницы №6 г. Симферополя.
АНДРЕЕВ Иван Павлович – бригадир винсовхоза «Морской» г. Феодосии.
БАНТЫШЕВ Фёдор Ильич – председатель рыболовецкого колхоза им. Ленина.
БАРАБАН Мария Максимовна – виноградарь колхоза «Россия» Красногвардейского района.
БЕЗЛЮДНЫЙ Иван Филиппович – тракторист колхоза им. Войкова Сакского района.
БЕЛЕВИЧ Леонид Степанович – заведующий отделением городской больницы №1 г. Керчи.
БЕЛОДОН Лидия Александровна – бригадир винсовхоза «Алушта» г. Алушты.
БЕРЕЗОВСКИЙ Григорий Авксентьевич – директор Крымской опытной станции садоводства Симферопольского района.
БЕТИН Иван Романович – бригадир колхоза «Завет Ленина» Джанкойского района.
БОБАШИНСКИЙ Владимир Алексеевич — редактор Крымской областной газеты «Крымская правда».
БОГАЧЕВСКАЯ Мария Андреевна – свинарка совхоза «Семенной» Джанкойского района (с. Роскошное).
БОДРОВ Николай Николаевич – бригадир совхоза «Керченский» Ленинского района (с. Горностаевка).
БОЙКО Николай Петрович – комбайнёр колхоза «Дружба» Нижнегорского района.
БОРОНКОВ Дмитрий Антипович – бригадир колхоза «Украина» Кировского района (с. Яркое Поле).
БРАТИЩЕНКО Екатерина Аникеевна – доярка совхоза «Обильный» Джанкойского района.
БРЫНЦЕВА Мария Александровна – бригадир винсовхоза «Коктебель» г. Феодосии.
БУЛЫЧЕВ Фёдор Фёдорович – фрезеровщик Керченской судоверфи.
БУРДУЛЕНКО Александр Михайлович – бригадир совхоза им. В. П. Чкалова Бахчисарайского района.
БУРОВ Анатолий Иванович – начальник фабрики Камыш-Бурунского железнорудного комбината.
БУРЯ Пётр Трофимович – начальник Джанкойской автотранспортной конторы «Крымканалстрой».
БЫСТРОВ Пётр Тимофеевич – директор Крымского завода пигментной двуокиси титана.
БЫЧЕНКО Григорий Прокофьевич – председатель колхоза «Родина» Джанкойского района.
ВАНСОВИЧ Екатерина Алексеевна – доярка колхоза «Родина» Раздольненского района.
ВАСИЛЕНКО Тамара Ивановна – бригадир колхоза «Путь Ленина» Симферопольского района.
ВЕРБИЦКИЙ Дмитрий Григорьевич – бригадир колхоза «Украина» Бахчисарайского района.
ВЕРЕЩАК Яков Харитонович – тракторист совхоза «Кировский» Черноморского района.
ВИШНЕВСКАЯ Мария Ефимовна – чабан совхоза «Раздольненский» Раздольненского района.
ВИШНЕВСКИЙ Валентин Васильевич – обувщик Керченской фабрики индивидуального пошива и ремонта обуви.
ВОЛКОВ Владимир Иванович – электромеханик Симферопольского телеграфа.
ВОЛКОВ Леонид Григорьевич — главный агроном, заместитель директора Крымского совхозвинтреста.
ВОЛОБУЕВА Мария Степановна – овощевод колхоза «Советская Родина» Раздольненского района.
ВОЛОДИН Кузьма Иудович – рабочий винсовхоза «Плодовое» Бахчисарайского района.
ВОЛЫНЕЦ Анна Иосифовна – доярка совхоза «Новопавловский» Красноперекопского района.
ВОРОНОВ Дмитрий Антипович – бригадир колхоза «Украина» Кировского района.
ВЯЛОВА Людмила Ивановна – бригадир совхоза «Семисотка» Ленинского района.
ГАВРИЩУК Владимир Трофимович – бригадир совхоза «Чернышевский» Раздольненского района.
ГАЛАШ Анна Кирилловна – главный зоотехник колхоза им. Максима Горького Сакского района.
ГАНЗЮК Любовь Фёдоровна – доярка совхоза «Мичуринец» Джанкойского района (с. Мирновка).
ГАРМАШ Николай Данилович – чабан совхоза «Раздольненский» Раздольненского района.
ГЕРАСИМОВ Владимир Тихонович – директор совхоза «Береговой» Сакского района.
ГЕТЬМАН Александра Павловна – бригадир птицефабрики «Южная» Симферопольского района.
ГЛАДКАЯ Матрёна Ивановна – бригадир моторов передвижной механизированной колонны № 8 треста «Крымсельстрой».
