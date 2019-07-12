По камушкам, по камушкам школу разбирают...

Пока глава администрации Советского района Владимир Трегуб на недавней едроссовской тусовке бредил крымской мечтой, рассказывая журналистам одной парламентской газеты, как у него в районе все замечательно и прекрасно, корреспонденты нашей газеты посетили с рабочей поездкой село Октябрьское Советского района и оценили реальное положение дел на примере конкретного села.
Власти района решили закрыть школу, а учащихся перевели на обучение в соседнюю некрасовскую школу. Вместе с закрытием школы была ликвидирована группа кратковременного пребывания для дошколят. Их перевели в некрасовский детский сад «Ромашка». И сегодня родители дошколят вынуждены возить своих детей в соседнее село, а капитальное здание прежнего сада было разворовано, остались только фундамент и стены.
При этом глава района Трегуб недавно рапортовал о том, что в районе за пять лет пребывания Крыма в составе России было построено два модульных детских сада и еще два возводятся. Он умалчивает, что в самом поселке Советском строительство нового детского сада заморожено, и неизвестно, когда и кто будет его достраивать. Стоит напомнить главе и о том, что в капитальном ремонте нуждаются несколько дошкольных учреждений района, в частности, в селе Заветном.
Что же касается школы, то эта история оказалась еще запутаннее.
«Начиная с 2014 года, — говорит местная жительница Елена, — Липецкая область, которая шефствует над Советским районом, подарила школе новую мебель, оборудовала компьютерный класс, заменила старые окна на новые стеклопакеты. В нашей школе был самый большой спортивный зал. Сегодня на дверях школы — замок. Детей возят в некрасовскую школу, что очень неудобно для детей и их родителей. Автобус забирает всех школьников рано утром, детям приходится вставать в 5 утра, их везут в Некрасово и возвращают вечером. При этом уроки у учащихся начальных классов заканчиваются к обеду, но они вынуждены находиться в школе до вечера, дожидаться окончания занятий старших классов, чтобы вместе с ними вернуться на автобусе домой».
Кстати, не так давно в Советский район приезжал местный инвестор, который предложил создать на базе закрытой октябрьской школы кадетскую. Местные жители, узнав об этом, очень обрадовались, но не надолго. Районная администрация это предложение отвергла. Вместо этого, глава администрации Советского района Трегуб отдал помещение бывшей школы в аренду другому материковому инвестору, который, видимо, даже ни разу не приезжал в Октябрьское (этой «сделкой» уже интересуются компетентные органы). Мало того, здание закрытой школы продолжает пустовать и никаких работ там не ведется. Местные жители недоумевают от такой халатности и бездействия со стороны районной администрации и ее главы Трегуба.
«Разобрали детский сад, и школу скоро разберут, если ничего в ближайшее время не предпринять», — дополняет Елена.
Напомним любителям закрытия дошкольных и школьных учреждений в Советском районе, что на недавних парламентских слушаниях в Государственной Думе, посвященных повышению качества образования в РФ, министр просвещения Ольга Васильева в своем выступлении особо отметила, что очень важно обеспечить баланс между городскими, сельскими и малокомплектными школами. «Главное – это выровнять качество образования при составлении малокомплектных школ, потому что я убеждена, что, если закрывается школа, – прекращается жизнь на селе», — подчеркнула министр.
Может быть, единоросс Трегуб прислушается к словам министра и не будет уничтожать село?!
А пока в селе Октябрьском в связи с закрытием детского сада и школы жизнь практически прекратилась. Осталось Трегубу закрыть еще два единственных социальных учреждения в Октябрьском — библиотеку и клуб — и считай, села больше нет.
И это, не считая того, что в селе нет газа, при том что деньги на разводку в селе давно были собраны. Как результат — ни газа, ни денег. Правда, все тот же пока действующий глава района Трегуб радостно заявил: «Придется подождать — лет пять или чуть больше» («Крымские известия», №107 от 22. 06. 2019 г.).
Не повезло этому селу еще и с дорогами и уличным освещением, о которых Трегуб радостно заявил, что в районе «приводятся в порядок дороги, уличное освещение». К сожалению, об этом пока не знают жители села Октябрьского.
Маргарита РЕБРОВА,
фото
Александра ТАРАСЕНКО