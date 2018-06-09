Лица партии

Светлана Сергеевна Гармашова является одной из ярчайших представительниц партийного актива города Феодосии. Также она умело совмещает свою общественную работу (является секретарем Феодосийского горкома КПРФ и председателем Феодосийского отделения Всероссийской женской организации «Надежда России») с работой в школе № 16 в селе Насыпном. Корреспондент газеты «Коммунист Крыма» встретился со Светланой Сергеевной, чтобы она рассказала нашим читателям о себе и своей общественной деятельности.
— Активно стала интересоваться общественными вопросами в середине 90-х годов, потому что в Феодосии, после развала такой великой державы, как СССР, невозможно было без сожаления наблюдать, как разваливали наши предприятия, когда люди оставались без работы, а их семьи были обречены на нищенское существование. В то время, как и сейчас, я понимаю, что только Коммунистическая партия способна воссоздать мощную и справедливую страну.
— Скажите, обращаются ли к Вам жители со своими проблемными вопросами как к секретарю Феодосийского горкома КПРФ?
— Вы знаете, в селе так исторически сложилось, что к учителю всегда обращаются с просьбами посоветовать или решить какой-нибудь вопрос, или проконсультировать. И я вместе с коммунистами городского партийного отделения, депутатами-коммунистами и женщинами из женской организации «Надежда России» поднимаю многие проблемные вопросы.
— А с какими вопросами к Вам обращаются?
— Например, в селе Насыпном — это отсутствие аптеки, когда людям приходится постоянно ездить в город за лекарствами, а это весьма проблематично, особенно в вечернее время. В селе отсутствует полноценное почтовое отделение, и необходимо построить здание или выделить помещение для него. А в Доме культуры отсутствует отопление, что недопустимо. Это и сельские разбитые дороги, отсутствие тротуаров по главной улице села. Конечно, нельзя забывать о детях, и необходимо восстановить футбольное поле и построить нормальную детскую площадку, где ребята с родителями могли бы проводить время. В селе Боевом — это, конечно, ремонт дорог, которые находятся в ужасном состоянии. Также это и строительство детской площадки, так как в селе детям негде играть и развлекаться. Это и проблемы с новыми земельными участками, к большинству которых не подведены коммуникации. В Феодосии необходимо решать проблемы благоустройства придомовых территорий, а также определить их границы. Необходимо поднять вопрос о текущем ремонте крыш многоквартирных домов, которые практически везде протекают. Нужно произвести ремонт и в некоторых местах заменить коммуникации, в первую очередь водопроводных труб. В селах Южное и Подгорное это также проблема плохих дорог, которые никто не ремонтирует уже долгие годы. Но особо остро в этих селах стоит вопрос газификации, так как диаметр подведенных труб не позволяет провести газ во все дома. Необходимо менять трубы на трубы большего диаметра. В целом хочу сказать, что проблем действительно много. А те проблемы, которые я озвучила, являются наболевшими, но это лишь малая часть от общего числа вопросов, которые поступают в мой адрес, в адрес депутатов от КПРФ. Но Феодосийский горком уже решает ряд вопросов и в будущем планирует увидеть положительные результаты по ним.
— Судя по Вашему рассказу, Вы и сейчас заняты общественно-политической работой?
— Да. Помимо того, что я являюсь секретарем комитета Феодосийского городского отделения КПРФ по идеологии, председателем городского отделения Всероссийской женской организации «Надежда России», с 2015 года я являюсь помощником депутата Феодосийского горсовета от КПРФ Владимира Карповича Осауленко. Также я занимаюсь развитием пионерского движения в Феодосии. И уже благодаря нашим общим усилиям наша городская пионерская организация насчитывает 27 человек.
— Как люди могут связаться с Вами?
— Я работаю в 16 школе и большую часть времени провожу именно там. Граждане также могут обращаться в Феодосийское городское отделение КПРФ, где прием ведут депутаты-коммунисты Феодосийского городского совета. Наше городское отделение КПРФ находится на улице Крымской, 66А. Телефон приемной: 2-40-76; +7(978) 836-92-18. Вы можете обращаться со своими проблемами и наказами по этому адресу и телефонам.
— Успехов Вам!
Беседовала
Алена Гуляйченко