Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова под угрозой

В редакцию газеты «Коммунист Крыма» пришло письмо от главного редактора газеты «Ялта» Сергея Сардыко, который крайне обеспокоен плачевным состоянием Дома-музея А. П. Чехова в Ялте.
«В 1991-1995 годах я работал научным сотрудником и заведующим научно-просветительским отделом в Доме-музее Чехова в Ялте, и хочу отметить, что с момента своего создания музей всегда подчинялся напрямую Москве (такова была и последняя воля основателя музея — сестры Чехова Марии Павловны), сначала Государственной библиотеке СССР имени Ленина, а потом, с 1980 года, Министерству культуры СССР», — отмечает главред.
«С распадом СССР в украинское время музей был отнесен к ведению Республики Крым, что отрицательно сказалось на развитии музея из-за нехватки средств на его содержание и развитие, а также из-за недостаточно квалифицированного подбора кадров», — продолжает Сергей Сардыко.
«Начатый Министерством культуры СССР процесс музеефикации дачи «Омюр», где жили Антон Павлович Чехов в 1898-1899 годах и Лев Николаевич Толстой в 1901 году, за последующие 27 лет так и не был завершен. Здесь сегодня работает в двух комнатах крошечный филиал музея, а вопрос о планировавшемся полном отселении жителей из этого здания уже вообще не рассматривается», — пишет автор письма.
«В охранной зоне мемориального дома Чехова на месте бывшего мусульманского кладбища Советская власть после войны разрешила местным жителям построить дома, которые вплотную соседствуют с садом писателя. Вопрос отселения жителей также не решается. А туалет мемориального чеховского флигеля фактически стал общественной уборной, так как до сих пор не работают расположенные рядом с музеем городские туалеты», — отмечает Сергей Сардыко.
«В 2011 году неудачно была реконструирована литературная экспозиция «Жизнь и творчество Антона Павловича Чехова», в результате ее объем сократился на одну треть и по ней прекратили проводить сорокапятиминутную экскурсию. Из специально созданной при проекте здания стилизованной ниши (как в мемориальном кабинете!) был убран чеховский стол, за которым были написаны почти все ялтинские произведения писателя», — продолжает автор письма.
«В нарушение проекта в цоколе литэкспозиции на месте временных выставок и стендов с историей музея был оборудован кабинет директора музея. Теперь посетители музея не могут ознакомиться с историей его создания (убраны даже знаменитые фотографии Евгения Халдея, сделанные в 1944 году после освобождения Ялты, на которых запечатлена Мария Павловна Чехова с бойцами Красной Армии!). В малом зале литэкспозиции, где раньше посетители смотрели фильм о музее (это позволяло другим группам слушать экскурсоводов в большом зале), теперь стали хранить архивные материалы и вещи. Это не решило принципиально проблему нехватки помещений (безусловно, должно быть построено новое современное фондохранилище)», — сообщает Сергей Сардыко.
«В 2016 году название музея (мировой бренд!) фактически исчезло, после того как Дом-музей Чехова в Ялте вошел в состав ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник». Впервые в 2018 году отменены Чеховские чтения в Ялте (опять не хватает средств!), нарушив традицию проведения с 1981 года ежегодной международной научной конференции. В музее огромная текучесть кадров», — пишет главред газеты «Ялта».
«22 июня 2018 года на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым я поставил вопрос о персональной ответственности должностных лиц за ужасающую ситуацию по целому ряду вопросов в Доме-музее Чехова из-за непрофессионализма кадров и рассмотрении вопроса о передаче этого музея в федеральное подчинение», — продолжает автор письма.
«И вот очередная беда — в ноябре 2018 года стала протекать крыша над мемориальным кабинетом Чехова и был нанесен значительный ущерб музейным экспонатам. Продолжают идти трещины по зданию мемориального дома писателя», — отмечает Сергей Сардыко.
В связи с этим главный редактор направил письмо в Госкомитет по охране культурного наследия РК. Но судя из ответа, по словам автора, чиновники стараются максимально преуменьшить нанесенный ущерб и уйти от ответственности.
Сергей САРДЫКО,
главный редактор газеты «Ялта»
P.S. Редакция газеты «Коммунист Крыма» всецело разделяет тревогу главного редактора газеты «Ялта» Сергея Александровича Сардыко об удручающем состоянии мемориального Дома-музея А. П. Чехова и считает целесообразным направить данную информацию в Совет министров Республики Крым для оперативного реагирования.