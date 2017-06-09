Две революции

Февральская революция смела царизм, но не избавила народные массы от социального и национального гнета, от тягот империалистической войны, не разрешила противоречий, раздирающих российское общество.
10 марта между Петросоветом и Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков заключено церковью соглашение о формировании фабзавкомов и введении 8-часового рабочего дня. 12 марта в газете «Правда» М.И. Калинин опубликовал статью «Крестьяне кровно заинтересованы получить землю даром, а не путем купли их у помещиков». 20 апреля в многотысячной солдатской массе в Петрограде впервые появилось требование «Долой Временное правительство!». 21 и 22 апреля по призыву большевиков проходят демонстрации в Москве, Иваново-Вознесенске, Твери. В Москве демонстранты из солдат и рабочих с красными знаменами направились к центру города. В этот же день исполком Петросовета поддержал провокационный лозунг войны до победного конца. Против него выступили только большевики. В.И.Ленин, возвратившийся в Россию 3 апреля из политической эмиграции, выступил перед рабочими с докладом «О задачах революционного пролетариата в данной революции», известным под названием «Апрельские тезисы». Десять ленинских тезисов в полной мере отражают те нравственные, политические и социально-экономические принципы, на которые стала опираться партия большевиков в своем противостоянии хаосу, охватившем страну после Февральской революции. Ленин первым безоговорочно заявляет о февральском историческом повороте в истории России как о промежуточном, за которым неизбежно последует новый и важнейший этап – переход власти в руки народа и социалистическое преобразование страны. Поставил вопрос о смене самого названия партии: «Вместо социал-демократии, официальные вожди которой во всем мире предали социализм… надо называться Коммунистической партией». В политической области выдвигались лозунги: «Никакой поддержки Временному правительству!», «Вся власть – Советам!» В экономической области – национализация всех земель с конфискацией помещичьих, слияние банков в общенациональный банк и контроль Советов над ним, рабочий контроль над производством и распределением. Против ленинских тезисов выступили все противники социалистической революции, в рядах которых оказался и один из основателей РСДРП Георгий Плеханов. Несмотря на то, что большевики составляли меньшинство в Советах, а после оглашения «Апрельских тезисов» подавляющее число большевиков не было готово их активно поддержать, Ленин верил в способность большевистской партии возглавить широкие народные массы и повести их к социалистической революции. Меньшевики вынуждены были признать, что революционно настроенные массы имеют в лице Ленина подлинного вождя. Февральская революция не решила многих жизненно важных вопросов. Ликвидировать буржуазно-помещичий строй, уничтожить все формы социального и национального гнета, вывести Россию из войны, установить диктатуру пролетариата с целью построения социалистического общества могла только социалистическая революция. 10 (23) октября под руководством Ленина состоялось конспиративное заседание ЦК РСДРП(б), на котором была принята резолюция о вооруженном восстании. Для политического руководства его подготовкой было создано Политическое бюро во главе с Лениным. 12 (25) октября образован штаб восстания – Военно-революционный комитет при Петроградском Совете. Для свержения власти буржуазии была подготовлена революционная армия, объединившая отряды Красной Гвардии и революционные части армии и флота. В Петрограде она насчитывала свыше 20 тысяч красногвардейцев, до 150 тысяч солдат, свыше 80 тысяч моряков Балтийского флота. 24 октября (6 ноября) началось вооруженное восстание в Петрограде. 25 октября (7 ноября) реальная власть перешла в руки восставших. В 2 часа 10 минут 8 ноября штурмом был взят Зимний дворец и арестовано Временное правительство. Всероссийский съезд Советов принял Декрет о мире и Декрет о земле, избрал ВЦИК и создал первое Советское правительство – Совет народных комиссаров во главе с В.И. Лениным.
Началось триумфальное шествие Советской власти по всей стране. Революция спасла нашу Родину от надвигающейся национальной катастрофы, вырвало ее из пучины мировой империалистической войны, вывела на путь независимого развития, положило конец политическому и классовому гнету, обеспечила трудящимся подлинную свободу и демократию, создала условия для всестороннего социально-экономического и культурного процесса страны, укрепления ее могущества.
Сегодня мы должны признать: условия борьбы, в которых приходится действовать коммунистам, еще более тяжелые, более сложные для решения вопроса о власти и собственности, чем те, которые выпали на долю большевиков в 1917 году. КПРФ – единственная партия, которая выступает против передачи земли в руки крупных собственников. Она требует национализации отраслей, а также важнейших промышленных предприятий, без чего невозможно обеспечить признак в казну тех средств, которые необходимы для развития страны и модернизации ее экономики. КПРФ – за освобождение финансовой системы России, за создание централизованной банковской системы. Нынешней антинародной власти и тем, кто ее обслуживает, день 7 ноября – день Великой Октябрьской социалистической революции – это кость в горле. Поэтому они идут на явный подлог, на откровенную ложь.
Виктор Баженов,
ветеран партии и
Вооруженных Сил СССР