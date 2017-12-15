Обращение к женщинам России

Вот уже более 20 лет общероссийское общественное движение «Всероссийский женский союз – надежда России» защищает права женщин, семей с детьми и молодежи.
На всех уровнях власти наши активистки поднимают проблемы охраны здоровья, нравственного и патриотического воспитания, образования детей и молодежи, борются за достойную жизнь малообеспеченных семей, помогают решать локальные, но от этого не менее острые вопросы своевременного отопления жилья, закрытия школ или «оптимизации» поликлиник. Работают, не жалея времени и сил.
Это не случайно. У истоков создания нашего Женского Союза − депутаты-коммунисты, твердо стоящие на позициях защиты интересов материнства и детства. В год столетия Великой Октябрьской социалистической революции нелишне было бы вспомнить, что первые шаги молодой Советской власти были продиктованы, в первую очередь, заботой о женщине, о детях, о семье. Именно Советская власть сто лет назад уравняла женщин в гражданских правах с мужчинами. Именно ее первые декреты гарантировали нашим согражданам 8-часовой рабочий день, бесплатное всеобщее образование, бесплатные лечение и отдых. Большая часть законов касалась детей.
За последние 25 лет наша страна откатилась далеко назад. Забытыми оказались многие завоевания Советской власти и, в первую очередь, социальная сфера. Сыты ли сегодня наши дети? Благополучна ли жизнь наших семей? Немногие с готовностью ответят на этот вопрос утвердительно.
Повсеместно закрываются детские сады и больницы, образование и медицинское обслуживание стремительно переходят на коммерческую основу. Улучшение жилищных условий недоступно для подавляющего числа семей с детьми. Растет число детей и подростков, не посещающих школу или занятых бродяжничеством. Все чаще приходится сталкиваться с откровенным нарушением прав женщин.
Накануне президентских выборов власть, пытаясь заручиться поддержкой избирателей, заговорила о возрастании роли женщин в обществе. И не только заговорила. Началась активная раскрутка «кандидатки по вызову» Ксении Собчак. Звучат и другие фамилии схожих по стилю кандидатов.
Надоели эти игры! Надоело лукавство и ложь!
Что делать? С чего начать?
Вернуть все права и льготы, которые женщины имели при Советской власти − в политике, экономике, общественной жизни. Заставить не только по достоинству оценить роль Матери, вкладывающей в будущее своих детей всю себя, но и перестроить государственную политику так, чтобы страна вновь стала для наших детей, для всех нас любящей Матерью, а не бесчувственной мачехой.
Задача эта выполнима − надо решительно поменять социально-экономический курс с учетом Программы выхода из кризиса, которую предлагает КПРФ.
В марте 2018 года нас ждут выборы Президента РФ. Это шанс реально изменить жизнь к лучшему, избрав на этот высокий пост человека, доказавшего свою преданность идеям социальной справедливости.
Мы обращаемся ко всем женщинам России – дочерям, мамам и бабушкам, ко всем, кому небезразлична судьба нашей страны и наших детей, с предложением поддержать выдвижение на пост Президента РФ лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова.
Страна должна пойти по иному курсу!
Вставай, страна огромная!
Родина–мать зовет тебя!
Принято 28 ноября 2017 года «единогласно».
г. Москва, ГД ФС РФ
Председатель Первого Всероссийского
Женского Форума – Н.А.Останина