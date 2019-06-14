Навстречу к 100-летию комсомола Крыма

В симферопольском Детском парке, в первую субботу лета, у памятника «Комсомольцам всех поколений» собрались коммунисты, комсомольцы разных лет, а также беспартийные жители и гости крымской столицы, чтобы отметить 98-ю годовщину со дня основания комсомола Крыма. В этот день пионерская организация Крыма пополнила свои ряды.
«Хочу отметить, что комсомол Крыма воспитал немало достойных руководителей молодежных организаций, которые много сил и здоровья отдали на то, чтобы возродить наш крымский комсомол. И я думаю, будет справедливо, если мы почтим память этих комсомольских работников минутой молчания», — обратился к собравшимся ветеран комсомола.
Затем слово было предоставлено первому секретарю Симферопольского городского отделения ЛКСМ РФ, председателю Совета пионерской организации Крыма Анастасии Лабунец.
«Пионерская организация Крыма постоянно растет и крепнет. И сегодня, в Международный день защиты детей, ее ряды пополнят активные, талантливые и трудолюбивые ребята, которые берут на себя большую ответственность беречь и защищать свою Родину», — отметила Анастасия Лабунец.
Она зачитала торжественную клятву, и юные ленинцы единогласно ответили «Клянусь!». Затем, по традиции, ветераны комсомола повязали пионерам красные галстуки.
На праздничном мероприятии выступил первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ Валерий Михайлович Кучеренко.
«Дорогие товарищи! Вместе с долгожданным летом пришли и школьные каникулы. Неописуемая радость по этому поводу наших внуков на мгновение возвращает и нас в советское пионерское детство. Самое омерзительное, что буржуазия навязала нашему обществу новый порядок вещей, при котором настоящее и будущее детей напрямую зависит от кошелька их родителей. Некоторых такой порядок вещей устраивает, но только не коммунистов», — отметил Валерий Михайлович.
Валерий Михайлович Кучеренко поздравил всех участников мероприятия с 98-й годовщиной со дня основания комсомола Крыма и вручил комсомольские билеты юным крымчанам.
В ходе праздничного мероприятия с яркими танцевальными номерами выступил ансамбль городского центра детского творчества «Непоседы», а также прозвучали комсомольские песни в исполнении артиста Крымского академического русского драматического театра им. Горького Алексея Кубина.
В завершение праздничного мероприятия его участники возложили цветы к памятнику «Комсомольцам всех поколений» и сделали фото на память.
Алена ТАРАНЕНКО,
фото автора
Арина, 3 класс:
«О пионерской организации я узнала от мамы. Она мне часто рассказывала, как пионеры помогали старшим, старались учиться «на отлично» и быть во всем примером. Я тоже буду следовать их примеру, чтобы мной гордились».
Петр, 4 класс:
«В годы Великой Отечественной войны пионеры помогали нашим солдатам; несмотря на возраст, они совершили много подвигов. Сегодня мы возложили цветы к бюстам пионеров-героев».
Михаил Меркучев, студент Симферопольского колледжа радиоэлектроники:
«Помимо учебы в колледже я увлекаюсь фото- и видеомонтажом. О комсомоле узнал от своих друзей. Решил вступить в ряды этой организации. И теперь у меня есть возможность раскрыть свой творческий потенциал».