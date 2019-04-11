Высокие награды Родины

Герой Советского Союза… Эти слова для советского человека были наполнены глубоким смыслом, являлись олицетворением исключительно мужества и бесстрашия, беззаветной любви и преданности своей социалистической Родине. Этого высокого звания были удостоены тысячи граждан Советского Союза. Но были и первые.
Постановлением ЦИК СССР было утверждено Положение о звании Героя Советского Союза:
1. Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и присваивается за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига.
2. Звание Героя Советского Союза присваивается Президиумом Верховного Совета СССР.
3. Героям Советского Союза вручаются орден Ленина, медаль «Золотая Звезда», грамота Президиума Верховного Совета СССР.
4. Герой Советского Союза, совершивший вторично героический подвиг, удостаивается звания Героя Советского Союза, награждается орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда», и в ознаменование его подвига сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надписью, устанавливается на его родине, о чем делается запись в Указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении.
К началу 1941 года звания Героя Советского Союза были удостоены 626 человек, причем пятеро из них награждены второй медалью «Золотая Звезда». Характерно, что среди них все летчики и один полярный исследователь — крымчанин И. Д. Папанин.
В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов героизм стал массовым, нормой поведения советских людей. Сполна раскрылись такие качества советского человека, как стойкость, мужество, отвага. Подвиги советских воинов были высоко оценены Коммунистической партией и Советским правительством. Всего за годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 11638, из них 104 — дважды, три человека награждались медалью «Золотая Звезда» трижды. Это маршалы авиации А. И. Покрышкин, И. Н. Кожедуб и Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Звания Героя Советского Союза удостоены 234 партизана и подпольщика, в том числе прославленные организаторы и руководители партизанского движения С. А. Ковпак и А. Ф. Федоров, награжденные двумя медалями «Золотая Звезда». Среди Героев Советского Союза — представители большинства наций и народностей СССР, в том числе: русских — 8160, украинцев — 2069, белорусов — 309, татар — 161, евреев — 108, казахов — 96, грузин — 90, армян — 90, узбеков — 69, мордвинов — 61, чувашей — 44, азербайджанцев — 43, башкирцев — 39, осетин — 32, таджиков — 14, туркмен — 18, литовцев — 15, латышей — 13, киргизов — 12, удмуртов — 10, карелов — 9, эстонцев — 8, калмыков — 8, кабардинцев — 7, адыгейцев — 6, абхазцев — 5, якутов — 3, молдаван — 2. В числе Героев Советского Союза военного времени — 87 женщин, 24 из них получили это высокое звание за партизанскую деятельность. Первой этого звания была удостоена Зоя Космодемьянская посмертно. Среди Героев Советского Союза более 20 иностранных граждан (в их числе четыре летчика полка «Нормандия — Неман», а также командир чехословацкого партизанского отряда Ян Налепка).
В послевоенные годы семью Героев Советского Союза пополнили представители новых поколений советских людей. Это первопроходцы космических далей, летчики-испытатели новых грозных машин, покорители водных глубин — члены экипажей атомных подводных лодок, творцы боевой техники и оружия, воины ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Перед распадом СССР насчитывалось 12773 Героев Советского Союза из них дважды Героев Советского Союза — 153, трижды Героев Советского Союза — 3 человека, четырежды Героев Советского Союза — 2 человека, женщин — 95 человек.
Мужеством и отвагой Героев Советского Союза гордились все советские люди, с них они старались брать пример верного служения своей Отчизнн.
Юрий ОСИПЕНКО,
член Крымского рескома КПРФ