Верные присяге

Практически во всех регионах Крыма действуют местные отделения Союза советских офицеров, представляющие большую братско-военную Крымскую республиканскую организацию Союза советских офицеров. Местные отделения ведут большую патриотическую работу как среди населения, так и среди юных крымчан.
Мы благодарны организаторам, которые стояли у истоков создания Новоозерновского отделения, и, прежде всего, Истомину В.С., Рожину Н.М., Логачеву Е.В. и другим нашим боевым товарищам. В своей работе наша организация тесно взаимодействует с местными общественными организациями, командованием Крымской военно-морской базой, центром социальной адаптации, а также с местными органами власти.
Основное внимание в нашей работе мы уделяем школам, учебным заведениям дополнительного образования, местному международному детскому лагерю «Донузлав».
Офицеры Кучинский Л.К., Лаврентьев Б.И., Баконин В.В., Окружко Д.А., старшие мичманы Ткаченко С.М., Лучинин В.А. и другие члены нашей организации активно участвуют в проведении различных общественных мероприятий, в том числе, связанных с военно-патриотическим воспитанием молодежи, проводится большая работа с учащимися школ поселков Веселовка, Наташино, Воробьево. Офицерский актив постоянно пропагандирует лучшие боевые и трудовые традиции армии и флота, ведут разъяснительную работу среди населения по актуальным вопросам, угрозам и вызовам, как по внутренним проблемам, так и по международным делам.
Мы гордимся, что в марте 2014 года наш отряд самообороны пгт. Новоозерное в составе 112 человек, в том числе и женщины, активно включился в процесс присоединения Крыма к нашей Родине — России. Бойцы самообороны оказали существенную помощь в сохранении газохранилища в с. Глебовка Черноморского района, в блокировке военных складов различного направления и продовольствия. Проводили идеологическую обработку с личным составом частей и кораблей украинских вооруженных сил, оказывали помощь «вежливым человечкам» в их бытовых и продовольственных нуждах.
18 человек из отряда самообороны были награждены государственной наградой «За оборону Крыма». Наше отделение Союза советских офицеров инициировало установку памятного знака в поселке в честь Крымской весны.
Сегодня Союз советских офицеров поселка насчитывает в своих рядах 30 лучших сынов своей Родины, представляющих боевую единицу Крымского республиканского отделения Союза советских офицеров.
Леонтий Кучинский,
председатель Союза советских офицеров,
пгт. Новоозерное, подполковник запаса