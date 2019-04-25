Старый Крым – заповедник беззакония или реликт?

Крым богат уникальными объектами природы, истории и культуры, являющимися нашим достоянием, предметом гордости, имеющими особый охранный статус. Одни из них являются заповедниками, другие - заказниками.
Небольшой город Старый Крым, давший в свое время название всему полуострову, известен своей историей, знаменитыми людьми, событиями. Не так давно здесь обнаружилось образование, которое сразу затруднительно отнести к той или иной категории охраняемых объектов. Может быть, с помощью читателей удастся его классифицировать.
Судите сами. Два года назад в городе взялись построить водопровод по новым технологиям. Изрыли весь город траншеями, положили пластиковые трубы, потом траншеи закопали, много раз над ними перекладывали асфальт, на этом вся эпопея водовода закончилась. Вроде бы об этом стали забывать. Может быть, когда-нибудь новые поколения археологов откопают эти трубы и будут гадать – что это такое?
В Старом Крыму много лет жил и работал всемирно известный ученый Н.М. Амосов, оставивший колоссальное научное наследие, плеяду торакальных хирургов, школу кардиохирургов. Дом, где он жил, не удалось отвоевать у новых владельцев. В 2003 году была установлена мемориальная доска, а в 2019 году эта доска исчезла. А жилой дом «чудесным образом», без ведома депутатов и без разрешения городского Совета, стал техническим объектом, скорее всего, ангаром для целей бизнеса.
А как расценить реставрацию обелиска Славы без согласования с управлением охраны памятников, без проектно-сметной документации, без решения сессии городского Совета. Ведь это памятник регионального значения, а не частное достояние мэра города. Обелиск построен из инкерманского камня, штукатурке не подлежит. Ранее всегда проводилась шлифовка камня.
Нельзя не упомянуть о недавнем главном враче старокрымской больницы, члена партии «Единая Россия», Илиади И.В., которая за непродолжительную деятельность в городе только и смогла продемонстрировать свои высокомерие, неуважительное отношение к людям и к законам. Она не только смогла уничтожить сложившееся десятилетиями здравоохранение в Старокрымском регионе, но и ликвидировала медицинскую библиотеку при больнице, музей академика Н.М. Амосова, чье имя с гордостью носит наша больница.
Для таких людей законы не писаны, хотя объекты находятся под охраной государства.
Возникает вопрос: как обозначить это явление? Может быть, Старый Крым – это заповедник беззакония или реликт?
Мы мечтаем о воспитании у молодого поколения патриотизма, любви к Родине, к своей истории.
Можно ли реализовать эти намерения, когда на глазах совершается уничтожение культурного исторического наследия не силами природы, а руками современных руководителей-вандалов от «Единой России», равнодушных, презирающих свою же историю и культуру.
Никогда не мог подумать, что нашим городом могут править такие равнодушные люди. Хотя чему удивляться? Это же– едроссы. А им, как говорится, все можно.
Виктор Шестаков, депутат
Старокрымского
городского совета