В Красноперекопске доверяют коммунистам

Город Красноперекопск и Красноперекопский район не очень сегодня привлекательная территория нашей республики. За последние 25 лет здесь многое утрачено по сравнению с советским периодом. Надо прямо сказать и о том, что у власти и города, и района не всегда находились люди, способные понять все вызовы и угрозы современности.
ГОРОД БЕЗ БАНИ
Красноперекопск — индустриальный центр Северного Крыма, специализируется на химической промышленности.
На территории города расположены 3 больших химических предприятия, это – ОАО «Бром», ОАО «Крымский содовый завод», ОАО «Поливтор», а также одно предприятие машиностроительного комплекса — ЗАО «УКснаб», выпускающее пивные охладители. На сегодняшний день предприятия работают в обычном режиме.
В городском округе Красноперекопска осуществляют деятельность три муниципальных бюджетных учреждения в сфере культуры, в том числе: муниципальное бюджетное учреждение «Красноперекопский городской Дворец культуры», муниципальное бюджетное учреждение «Красноперекопский краеведческий музей»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Красноперекопская детская музыкальная школа». Несмотря на это, в отрасли существует достаточно широкий круг проблем: слабая материально-техническая база учреждений, отсутствие бюджетных ассигнований на приобретение музыкальных инструментов, сценических костюмов, специализированного оборудования и мебели, отсутствие средств на капитальный ремонт здания детской музыкальной школы со специализированными кабинетами для обеспечения учебного процесса. Стоит острая необходимость в текущем ремонте концертного зала; в сфере музейного дела — модернизация Красноперекопского краеведческого музея; в сфере культурно-досуговой деятельности проблемным вопросом является слабая материально-техническая база учреждения «Красноперекопского городского Дворца культуры», отсутствие помещений, соответствующих нормам и требованиям действующего законодательства, отсутствие открытых сценических площадок в городе, сценических костюмов.
Если коротко, то можно определить следующие проблемы нашего региона: тарифы на коммунальные услуги постоянно повышаются, а качество оставляет желать лучшего, низкое качество воды, проблема теплоснабжения, город без горячей воды, отсутствуют бани и общественные туалеты, низкое качество предоставления медицинских услуг, благоустройство внутридворовых территорий.
Чтобы решить обозначенные проблемы города, необходимо, чтобы наш регион был финансово самодостаточным. При этом необходимо восстанавливать ранее закрытые предприятия, создавать новые рабочие места, как на селе (Красноперекопский район), так и в самом городе Красноперекопске.
МЫ – В РОССИИ
Несмотря на то, что мы уже пять лет в России уровень жизни жителей города Красноперекопска и Красноперекопского района остается ниже среднего российского. Это сказывается, прежде всего, на следующих показателях: отсутствие рабочих мест, доступного жилья, высокая ценовая политика, пенсионная и мусорная реформы, введение налогообложения на самозанятых, рост тарифов на услуги ЖКХ и рост цен на горюче-смазочные материалы, рост цен на основные виды продуктов питания и медикаменты.
Еще с августа 2015 года коммунисты города требуют списать задолженности за неоказанные услуги населению по централизованному теплоснабжению. В очередной раз власти Крыма пытаются уйти от решения вопроса, но мы заставим их сесть и решить вопрос: нет услуги, нет оплаты. Работу всего городского отделения и всех наших сторонников жители оценят, и я уверен, что отдадут свои голоса за кандидатов от КПРФ.
Хотел бы особо отметить, что власти города мало делают для того, чтобы наш регион развивался, был самостоятельной единицей и у него были свои доходы. Они делают только вид, что работа идет полным ходом. Зато они научились «хорошо осваивать» целевые деньги, которые выделяются из федерального бюджета. К большому сожалению, у наших отцов города отсутствуют свои собственные наработки по развитию нашего города. Жители видят бесперспективность Красноперекопского региона в целом. Нужны новые силы: инициативные, грамотные, целеустремленные руководители.
Я уверен, что только наша политическая сила сможет справиться со всеми теми проблемами, которые накапливались годами. Нам верят, люди часто обращаются в городское отделение партии, ко мне, как к депутату от КПРФ. И мы их не отталкиваем, а, наоборот, стараемся всячески им помочь. Иногда у нас получается. Я горжусь тем, что нами, коммунистами, была проведена большая работа по сбору подписей по вопросу теплоснабжения, мы не допустили осуществления замысла местных властей по сносу памятника В. И. Ленину.
Красноперекопское городское отделение КПРФ постоянно ведет активную работу с общественностью города, прежде всего по социально-экономическим вопросам. Вместе со мной эту работу проводят депутаты-коммунисты Ю. К. Летунов и Ю. С. Горбулич. Мы направляем депутатские запросы и обращения.
Наиболее острые вопросы озвучиваем на сессии городского совета. Прямо скажу, горожане нас слышат и верят нам. Думаю, что осенью этого года ситуация изменится и в городском совете нас будет большинство.
Павел СИНЯКОВ,
первый секретарь
Красноперекопского
городского отделения КПРФ,
депутат городского совета