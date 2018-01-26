Смерть культуры

Как мы уже писали ранее на страницах газеты «Коммунист Крыма», в 2018 году вся мировая прогрессивная литературная общественность готовится отметить 150-летний юбилей со дня рождения великого советского писателя Максима Горького. В это же время, родина писателя решила отметить 100-летие со дня рождения «совести России» Солженицына. Возможно именно поэтому, как бы издеваясь над любителями кинематографа, а возможно и в свете создания необходимого информационного поля во время президентских выборов, нас радуют чиновники от кино, которые выдают прокатные удостоверения на фильмы и участвуют в финансировании отечественного кинематографа.
В 2016 году в России проходил «Год кино». В рамках реализации поручения президента был разработан комплекс мероприятий, целью которых было способствовать выходу отечественного кинематографа из кризиса, расширению производственной базы и реконструкции кинотеатров. Отдельной строкой стояло финансирование отечественных фильмов, которые должны были составить достойную конкуренцию фильмам иностранного производства, обладающим изначально более высокими стартовыми позициями для коммерческого успеха.
В 2017 году инициативы начали приносить свои плоды – кроме нескольких десятков отремонтированных кинотеатров мы увидели целую плеяду грамотно разрекламированных фильмов исторического и патриотического направления. Картины сопровождала мощная информационная кампания в прессе задолго до выхода на широкий экран – еще на стадии монтажа, а то и съемок. «Время первых» Дмитрия Киселева и Тимура Бекмамбетова, «Салют-7» Клима Шипенко, «Матильда» Алексея Учителя, «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко, «Движение вверх» Антона Мегердичева…
Разные жанры, разные сюжеты, разные сценаристы и режиссеры, но, тем не менее, есть нечто общее. Такое, чего давно не было. Это то, что прививало интерес к картинам простого россиянина. Очереди в кинотеатры, проблемы с бронированием билетов, даже зафиксированы были случаи, когда любители кино были вынуждены покупать билеты у перекупщиков прямо у дверей кинотеатра!
И было из-за чего прорываться в зал на сеанс в числе первых – качественные постановки, невероятная интрига сюжета, патриотический дух, который захватывает с первых же минут. Как сказал один депутат Государственного совета Республики Крым на страничках социальных сетей, его буквально «распирало от патриотизма и гордости за свою страну».
Да и Министерство культуры просто радовало – неужели мы наконец созрели до высокого кино? Все нападки на «Матильду» Минкульт выдержал, помогал отечественному кинематографу как мог. Чтобы наши фильмы смогли собрать больше зрителей, а значит и больше денег, чиновники министерства не особо спешили выдавать прокатные удостоверения зарубежным фильмам, а если и выдавали, то на те даты, когда было выгодно отечественным фильмам. Так, к примеру, Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Приключения Паддингтона – 2» и выдало новое на более позднюю дату, чтобы российский фильм «Скиф» режиссера Рустама Мосафира не имел мощных конкурентов в прокате в ближайшие две недели.
Да вот только радость в итоге оказалась омрачена чредой скандалов…
Патриотическое движение вниз
Если продолжать говорить метафорами, то, если есть движение вверх, должно быть и движение вниз. Только так получилось, что даже не вниз, а куда-то в пропасть.
Мы не ставили пересказывать содержание фильмов, а уж тем более писать рецензии. Для этого есть кинокритики. Понимаем мы, что и досадные оплошности, и ляпы были даже во всеми любимых фильмах Леонида Гайдая. Да вот дело-то в другом. Советские фильмы и российские фильмы разнятся в одном важном, не заметном на первый взгляд стороннему зрителю моменту, как соответствие событий действительности и несколько иное идеологической нагрузки. Та же спортивная драма «Движение вверх» о победе советской сборной по баскетболу над сборной США стала не фильмом о том, как патриотизм, сплоченность людей разных национальностей, представлявших едва ли не все республики Союза, позволили одержать победу над идеологическим врагом. Нет, фактически фильм освещает конфликты внутри команды на политические темы, проблемы с законом, якобы наличие давления со стороны нечеловеческого тоталитарного режима КПСС, а также спекуляции с валютой и ценностями. Просмотрев фильм на одном дыхании, обыватель даже и не заметит сразу подмену понятий, которые произошли в фильме. А те, кто формирует свое мнение о жизни из средств массовой информации и фильмов, так и вовсе примут все за чистую монету. И лишь единицы случайно узнают о негодовании участников тех событий, о том, что Евгения Кондрашина, жена тренера Владимира Кондрашина, не дала согласия использовать имя покойного тренера сборной СССР ввиду того, что, ознакомившись со сценарием пришла в ужас от той лжи, которую на большом экране превращают в правду… И тут в памяти возникают информационные сообщения о том, что сын Харламова вообще едва ли не судился с режиссером фильма «Легенда номер 17» за искажение образа и попрания памяти знаменитого советского хоккеиста. Да что уж говорить, если фильмы про героическое покорение космоса советским народом фактически этот подвиг превращают в самодурство партийной номенклатуры – мол, людей заставили, подвергли опасности, а они там все мучились, переживали, выживали, как могли…
Патриотический финиш. Или капут.