ГЛАДКОВ Георгий Абрамович – первый секретарь Красноперекопского райкома КП Украины.
ГЛУЩЕНКО Нина Николаевна – заведующая лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института эфиромасличных культур
ГОЛИКОВ Виктор Михайлович — формовщик Камыш-Бурунского железнорудного комбината (г. Керчь).
ГОЛУБ Николай Андреевич – бригадир слесарей Сакского химического завода им. 50-летия Советской Украины.
ГОЛУБИНСКИЙ Ефим Денисович – директор областной сельскохозяйственной опытной станции Красногвардейского района.
ГОНТАРЕНКО Степан Владимирович – заведующий подсобным предприятием колхоза им. Ленина Джанкойского района (с. Стальное).
ГОНЧАРЕНКО Анна Демьяновна – телятница племптицсовхоза «Родина» Красногвардейского района.
ГОНЧАРОВ Иван Тимофеевич – токарь Феодосийского арматурного завода.
ГОНЧАРОВ Степан Петрович – комбайнёр колхоза «Украина» Кировского района (с. Яркое Поле).
ГОРБЕНКО Яков Иванович – учитель Азовской средней школы Джанкойского района.
ГОРБУНОВ Владимир Михайлович – бригадир колхоза «Украина» Кировского района (с. Яркое Поле).
ГОРЕЛЫШЕВ Виктор Иванович – управляющий Крымэнерго.
ГОРИДКОВ Николай Михайлович – бригадир винсовхоза «Приветный» г. Алушты.
ГРЕЧИХИНА Анна Фёдоровна – садовод колхоза «Победа» Бахчисарайского района.
ГРИШАЕВ Александр Лазаревич – бригадир колхоза им. Максима Горького Сакского района.
ГРИШКО Евдокия Ивановна – доярка учебного хозяйства «Коммунар» Симферопольского района.
ГРИЩЕНКО Виктор Потапович – председатель колхоза «Россия» Первомайского района.
ГРУШКО Анатолий Антонович – бригадир племзавода «Каменский» Джанкойского района.
ГУЗЕВ Илья Васильевич – начальник участка Симферопольского почтамта.
ГУЛЬЧАК Борис Николаевич – секретарь Крымского обкома КП Украины.
ДЕМУС Борис Андреевич – директор совхоза «Дальний» Черноморского района.
ДЕМЧЕНКО Григорий Васильевич – бригадир Крымской опытной станции садоводства Симферопольского района.
ДЕНИСЕНКО Екатерина Никитична – доярка совхоза «Украина» Нижнегорского района.
ДЕНИСОВА Нина Павловна – управляющая Белогорским районным объединением «Сельхозтехника».
ДОВБЕНЧАК Мария Фёдоровна – виноградарь колхоза «Родина» Кировского района (с. Приветное).
ДОЛГОПОЛОВ Виктор Антонович – раскройщик Симферопольской кожгалантерейной фабрики.
ДОМБРОВСКАЯ Лидия Ивановна – директор Каменской средней школы г. Феодосии.
ДОМОЖИЛОВ Алексей Степанович – бригадир Прибрежненского совхоза-техникума Сакского района.
ДОРОГАНЬ Яков Яковлевич – старший мастер Симферопольского завода «Пластмасс».
ДРОБЯЗКО Николай Семёнович – фрезеровщик Симферопольского завода продовольственного машиностроения им. В. В. Куйбышева.
ДУБИНА Алексей Денисович – бригадир колхоза «Завет Ленина» Джанкойского района.
ДУБИНА Андрей Иванович – бригадир колхоза им. Ленина Джанкойского района (с. Стальное).
ДУБИНИН Александр Иванович – электрослесарь Симферопольского электромашиностроительного завода.
ДУБРОВ Павел Антонович – начальник цеха Евпаторийской экспедиции глубокого бурения.
ДЫМЧЕНКО Мария Демьяновна – доярка колхоза им. Кирова Красногвардейского района.
ДЬЯЧЕК Михаил Иванович – повар-бригадир ресторана «Ялта» Ялтинского треста ресторанов.
ЕГУДИН Илья Абрамович – председатель колхоза «Дружба народов» Красногвардейского района.
ЕЛИСЕЕВА Анна Павловна – управляющая отделением птицефабрики «Южная» Симферопольского района.
ЕРМАКОВ Никифор Дмитриевич – токарь центральных авторемонтных мастерских Крымского облпотребсоюза.
ЕРМАКОВ Пётр Иванович – бригадир лепщиков треста «Ялтаспецстрой» (Ялта).
ЕРОШЕНКО Виктор Иванович – пилот вертолёта.
ЖДАНОВ Александр Петрович – управляющий отделением винсовхоза «Ливадия» (Ялта).
