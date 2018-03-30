Человек, комиссар и общественный деятель

Говорят – люди с годами меняются. О Валерии Кучеренко этого не скажешь. Со временем он не поменялся. Хотя, конечно, сами годы идут, их не остановишь, и пройденного пути, конечно, не вернешь. Да стоит ли? Ведь за 70 лет было так много пережито, большого и значимого, судьбоносного и простого житейского. Пожалуй, в жизни было все. От «головокружения от успехов» легко было и сломаться, уйти в сторону, превратиться в обывателя, жить вне политики. Валерий Михайлович этого не сделал. Плоть от плоти, с младых лет познавший радость труда, воспитанный партией и комсомолом, он всегда жил по совести, и главным его мерилом были и продолжают быть его коммунистическая убежденность и искренняя вера в правоту и торжество идей социальной справедливости. При этом не только самой верой он жил и живет, он прекрасно знает и умеет за них по-настоящему бороться.
Каждодневно наблюдая за деятельностью городского комитета, всегда задавался вопросом – а как вообще в тех условиях можно было работать, и не просто работать, а добиваться серьезных, значимых результатов? Побеждать на выборах, завоевывать авторитет и уважение трудящихся?
Спустя годы, сравнивая то время, с последующими годами, отчетливо понимаешь – стояла конкретная цель и была достигнута предельная мобилизация всех имеющихся людских и материальных ресурсов, высокая самоотдача, был слаженный коллектив единомышленников, был командный дух и грамотное руководство всей партийной вертикалью. И всем этим живым организмом в столичном центре руководил Валерий Кучеренко. Более 10 лет стоял он у руля Симферопольского городского комитета КПУ. Именно с его именем горожане ассоциировали тогда Компартию. И надо сказать, это высокое доверие В.М. Кучеренко всецело оправдывал.
В большую политику он пришел «не с улицы». За плечами был огромный опыт производственной, комсомольской работы. Симферопольский завод продовольственного машиностроения им. В. Куйбышева, БММТ «Спутник» Крымского обкома ЛКСМУ, опасная и ответственная, интернациональная миссия советника ЦК ВЛКСМ при Демократической организации молодежи Афганистана сформировали у Валерия Михайловича не только деловые, профессиональные качества руководителя, но обширно расширили его кругозор, повлияв на будущие жизненные и политические взлеты. А они, как известно, просто так не даются и не покоряются.
Симферопольский горком партии В.М. Кучеренко возглавил в самое трудное для коммунистов и всех настоящих патриотов время. Шел 1995 год. Партия, пережив антиконституционный запрет и первые, самые непростые годы своего восстановления, в котором коммунист В.М. Кучеренко также принимал активное участие, находилась в очень сложном, во всех отношениях, положении. Фактически, на общественных началах, испытывая материальные трудности, приходилось работать в то время. Но Валерия Михайловича весь этот сложный фон не пугал, он прекрасно знал и понимал – на что и во имя чего он взвалил на себя все эти трудности. Были стратегическая и тактическая задачи. И нужно сказать, что ту тактическую задачу, стоявшую перед коммунистами города, в марте 1998 года, городская организация КПУ во главе с В.М. Кучеренко успешно выполнила. 70% депутатских мест в горсовете занимают коммунисты, секретарем горсовета избирают коммуниста, значительное представительство партии в районных советах, упорная борьба за должность городского головы и второй результат по данному голосованию, избрание от Симферополя целого ряда депутатов-коммунистов Верховной Рады АРК, победа по одномандатному избирательному округу № 1 (Центральный и Железнодорожный районы) в Верховную Раду Украины. Действительно, результаты были ошеломительными, так как для некоторых провластных буржуазных подпевал Компартии не существовало, а, следовательно, и рассчитывать им на выборах на достойный результат не приходилось. Крымские и симферопольские коммунисты поломали тогда этот стереотип. Самого Валерия Михайловича, по списку партии, также избирают народным депутатом Украины.
Но не на «лаврах» пришлось ему почивать. Бесконечные переезды и перелеты в Киев и обратно, борьба за утверждение крымской Конституции в центральных органах власти, законотворческая деятельность, постоянные поручения республиканского комитета КПУ и крымчан по решению многих важнейших вопросов, встречи с избирателями и работа по решению их проблем, выступления на телевидении и в печати – все необходимо было успеть, везде принять участие, каждому уделить внимание. И Валерий Михайлович успевал. Естественно, никто не освобождал его и от руководства городским комитетом партии. В те годы он работал без выходных, а праздники, наши советские праздники, он сам организовывал и проводил для всех партийцев и сторонников партии республиканского центра, причем проводил на очень достойном уровне.
Сегодня, по прошествии значительного времени, удивляешься всему тому, что было тогда сделано В.М. Кучеренко. Сам он всегда очень скромно оценивал свое личное участие в партийной и политической жизни Симферополя и республики. Его никогда не отягощали регалии, должности и звания. Всегда доступный, расположенный к собеседнику, нацеленный на конкретное решение проблемы он делал все от него зависящее. Многие годы В.М. Кучеренко избирался членом бюро и секретарем Крымского рескома КПУ. Неоднократно он избирался делегатом партийных съездов и членом ЦК КПУ. Автору этих строк не раз приходилось слышать Валерия Михайловича с высоких партийных и государственных трибун. Его выступления отличали глубина и взвешенность, четкая постановка проблематики и конкретизация путей их решения. Всегда ощущались и его богатейшие знания, почерпнутые им в научной и художественной литературе.
В 2006 году, по направлению партии Валерий Михайлович перешел на административную работу. В период с 2006 по 2010 годы он был депутатом Верховной Рады АР Крым. В эти же и последующие годы, много сил отдал он и становлению Союза советских офицеров Крыма, который не один год пришлось ему и возглавлять. Во всех этих делах и начинаниях коммунист В.М. Кучеренко также проявлял инициативу, деловитость и напористость. Он продолжал оставаться лидером, быть впереди, конкретным делом отстаивая свои убеждения.
Валерий Михайлович необычайно мудрый человек. В основе мудрости его – тот практический опыт, приобретенный на производстве и руководящей работе, а также при участии в очень непростых жизненных и политических ситуациях. Было время, когда В.М. Кучеренко предупреждал: «не верьте пустым, ничем не подкрепленным обещаниям, нельзя выдвигать на первые роли в партийной организации тех, кто не имеет достаточного образования и опыта партийной работы». Да, Валерий Михайлович, как в воду Вы глядели. К сожалению, очень долгим оказался период, когда еще совсем недавно в руководстве Республиканской партийной организации находились, по большому счету, случайные люди, заменившие дело самолюбованием, чванством и выяснением отношений. Они же, кстати, все делали для того, чтобы такой авторитетный, принципиальный и необычайно опытный партийный работник и политик как В.М. Кучеренко не был избран ни в какой руководящий партийный орган. Что же, пусть все пережитое станет для всех хорошим уроком.
Годы идут своим чередом. Свое семидесятилетие В.М. Кучеренко, ветеран партии и Ленинского комсомола, комиссар Союза советских офицеров Крыма встречает в непростое время. Хотя для него простых времен никогда и не было. Главное в другом – Валерий Михайлович в строю, среди товарищей, в гуще политической и общественной жизни, и он не собирается на отдых. Не так он воспитан и не те задачи перед собой ставит. А значит, борьба продолжается. И встреча на политической передовой с Валерием Михайловичем обязательно состоится. Пожелаем же ему новых побед, творческого вдохновения, комсомольского задора и удачи.
Рслан Семяшкин,
член Крымского рескома КПРФ