Продолжая наши метафоры про движение вверх и движение вниз, затронем такую тему, как конец. Ведь согласно физике, рано или поздно любое движение заканчивается.
В рамках этого материала мы не стали освещать многочисленные фильмы, снятые по заказу российских телевизионных каналов, в выходе в свет которых так или иначе тоже поучаствовали чиновники Министерства культуры. Год столетия Великой Октябрьской социалистической революции ознаменовался выходом в свет целого ряда фильмов, претендующих едва ли не на звание «чистой истины». Те «помои», которые вылил на зрителей телеканала «Россия» Владимир Хотиненко при участии известного украинского(!) продюсера Александра Роднянского в виде фильма «Демон Революции», даже не хочется обсуждать, хотя это могло бы стать отдельной темой для статьи о попустительстве со стороны чиновников и иностранном влиянии на культуру.
Поставить неутешительный диагноз Минкульту мы решили на основании выданного прокатного удостоверения для иностранного фильма-комедии «Смерть Сталина». Даже не хочется обсуждать, насколько вредно для массовой культуры пропагандировать ироничное отношение к похоронам, к смерти, к борьбе за власть. Не поэтому ли в обществе все темы о борьбе с коррупцией плавно переходят на смех? Украли несколько миллиардов – смешно. Построили новую ТЭЦ в Бурятии за 300 млн. рублей, а она в морозы при – 50 перестала давать тепло – тоже смешно.
Вот как ни вспомнить отдельные высказывания представителей несистемной оппозиции, что ситуация с выдачей прокатных удостоверений для фильмов не что иное, как попытка создать нужный информационный фон на время избирательной кампании. Мол, волна патриотизма заставит потребителей массовой культуры также в едином порыве и на одной волне пойти на избирательные участки и проголосовать за весьма определенного кандидата.
Так какова же необходимость вывести на большой экран в России третьесортную комедию, которая глумится над памятью Иосифа Сталина, которая, по сути, высмеивает и достижения советской эпохи, тем самым подвергая сомнению и целесообразность показа тех «патриотических» фильмов, о которых мы говорили выше?
Кто же за этим всем стоит? Поллитехнологи? Самодуры от искусства? Или, быть может, во всем нужно искать коммерческую составляющую, ведь в ту же «Матильду», да и в «Движение вверх» вкладывались не только государственные деньги, но и деньги частных инвесторов, которые, как известно, и вовсе могут представлять из себя средства, переведенные из кипрских офшоров?
Выйдет ли в итоге в прокат фильм «Смерть Сталина» – на настоящий момент доподлинно неизвестно, будут ли его показывать все кинотеатры, или некоторые откажутся, – тоже не ясно. Тот факт, что Минкульт сначала выдал прокатное разрешение, потом его отозвал, еще ничего не означает, ведь, по мнению министра Владимира Мединского, картина может «оскорбить чувства жертв преступного режима Сталина»…
Ясно одно – за годы без советской власти отечественный кинематограф, да равно как и вся культура в целом, не вышла из затяжного кризиса. И, к сожалению, несмотря на мощную информационную поддержку, несмотря на многомилионные вложения бюджетных средств, на выходе мы получаем продукт, который так продуктом и остается. А настоящее же кино, как это ни прискорбно, осталось в прошлом в виде золотого фонда советского кино.
Умерла ли культура? Наверное, еще нет. Она жива, пока есть надежда, что разум когда-нибудь победит и чиновники от культуры, равно как и те, кто заказывает нужный информационный фон, обратятся к советскому опыту работы в культурной сфере. Вот тогда мы и увидим новых гайдаев, рязановых, данелий, захаровых, тарковских…
Александр Фортунатов