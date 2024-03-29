КПРФ не будет стоять в стороне

Об итогах выборов и планах на дальнейшую работу КРО КПРФ нам рассказал первый секретарь Крымского рескома Сергей Богатыренко.
— Сергей Васильевич прокомментируйте итоги выборов
Президента Российской Федерации. Насколько, по вашему мнению, были ожидаемы
результаты?
— Впервые в России выборы проходили в таких условиях.
Когда коллективный Запад объявил войну всему Русскому миру, обложив нашу страну
огромным количеством международных санкций и ограничений, а также обеспечивая
оружием Украину для обстрелов мирных территорий нашего государства.
При создавшихся условиях, для обеспечения
победы в развязанной Западом войне, необходимо было сплотиться всему нашему
народу.
Итоги президентских выборов как раз и
свидетельствуют о консолидации общества вокруг действующего Верховного
главнокомандующего в условиях СВО, который
непосредственно руководит борьбой нашей страны за национальное выживание.
— Удовлетворены
ли вы вторым местом Николая Харитонова?
— Команда нашего кандидата Николая Михайловича
Харитонова проделала большую работу в ходе избирательной кампании,
повстречавшись с жителями более 70 регионов нашей страны и посетив крупнейшие
промышленные предприятия, общаясь с избирателями и получая от них наказы.
В ходе подготовки к выборам первоочередной
акцент делали на необходимости решения социальных проблем, призванных покончить
с бедностью и с несправедливостью.
Для КПРФ важна реализация программных тезисов в
рамках реальной политики внутри страны. Основная наша задача была донести
программу КПРФ, программу Н. М. Харитонова до крымчан, которая, в свою
очередь нашла большой отклик со стороны жителей полуострова.
Хочу поблагодарить доверенных лиц кандидата в президенты,
которые провели более сорока дебатов на крымских телерадиоканалах. И всех
коммунистов Крыма, которые работали для донесения наших программных тезисов в
массы.
Николай
Харитонов занял второе место как по Крыму, так и по всей России и мы все
прекрасно понимаем, что на итоги выборов серьезно повлияла политическая
обстановка. В других условиях цифры были бы на порядок выше. Но КПРФ не будет
стоять в стороне и продолжит бороться за претворение в жизнь альтернативной
программы развития. Без решения
ряда острых проблем Россия развиваться не сможет, и основной проблемой является
капиталистический строй, который эти проблемы и создал. Причем капитализм не смог устранить эти проблемы за все 30 с лишним
лет, прошедшие после разрушения СССР. Поэтому нет никаких оснований считать,
что капитализм может решить их в будущем.
На сегодняшний день остаются все те же серьезные
нерешенные проблемы, на которые нельзя не обращать внимания. В их числе —
победа над украинским нацизмом, остановка вымирания населения нашей страны,
развитие высокотехнологичной промышленности, социальной сферы, образования,
здравоохранения. Многие идеи КПРФ президент озвучил в своем ежегодном послании
Федеральному собранию. Но, в России только коммунисты под руководством лидера
народно-патриотических сил, председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова, способны
осуществить левый поворот, опираясь на созидательную программу вывода России из
кризиса и реализуя ее. Без социалистического выбора наша страна не сможет
нормальным образом развиваться. И единственным действенным способом решения
острых вопросов является переход России к социализму.
— По данным
крымского избиркома по результатам ДЭГ Владислав Даванков получил наибольшее
количество голосов. Как вы считаете, повлияло ли дистанционное электронное
голосование на результаты выборов и каким образом?
— Меня удивило раскручивание этой партии-пустышки.
Даванков олицетворят собой либеральное прозападное крыло, готовое сдать не
только Крым, но и интересы всей России в угоду Западу. Очевидно, что он
является выразителем интересов пятой колонны, так сказать, собирательный образ
всей навальнятины и Надеждина. Появление их сторонников в Крыму – плохой знак.
Мы, крымчане, хорошо помним, по горькому украинскому опыту, когда украинская
власть стала заигрывать с отмороженными националистами в лице различных
тягнибоков. А затем за уши затащили их в парламент. Чем это закончилось? Пока
еще не закончилось, но, думаю, по окончанию СВО Украина окончательно прекратит
свое существование. Делать такое в России, а тем более в Крыму – это
преступление. Эти игры до добра не доводят.
Я надеюсь, что молодежь, используя ДЭГ, таким
образом выражала свой протест, но не озаботилась изучением идеологии, которую
пропагандирует этот вновь испеченный кандидат. Но и это не освобождает нынешнюю
власть от ответственности. Избавившись от полноценного воспитания, образования,
идеологической составляющей, оставили молодежь на откуп соцсетей, и, как результат,
часть нашей молодежи оказалась ведомой.
Что касается использование ДЭГ, то КПРФ
неуклонно стоит на своих позициях и решительно высказывается за отмену
дистанционного электронного голосования. Так как эта система не гарантирует
тайну голосования и не позволяет прозрачно наблюдать за процессом голосования и
подсчетом голосов. Компартия продолжит настаивать на принятии нового
Избирательного кодекса РФ.
— Сколько
наблюдателей от КПРФ участвовало в выборах и были ли зафиксированы нарушения на
полуострове в ходе проведения выборного процесса?
— КПРФ традиционно выставила наблюдателей на участковых
избирательных участках, более того КПРФ единственная политическая сила, которая
обеспечивала контроль на этих выборах. Что касается нарушений, насколько мне
известно, со стороны наших наблюдателей жалоб не было. Традиционно вызывает
вопросы обилие проголосовавших вне помещения избирательных комиссий. С этим мы
сталкивались еще на выборах в Государственную Думу в 2021 году.
— В
сентябре крымчан ожидают еще одни выборы: в Государственный Совет
Республики и в местные советы. В связи с этим, расскажите, как планируется
проводить подготовку к избирательной кампании, какова будет команда и
предвыборная программа?
— Коммунисты идут
на выборы с программой развития Республики Крым, которую мы подготовили
совместно с Крымской академией наук, опираясь на самый передовой опыт, который
уже позволял Крыму быть экономически независимым и самодостаточным. Сейчас идет
работа по формированию кандидатов в депутаты всех уровней. В ходе подготовки к
предстоящим выборам крымчане отмечают, что содержательная повестка была и есть
только у КПРФ, более того, она подкреплена конкретными программами и
подготовленными законопроектами по всем обозначенным направлениям. Сегодня
программа КПРФ отражает интересы довольно значительного сегмента избирателей и
аккумулирует на себя чаяния большой части общества. КПРФ стоит на своих
позициях уже 30 лет, и мы можем заметить, что и власть, и президент вынуждены
прислушиваться к нам. Все тезисы КПРФ пробивают себе дорогу. Жаль, что власть
до последнего «упирается», теряя драгоценное время и возможность сделать жизнь
людей более качественной.
После 24 февраля страна и весь мир перешли в другую
реальность и нет другого пути, только смена социально-экономического курса. С
каждым днем, все больше и больше людей ждут левого поворота с опорой на
коммунистическую партию, осознавая, что альтернативы социализму нет!
Беседовала
Лилия Косса