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понедельник, 17 декабря 2018 г.

Крымский комсомол — в действии


Об истории комсомола с молодежью Армянска

В городе Армянске лидер крымских комсомольцев Илья Донченко провел ряд встреч с учащимися и студентами города.
Так, 29 ноября первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко встретился с учащимися местной школы и рассказал им об истории самой многочисленной молодежной организации Советского Союза – комсомоле, а также о современных направлениях работы сегодняшней молодежной организации.
Благодаря игровой форме беседы школьники легко запомнили все государственные награды Ленинского комсомола и даты, связанные с историей его становления. Самые активные участники беседы получили сувениры с логотипом ЛКСМ РФ.
4 декабря Илья Донченко встретился со студентами местного колледжа. Для одной группы учащихся первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ прочитал лекцию, направленную на пропаганду здорового образа жизни и отказа от курения, о борьбе Ленинского комсомола РФ за здоровый образ жизни российской молодежи. Их внимание привлек фильм о негативных сторонах табакокурения в России, в котором авторы фильма рассказывают о том, что около 90 процентов всех табачных компаний в нашей стране принадлежат иностранному капиталу и оказывают максимально негативное влияние на здоровье нашей молодежи. Вторая группа молодежи послушала лекцию об истории Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, а также о современной организации комсомольцев и его проектах. Ребята узнали о нынешней молодежной политике на территории Республики Крым, а также получили советы для дальнейшей самореализации.
11 декабря состоялась еще одна встреча лидера крымских комсомольцев с местной молодежью в рамках республиканских мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.
Учащиеся местной школы узнали историю самой многочисленной молодежной организации прошлого века, а также познакомились с современными проектами, которые реализует комсомол в Республике Крым.
В конце беседы Илья Донченко провел с учащимися блиц-опрос, победитель которого получил памятный сувенир.
«Молодежь города Армянска — очень перспективная и активная. Общаясь с ребятами, понимаешь, что у города большое будущее: они знакомы с общекрымскими и федеральными программами и проектами. Эти знания помогут им реализовать разнообразные молодежные проекты на территории родного города», — подчеркнул Илья Донченко.





Учиться делать добро

5 декабря в России стартовал показ документального фильма «Я — волонтер. Истории неравнодушных». Картина вышла на экраны страны в рамках Года добровольца и рассказывает о самых удивительных историях простых людей, однажды решивших помочь другим. Они ищут заблудившихся людей в лесах, тушат пожары, восстанавливают храмы, помогают одиноким старикам и инвалидам, отправляются на другой конец Земли, чтобы лечить жителей глухих деревень.
Посмотреть премьеру можно было и в актовом зале Крымского республиканского отделения КПРФ. На сеанс пришли ребята из МБУ ДО «Городской подростково-молодежный центр», школьники, активисты волонтерских организаций, студенты и другие. С приветственным словом к собравшимся обратился первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко, который рассказал о важной роли волонтерского движения для развития гражданского общества.
На премьере фильма был практически полный зал зрителей. И секрет такого эффекта прост — создатели фильма показали людей такими, какие они есть на самом деле, с их настоящими эмоциями, проблемами, нехваткой свободного времени. Это живые истории про настоящих героев, которые каждый день влияют на жизни людей.
Те, кто посмотрел этот фильм, рекомендуют его к просмотру. Картина запомнится надолго и обязательно вдохновит на нелегкий путь волонтерства тысячи неравнодушных.

Донести до каждого

5 декабря, в рамках мероприятий, направленных на информирование молодежи об опасностях, которые несет в себе ВИЧ и СПИД, комсомол Крыма провел беседу со студентами Крымского университета культуры, искусств и туризма. Во время беседы молодежь узнала, чем опасен ВИЧ и СПИД. Также ребята посмотрели социальный видеоролик, который подробно рассказал о возможных путях распространения болезни и способы противостояния ей.
В конце встречи первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко раздал информационные листовки ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом».
На мероприятии также присутствовала член бюро КРО ЛКСМ РФ Кристина Фертикова.
7 декабря в Симферополе состоялась встреча представителей крымского комсомола с учащимися местной школы.
Встреча была посвящена Международному дню борьбы со СПИДом. Молодежь посмотрела социальный ролик «Что такое СПИД?».
После активного обсуждения видеоролика всем учащимся были розданы информационные листовки.

Пресс-служба Крымского рескома ЛКСМ РФ

Комсомольцы Нижнегорского района славят героев

9 декабря в России отмечался День Героев Отечества. В этот день чествовали Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации.
Накануне праздничной даты в МБОУ «Ивановская сош» прошли мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.
Комсомольцы школы рассказали учащимся 9-11 классов об истории и праздновании знаменательной даты. Большое внимание ребята уделили полным кавалерам ордена Святого Георгия. Комсомольцы также поведали учащимся о современных Героях нашего Отечества – людях труда, которые, не жалея времени, сил и здоровья, трудились во благо своей Родины – Героях Социалистического Труда. Особое внимание было уделено нижнегорцам — Героям Социалистического Труда: Ивану Стефановичу Гапиенко — комбайнеру Нижнегорской МТС, Евгению Николаевичу Яновскому — бригадиру тракторно-полеводческой бригады колхоза «Дружба», Виталию Яковлевичу Опрышко — председателю колхоза «Дружба», Федору Павловичу Сакуну — председателю колхоза им. Войкова, Валентину Ивановичу Черфасу — председателю колхоза им. Крупской и Дмитрию Семеновичу Гарану — бригадиру тракторно-полеводческой бригады колхоза им. Крупской. Выступающие рассказали зрителям об участии комсомольцев школы в мероприятиях по увековечиванию памяти нижнегорских героев.
В завершение все участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших Героев Отечества.

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В 6 классе (почти все учащиеся класса — пионеры), классный руководитель А. Г. Муминова провела со своими подопечными мероприятие ко Дню Героев Отечества, которое посвятили великим русским полководцам – генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову и адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. Ребята узнали о славных подвигах этих героев во благо Отечества и о том, что объединяет двух воинов. Они не проиграли ни одного сражения: А. В. Суворов – на суше, а Ф. Ф. Ушаков – на море. Пионеры были активными участниками мероприятия.

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Для учащихся 7 и 8 классов учитель истории Л. Г. Хамидулина подготовила презентацию и викторину «День Героев Отечества». Викторина прошла в 3 тура между двумя командами: «Историки» (8 кл.) и «Георгиевцы» (7 кл.). В 1 туре ребятам были заданы вопросы по темам: «Героические даты», «Былинные герои», «Герои Отечественной войны 1812 года», «Города-герои». Во 2 туре были рассмотрены темы: «Герои Великой Отечественной войны», «Женщины-герои», «Киногерои» и «Награды». В 3 туре уделялось внимание вопросам: «Полководцы», «Герои флота», «Героический поступок» и «Литературный герой». Победу в упорной борьбе одержали учащиеся 8 класса. Активными участниками викторины были наши пионеры.
Проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам России очень важно. Они дают знания учащимся о героических страницах истории нашего Отечества, воспитывают патриотизм, гражданственность, чувство гордости и уважения к историческому прошлому Родины.

Любовь РУДНИК,
член ЛКСМ РФ