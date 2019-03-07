Дорогие наши любимые женщины!
Матери и сестры, жены и дочери!
Весна преобразовывает нашу земную жизнь. Труженики села спешат, чтобы начать сеять, обрабатывать сады и виноградники. Появляются первые почки на деревьях, пробивают дорогу себе ручейки, возвращаются домой первые перелетные птицы… Словом, жизнь начинает свой новый разбег, окрашенный яркими солнечными весенними лучами, согретый теплом земным и охваченный насыщенным пахучим ароматом, исходящим от разнообразной окружающей растительности. И, конечно, все наши мужские взоры устремлены в сторону наших любимых женщин, устроителей всех преобразований в природе и в жизни.
На Руси издревле существовал культ женщины, как устроителя домашнего очага, хранителя семьи и сберегателя нашего народа. Русь в разные времена говорила от имени женщины: ее голос звал к ратному труду, обустройству и преобразованию страны, а если надо, то и к защите Родины от непрошеного гостя. «Родина-мать зовет!» — такой боевой клич прозвучал в грозные июньские дни 1941 года. И миллионы советских людей поднялись на защиту своей Отчизны и разгромили коричневого супостата. В советские годы женщина принимала активное участие в планомерном строительстве социализма. Ее роль ощутима не только в укреплении семьи и воспитании детей, но и в различных сферах трудовой деятельности.
Природа изменяет наш мир, а человек изменяет нашу жизнь. Давайте вместе бороться за обновление нашей жизни, за социальную справедливость, за высокую роль женщины в нашем обществе!
С праздником, милые наши женщины! С праздником весны и социального обновления! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и большой любви!
Сергей БОГАТЫРЕНКО,
первый секретарь Крымского рескома КПРФ