КПРФ в Крыму необходимо срочно побеждать

В 2019 году в Республике Крым пройдут выборы в местные советы и Госсовет республики. Для Крыма, и, в частности, для коммунистов, этот вопрос чрезвычайно актуален. За «Единую Россию» в Крыму голосует большинство избирателей, благодаря, в первую очередь, Президенту В. В. Путину.
В Крыму правительство и парламент представлены в основном единороссами, перекрасившимися из украинской партии власти, как правило, из бывших регионалов.
За 4 года Крыма в составе России в экономике, в производстве, сельском хозяйстве, социальной сфере мало что изменилось (коррупция, воровство и т. д.). Почти все «национализированные» предприятия уехавших на Украину владельцев уже перешли в частные руки (эффективнее работают), даже государственные санатории стали объектами купли-продажи, закрываются крымские предприятия (конфетная, макаронная фабрики), не говоря о махинациях с жилищным строительством, ремонтом дорог, заброшенностью сельской периферии, высокими ценами на продукты (перекупщики, захватившие рынки), бесхозяйственность, частая смена руководства по причине коррупции и взяточничества.
В предстоящую избирательную кампанию коммунистам, чтобы победить и получить большинство во властных структурах, необходимы контакт с народом, завоевание его доверия. В настоящее время это очень не просто, так как вся власть в руках представителей «Единой России», все СМИ в руках олигархов. Но положение не безнадежно. Нужно использовать любые возможности контакта с народом: профсоюзы, общественные организации, общение на работе, с соседями, друзьями, в семье, распространение партийной прессы, прокламаций, наконец, помещать в интернете постоянно соответствующую информацию, выделив группу журналистов. В партийных СМИ, в непосредственном общении с избирателями особое внимание нам следует уделять недостаткам в работе органов власти, депутатов-единороссов и положительные примеры в деятельности депутатов-коммунистов. Для привлечения избирателя необходимо подчеркивать, что задача КПРФ — построение социального справедливого государства, защищающего все виды собственности, за смешанную экономику, поддержку мелкого и среднего бизнеса и ограничение крупного, за национализацию, борьбу с коррупцией, за права трудящихся. Такая формулировка и характеристика в постановке задач будет понята и приемлема для большинства избирателей, а по сути своей это — построение обновленного социализма. Таким образом будет решаться задача завоевания доверия большинства избирателей, их голосов за КПРФ, большинства коммунистов в органах региональной власти, а в дальнейшем и в масштабах России, и в Думе и правительстве, установления социально справедливой власти.
Николай КУЛИК,
г. Симферополь