ЖЕВАГО Владимир Георгиевич – директор Джанкойского завода железобетонных конструкций управления «Крымканалстрой».
ЖУДОВА Мария Ильинична – птичница колхоза «Большевик» Черноморского района.
ЖУЛИДА Семён Куприянович – машинист экскаватора Зуйского отделения Белогорского районного объединения «Сельхозтехника».
ЗАВАЛЕЕВА Лидия Ивановна – главный агроном колхоза «Россия» Советского района.
ЗАВОЛОКА Мария Демьяновна – доярка совхоза «Краснофлотский» Ленинского района.
ЗАЙЦЕВА Фёкла Борисовна – рисовод совхоза «Пятиозерный» Красногвардейского района.
ЗАОНЕГИН Фёдор Александрович – газосварщик автобазы треста «Крымсельстрой».
ЗАХАРОВ Василий Яковлевич – бригадир совхоза «Заречный» Джанкойского района (с. Заречное).
ЗАХАРОВА Анна Фёдоровна – доярка Красноармейской птицефабрики Красногвардейского района.
ЗВЕРЕВ Тимофей Николаевич – диспетчер областного производственно-технического управления связи.
ЗЕКИН Семён Прокофьевич – механик совхоза им. Тимирязева Джанкойского района.
ЗИБАРЕВ Пётр Федосеевич – пекарь хлебозавода Сакского райпотребсоюза (г. Саки).
ЗИБОРОВА Екатерина Сергеевна – заведующая центральной библиотекой г. Керчи.
ЗИМЕНКО Зинаида Петровна – швея-мотористка Симферопольской швейной фабрики № 2.
ЗИНЧЕНКО Григорий Данилович – директор заготконторы Белогорского райпотребсоюза.
ЗЮЗИН Анатолий Михайлович – директор Джанкойского машиностроительного завода.
ИВАХНЕНКО Василий Тихонович – бригадир колхоза «Завет Ильича» Ленинского района (с. Ильичево).
ИВАЩЕНКО Геннадий Иванович – бригадир Октябрьской птицефабрики Красногвардейского района.
ИВАЩЕНКО Сергей Алексеевич – электросварщик тунцеловной базы «Красный Луч».
ИЛЮШИНА Александра Васильевна – телятница колхоза «Родина» Джанкойского района.
ИОПА Екатерина Афанасьевна – доярка Октябрьской птицефабрики Красногвардейского района.
КАБАНЦЕВА Татьяна Антоновна – накатчица Симферопольской фабрики текстильно-художественных изделий.
КАПЛАН Владимир Васильевич – комбайнёр совхоза «Большевик» Красногвардейского района.
КАПУСТИН Иван Александрович – машинист экскаватора Камыш-Бурунского железнорудного комбината.
КАПУСТИН Степан Михайлович – председатель исполкома Добровского сельского Совета депутатов трудящихся Симферопольского района.
КАРАН Михаил Кузьмич – заведующий Кировским районным финансовым отделом.
КАРОХИН Сергей Александрович – бригадир колхоза «Новая жизнь» Советского района.
КАРОХИН Сергей Александрович — бригадир колхоза «Новая жизнь» Советского района.
КИЗЕЕВА Мария Никитична – доярка совхоза «Победа» Белогорского района.
КИРИЧЕВСКИЙ Иван Максимович – заведующий фермой совхоза «Солнечный» Симферопольского района.
КИСЛЯК Пётр Емельянович – бригадир совхоза «Авангард» Сакского района.
КЛЕЙМЕНОВА Ирина Кузьминична – доярка совхоза «40 лет Октября» Нижнегорского района.
КЛОЧКОВ Борис Алексеевич – механизатор совхоза «Герои Сиваша» Красноперекопского района.
КОВАЛЕНКО Дмитрий Дмитриевич – председатель областного объединения «Сельхозтехника».
КОВАЛЬ Клавдия Ивановна – доярка колхоза «Луч» Первомайского района.
КОВАЛЬ Мария Романовна – заведующая свиноводческой фермой колхоза «За мир» Нижнегорского района.
КОЖИРНОВ Михаил Флегонтович — электросварщик вагонного депо станции г. Симферополя.
КОЗИНА Валентина Викентьевна – птичница птицефабрики «Южная» Симферопольского района.
КОЛАРТ Степан Иосифович – механик совхоза «Яркий» Джанкойского района (с. Яркое).
КОНОВАЛОВА Вера Акимовна – виноградарь колхоза «Завет Ильича» Ленинского района (с. Ильичёво).
КОРГУН Екатерина Ивановна – доярка колхоза «Россия» Белогорского района.
