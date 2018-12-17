Крымский комсомол — в действии

Об истории комсомола с молодежью Армянска
В городе Армянске лидер крымских комсомольцев Илья Донченко провел ряд встреч с учащимися и студентами города.
Так, 29 ноября первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко встретился с учащимися местной школы и рассказал им об истории самой многочисленной молодежной организации Советского Союза – комсомоле, а также о современных направлениях работы сегодняшней молодежной организации.
Благодаря игровой форме беседы школьники легко запомнили все государственные награды Ленинского комсомола и даты, связанные с историей его становления. Самые активные участники беседы получили сувениры с логотипом ЛКСМ РФ.
11 декабря состоялась еще одна встреча лидера крымских комсомольцев с местной молодежью в рамках республиканских мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.
Учащиеся местной школы узнали историю самой многочисленной молодежной организации прошлого века, а также познакомились с современными проектами, которые реализует комсомол в Республике Крым.
В конце беседы Илья Донченко провел с учащимися блиц-опрос, победитель которого получил памятный сувенир.
«Молодежь города Армянска — очень перспективная и активная. Общаясь с ребятами, понимаешь, что у города большое будущее: они знакомы с общекрымскими и федеральными программами и проектами. Эти знания помогут им реализовать разнообразные молодежные проекты на территории родного города», — подчеркнул Илья Донченко.
Учиться делать добро
5 декабря в России стартовал показ документального фильма «Я — волонтер. Истории неравнодушных». Картина вышла на экраны страны в рамках Года добровольца и рассказывает о самых удивительных историях простых людей, однажды решивших помочь другим. Они ищут заблудившихся людей в лесах, тушат пожары, восстанавливают храмы, помогают одиноким старикам и инвалидам, отправляются на другой конец Земли, чтобы лечить жителей глухих деревень.
Посмотреть премьеру можно было и в актовом зале Крымского республиканского отделения КПРФ. На сеанс пришли ребята из МБУ ДО «Городской подростково-молодежный центр», школьники, активисты волонтерских организаций, студенты и другие. С приветственным словом к собравшимся обратился первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко, который рассказал о важной роли волонтерского движения для развития гражданского общества.
На премьере фильма был практически полный зал зрителей. И секрет такого эффекта прост — создатели фильма показали людей такими, какие они есть на самом деле, с их настоящими эмоциями, проблемами, нехваткой свободного времени. Это живые истории про настоящих героев, которые каждый день влияют на жизни людей.
Те, кто посмотрел этот фильм, рекомендуют его к просмотру. Картина запомнится надолго и обязательно вдохновит на нелегкий путь волонтерства тысячи неравнодушных.
Донести до каждого
5 декабря, в рамках мероприятий, направленных на информирование молодежи об опасностях, которые несет в себе ВИЧ и СПИД, комсомол Крыма провел беседу со студентами Крымского университета культуры, искусств и туризма. Во время беседы молодежь узнала, чем опасен ВИЧ и СПИД. Также ребята посмотрели социальный видеоролик, который подробно рассказал о возможных путях распространения болезни и способы противостояния ей.
В конце встречи первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко раздал информационные листовки ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом».
В конце встречи первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко раздал информационные листовки ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом».
На мероприятии также присутствовала член бюро КРО ЛКСМ РФ Кристина Фертикова.
7 декабря в Симферополе состоялась встреча представителей крымского комсомола с учащимися местной школы.
Встреча была посвящена Международному дню борьбы со СПИДом. Молодежь посмотрела социальный ролик «Что такое СПИД?».
После активного обсуждения видеоролика всем учащимся были розданы информационные листовки.
После активного обсуждения видеоролика всем учащимся были розданы информационные листовки.
Пресс-служба Крымского рескома ЛКСМ РФ
Комсомольцы Нижнегорского района славят героев
9 декабря в России отмечался День Героев Отечества. В этот день чествовали Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации.
Накануне праздничной даты в МБОУ «Ивановская сош» прошли мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.
Комсомольцы школы рассказали учащимся 9-11 классов об истории и праздновании знаменательной даты. Большое внимание ребята уделили полным кавалерам ордена Святого Георгия. Комсомольцы также поведали учащимся о современных Героях нашего Отечества – людях труда, которые, не жалея времени, сил и здоровья, трудились во благо своей Родины – Героях Социалистического Труда. Особое внимание было уделено нижнегорцам — Героям Социалистического Труда: Ивану Стефановичу Гапиенко — комбайнеру Нижнегорской МТС, Евгению Николаевичу Яновскому — бригадиру тракторно-полеводческой бригады колхоза «Дружба», Виталию Яковлевичу Опрышко — председателю колхоза «Дружба», Федору Павловичу Сакуну — председателю колхоза им. Войкова, Валентину Ивановичу Черфасу — председателю колхоза им. Крупской и Дмитрию Семеновичу Гарану — бригадиру тракторно-полеводческой бригады колхоза им. Крупской. Выступающие рассказали зрителям об участии комсомольцев школы в мероприятиях по увековечиванию памяти нижнегорских героев.
В завершение все участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших Героев Отечества.
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В 6 классе (почти все учащиеся класса — пионеры), классный руководитель А. Г. Муминова провела со своими подопечными мероприятие ко Дню Героев Отечества, которое посвятили великим русским полководцам – генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову и адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. Ребята узнали о славных подвигах этих героев во благо Отечества и о том, что объединяет двух воинов. Они не проиграли ни одного сражения: А. В. Суворов – на суше, а Ф. Ф. Ушаков – на море. Пионеры были активными участниками мероприятия.
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Для учащихся 7 и 8 классов учитель истории Л. Г. Хамидулина подготовила презентацию и викторину «День Героев Отечества». Викторина прошла в 3 тура между двумя командами: «Историки» (8 кл.) и «Георгиевцы» (7 кл.). В 1 туре ребятам были заданы вопросы по темам: «Героические даты», «Былинные герои», «Герои Отечественной войны 1812 года», «Города-герои». Во 2 туре были рассмотрены темы: «Герои Великой Отечественной войны», «Женщины-герои», «Киногерои» и «Награды». В 3 туре уделялось внимание вопросам: «Полководцы», «Герои флота», «Героический поступок» и «Литературный герой». Победу в упорной борьбе одержали учащиеся 8 класса. Активными участниками викторины были наши пионеры.
Проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам России очень важно. Они дают знания учащимся о героических страницах истории нашего Отечества, воспитывают патриотизм, гражданственность, чувство гордости и уважения к историческому прошлому Родины.
Любовь РУДНИК,
член ЛКСМ РФ