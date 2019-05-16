Глава Крымского Минздрава водит жителей за нос

На мартовском заседании Совета министров Республики Крым министр здравоохранения РК Александр Голенко заявил о том, что с 2019 года прибывшие в Крым врачи для работы в рамках «Земский доктор» имеют право на компенсацию за аренду жилья до тридцати тысяч рублей ежемесячно наряду с государственной поддержкой в размере одного миллиона рублей.
«Наш город долгое время, с сентября 2016 года, остро нуждался во враче-хирурге, — говорит Евгения Дементьева. — Раньше для того, чтобы попасть на консультацию к хирургу, чаще всего жителям Армянска приходилось ездить либо в Красноперекопск, либо в Симферополь, а это очень накладно и по деньгам, и по времени. Стало намного лучше, когда к нам в марте 2018 года по федеральной программе «Земский доктор» приехал работать врач-хирург. Хороший специалист, его пациенты отзываются о нем очень положительно. Но уже год этот врач обращается в Министерство здравоохранения Республики Крым с просьбой выплатить компенсацию за аренду жилья, а ему постоянно отказывают, ссылаясь на то, что он уже получил единовременную государственную выплату в размере одного миллиона рублей, и возмещение за аренду жилья ему не полагается».
По словам Евгении Ивановны, зарплата начинающего врача узкой специальности при полной загрузке составляет около двадцати тысяч рублей. «И из этой суммы он вынужден половину ежемесячно отдавать за аренду жилья, а на что тогда человеку жить и содержать семью?» — с возмущением продолжает Евгения Дементьева.
Депутат Армянского городского совета Евгения Дементьева направила депутатский запрос в адрес Министерства здравоохранения РК с целью выяснить, полагается ли иногородним медицинским работникам компенсация за аренду жилья до тридцати тысяч рублей ежемесячно наряду с государственной поддержкой в размере одного миллиона рублей.
«Ответ Крымского Минздрава меня просто поразил, — говорит депутат. — В документе сообщается, что «Министерство здравоохранения РК подготовило проект постановления о внесении изменения в Порядок возмещения расходов на наем жилых помещений иногородним медицинским работникам,.. чтобы исключить нормы, не дающие права на получение возмещения в период действия договора о единовременной компенсационной выплате по программе «Земский доктор». Но «данный проект постановления не был согласован Министерством финансов РК, в связи с чем в настоящее время условия предоставления возмещения расходов на наем жилых помещений иногородним медицинским работникам не изменились».
«Возникает логичный вопрос: на каком основании министр здравоохранения Крыма Александр Голенко бросается такими громкими и, что важно, лживыми заявлениями?» — отмечает Евгения Ивановна.
Глава Крымского Минздрава Александр Голенко: «Раньше специалисты, получающие по «Земскому доктору» миллион рублей, не попадали в компенсацию за жилье. В республике мы убрали это ограничение: любой доктор, приезжающий в сельскую или городскую местность и снимающий жилье, имеет право на компенсацию до тридцати тысяч рублей ежемесячно в зависимости от региона и независимо от того, пользуется ли он какими-то льготами или не пользуется».
В свою очередь, глава Республики Крым подкрепил слова министра фразой, что «одно другому не мешает».
«Это откровенная ложь, — заявляет депутат городского совета Евгения Дементьева. — Зачем обманывать людей, ведь федеральная программа «Земский доктор» создана на привлечение врачей, а такой деструктивный подход к ее реализации только оттолкнет специалистов. И я бы посоветовала главе крымского Минздрава очень подробно и емко изучить недавно принятый скандальный законопроект о штрафах за фейковые новости в СМИ, чтобы впредь не водить за нос крымчан».
Евгения ДЕМЕНТЬЕВА,
первый секретарь Армянского городского отделения КПРФ,
депутат городского совета