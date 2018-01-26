Уже не без «головы»

Говорить о том, насколько важна в деле социальной поддержки ветеранов всех категорий организация, созданная ими и для них, нет необходимости. Это - Совет ветеранов. Там и поймут, и помогут…
Одна за другой проваливались попытки провести общее районное собрание ветеранов войны, труда, воинской службы и правоохранительных органов. Шли суды, решавшие исключить или оставить в организации «нарушителей спокойствия», требовавших наладить работу этой организации. Благодаря инициативным группам из сел, города Старый Крым и поселка Кировское 23 января удалось добиться кворума. На этот раз глобальных задач не ставилось: президиум совета, включающий 12 человек, имеется, и следовало избрать председателя, чтобы разработать план работы и, наконец, начать действовать согласно уставу.
Из трех предложенных кандидатур большинство проголосовало за Вадима Аркадьевича Шилова. Его поддержали и представители районного отделения КПРФ, зная его инициативность, умение находить с людьми контакт. Кстати, В.А. Шилов горит желанием возродить районный музей боевой и трудовой славы, который безусловно необходим для воспитания подрастающего поколения. А кировчанам есть чем гордиться и есть что помнить: у нас имеются Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Октябрьской Революции и Трудовой Славы, есть земляк-космонавт и, конечно, герои Великой Отечественной войны.
Остается надеяться, что Вадим Аркадьевич, получив поддержку ветеранов всех категорий, найдет и в лице районных властей не противодействие, а поддержку и настоящую помощь. В интересах тех, о ком мы обязаны заботиться постоянно и неустанно.
Нелля Волошина,
секретарь Кировского
районного отделения КПРФ