КОРДУБАЙЛОВА Софья Сергеевна – доярка совхоза «Молодая гвардия» Джанкойского района.
КОРНЕЙЧУК Валентина Андреевна – бригадир колхоза «Завет Ильича» Нижнегорского района.
КОРОЛЬКОВА Валентина Дмитриевна – доярка колхоза им. Ильича Бахчисарайского района.
КОРПУС Серафим Дмитриевич – бригадир совхоза «Саки» Сакского района.
КОРЦИГИНА Екатерина Денисовна – доярка совхоза им. Кирова Первомайского района.
КОСАРЕВА Нина Егоровна – доярка колхоза «Большевик» Черноморского района.
КОСТЕНКО Фёдор Иванович – директор совхоза «Семисотка» Ленинского района.
КОСТЫЛЕВА Нина Терентьевна – бригадир маляров треста «Симферопольпромстрой».
КОТЛЯР Татьяна Васильевна – заместитель директора Феодосийского курортпромторга.
КОТОЛУПЕНКО Яков Иванович — токарь локомотивного депо станции г. Симферополь.
КОТОМИНА Татьяна Георгиевна – официантка ресторана «Украина» Евпаторийского треста ресторанов.
КОЦЮБА Павел Андреевич – электромонтёр Крымского трамвайно-троллейбусного управления.
КОЧЕРОВ Пётр Семёнович – слесарь-ремонтник Керченской швейной фабрики.
КОЧКИН Михаил Андреевич – директор Государственного Никитского ботанического сада (г. Ялта).
КОШЛЯКОВ Евгений Михайлович – шофёр автотранспортной конторы треста «Крымводстрой» г. Симферополя.
КОШМАН Николай Спиридонович – тракторист Черноморского районного объединения «Сельхозтехника».
КРЕТИНИНА Полина Ивановна – доярка совхоза «Восточный» Ленинского района (с. Кирово).
КРИВОРОТОВ Владимир Иванович – председатель колхоза «Россия» Красногвардейского района.
(Продолжение следует.)
В архиве работал и
подготовил к печати
Валерий ЛАВРОВ
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
от 31 октября 1967 года
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. В ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции учредить орден Октябрьской революции.
2. Утвердить Статут ордена Октябрьской революции (прилагается).
3. Утвердить описание ордена Октябрьской революции.
СТАТУТ ОРДЕНА
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1. В ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции учрежден орден Октябрьской революции.
2. Орденом Октябрьской революции награждаются граждане СССР, предприятия, учреждения, организации и другие коллективы трудящихся, воинские части и соединения, а также республики, края, области и города. Орденом Октябрьской революции могут быть награждены и иностранные граждане.
3. Награждение орденом Октябрьской революции производится за активную революционную деятельность, большой вклад в становление и укрепление Советской власти, за выдающиеся заслуги в построении социализма и строительстве коммунизма, за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства, науки и культуры, за особые отвагу и мужество, проявленные в боях с врагами Советского государства, за выдающиеся заслуги в укреплении оборонной мощи Советского государства, за особо плодотворную государственную и общественную деятельность, за активную деятельность, направленную на развитие и углубление всесторонних дружественных связей между народами Советского Союза и других государств, за укрепление мира между народами.
4. Орден Октябрьской революции носится на левой стороне груди и располагается после ордена Ленина.
5. Орден Октябрьской революции после смерти награжденного остается в его семье.
Орден Октябрьской революции представляет собой позолоченную, покрытую красной эмалью пятиконечную звезду на фоне серебряного лучистого пятиугольника. В верхней части пятиконечной эмалевой звезды изображено знамя, покрытое красной эмалью, с надписью в две строки «ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». В центре звезды расположен серебряный пятиугольник с изображением крейсера «Аврора». Пятиугольник оксидирован разными тонами. В нижней части ордена помещены накладные серп и молот.
Орден изготовлен из серебра. Накладные серп и молот, расположенные в нижней части ордена, изготовлены из золото-серебро-палладиево-медного сплава ЗлСрПдМ-375-100-38. В серпе и молоте содержания чистого золота — 0,187+0,07 грамма, чистого серебра — 0,05+0,02 грамма, палладия — 0,019+0,02 грамма. Во всём ордене целиком (на 18 сентября 1975 года) серебряного содержания — 27,49±1,447 г, золотого содержания — 0,21 г. Общий вес ордена — 31,0±1,9 г.
Размер ордена между противолежащими вершинами эмалевой звезды — 43 мм. Расстояние от центра до вершины любого из лучей звезды — 22 мм.
Орден при помощи ушка и кольца соединен с пятиугольной колодкой, покрытой шелковой муаровой лентой красного цвета шириной 24 мм. Посередине ленты пять узких продольных голубых полосок.