Информация к размышлению

В Крыму, как и в некоторых других субъектах Российской Федерации, 8 сентября состоялся Единый день голосования. Крымчане избирали депутатов Государственного Совета и муниципальных образований. О некоторых предварительных итогах прошедшей избирательной кампании и пойдет речь.
Прошедшие выборы прошли на фоне непростой социально-экономической ситуации и соответствующих изменений в настроениях граждан, которые давно фиксируют социологи. Прямо скажем, что наша страна находится в достаточно сложном положении, о чем поведал и председатель правительства России на прошедшей 11 сентября пресс-конференции.
Страна находится в сложном положении. Горят русские леса от Ледовитого океана до Байкала, оставляя громадное дымное пепелище. На Дальнем Востоке — страшное половодье, похожее на всемирный потоп. Разверзлись хляби небесные, пролились чудовищные дожди, из земли выступили грунтовые воды, реки и озера вышли из берегов, понеслись на города и селения, снося их с лица земли.
Что ни день, случаются катастрофы: чуть не погибла в Баренцевом море секретная лодка, пожар на которой унес десяток отважных подводников; в Белом море взорвался аппарат, смертельно ранив трех инженеров-атомщиков; падают и разбиваются самолеты; на дорогах — аварии; на железной колее сходят с рельс поезда; на военных полигонах рвутся снаряды и ракеты.
Люди лютуют: пьют горькую, колются. В обедневших деревнях и разоренных поселках слышится стон несчастных. Народ в своем большинстве бедствует, тоскует, бережет всякую копейку, которой все равно не хватает на прокорм семьи.
А в это время обезумевшая знать ест из золотых тарелок, демонстрирует свои роскошные дворцы, дорогие яхты, свои бриллианты и ожерелья, свои богатые поместья, словно хочет сделать больно обездоленным и несчастным.
Наши чиновники воруют и гребут миллиарды. Если подсчитать те суммы, что они украли у государства, и сложить все воедино, то этих денег хватило бы, чтобы построить по всей России новые дома и больницы, школы и детские сады, значительно прибавить зарплаты и пенсии, увеличить денежные пособия многодетным и стипендии студентам. Вот и выходит молодежь на митинги, требуя к себе уважения, желая видеть для себя осмысленное, уверенное будущее, а не бессмыслицу, бедность и разложение.
Власть в центре и на местах не понимает сегодняшней измученной России. И если она, с ее непониманием, начинает что-то предпринимать, воздействует на непонятную, чужую ей Россию, то это воздействие еще больше увеличивает хаос, увеличивает мучительную неопределенность сегодняшнего и завтрашнего дней.
А кто нами правит?
Партия «Единая Россия», еще недавно вельможная, статусная, гордящаяся своей сплоченностью и приближенностью к власти, будучи самой этой властью, сегодня корчится, распадается, ее не терпят, ей отказывают в доверии. Изгнав из своих рядов «ослушных», местные единороссы, идя на выборы, порою остерегались называть себя членами «Единой России», прячась то за «крымскую весну», то за «крымскую мечту». Так дезертиры срывают с себя погоны, зарывают в землю партийные документы, чтобы уцелеть среди ненавидящих их людей.
Встает закономерный вопрос: «А куда же подевалась их партийная гордость?» Ведь никто иной, как «Единая Россия», претендовала быть «умом, честью и совестью нашей эпохи», но только так, чтобы никто не подозревал об этом. Дело в том, что «Единой России» как «партии власти» никогда и не было, как не было и банальной солидарности между ее членами. Эта политическая структура была образована у нас в Крыму искусственно на базе «Партии регионов» и «Русского единства» и примкнувших к ним бюрократов с политической окраской разных мастей. Таким образом, партию власти цементируют не идеология, не принципы и даже не лояльность Путину, а страх и карьеризм. Многие сравнивают ее с КПСС, но это сравнение в корне неверно. КПСС была реальной правящей партией, а «Единая Россия» — лишь структура, обслуживающая власть. Она не формирует политику правительства, не назначает министров и губернаторов; ей самой сверху спускают все необходимые указания, которые нужно претворить в жизнь. Кроме того, у «Единой России» напрочь отсутствуют какие-либо внятные идеи, которые ее члены могли бы донести до населения. Прошедшие выборы — явные тому доказательства. А тут еще и провальный социально-экономический курс правительства Медведева: пенсионная и мусорная реформы, повышение НДС, рост тарифов на различные услуги и многое другое. Однако, вместо того, чтобы изменить проводимый курс, услышать граждан, усилилось администрирование выборов сверху. Жестко регулировали все настройки максимально «под себя».
Тут и использование разного рода «фильтров» на подступах к выборам, и расширение практики голосования вне избирательных участков, и снятие кандидатов при предчувствии угрозы результату, и искусственное протаскивание партии-обманок, и т. д. Инструментальный набор был широк вплоть до административного давления, особенно на бюджетников. И все же крымский избиратель по-своему ответил правящей партии. В своем большинстве он просто не пришел на избирательные участки. В Республике Крым и городе-герое Севастополе зафиксированы низкие явки избирателей: 33,2 процента и 29 процентов соответственно.
Нахребетники
В свое время партия власти наплодила разные политические партии, напоминающие о себе только во время выборов. Это касается «Партии пенсионеров», «Патриотов России», «Родины» и «Справедливой России». Эти партии так или иначе эксплуатируют наши левые идеи. Все вместе они отняли у нас 11,1 процента голосов. Особенно стоит остановиться на партии-спойлере «Коммунисты России», которая отобрала 4,03 процента голосов. Это при том, что партия-обманка не вела активной агитационной работы. Эту работу за нее делала «Единая Россия». Так, например, в поселках Советский и Нижнегорский были выставлены палатки «Единой России», где раздавали газету «Искра правды». Более того, в селах Дрофино (УИК № 957) и Жемчужное (УИК № 960), а также на одном участке села Садового (№ 977) Нижнегорского района партия власти «обеспечила победу» кандидату в депутаты Государственного Совета от «Коммунистов России» Бондарю. Воистину эту партию «Коммунисты России» крымчане называют «нахребетники».
КПРФ — в Госсовете Крыма
Крымское региональное отделение КПРФ успешно выступило 8 сентября как на выборах в Государственный Совет Республики Крым, так и в представительные органы муниципальных образований. С результатом почти 8,5 процента КПРФ прошла в крымский парламент и позволяет создать нам свою фракцию. Представители КПРФ вошли в состав всех городских советов и значительно упрочили свои позиции в сельских советах. Стоит отметить хорошие показатели у кандидатов в депутаты в Госсовет Крыма по одномандатным избирательным округам: №17 Михаила Беляцкого (44,9 процента) и №18 Ильи Донченко (32,1 процента). Хорошие результаты по партийным спискам мы получили на Войковском одномандатном избирательном округе №9 (12,81 процента) и Нижнегорско-Советском №17 (12,20 процента). Нарастили показатели, по сравнению с выборами 2014 года, городские партийные отделения: Керчь, Судак, Алушта и Армянск, а также районные партийные отделения: Черноморский, Раздольненский, Советский, Нижнегорский, Кировский и Сакский.
Все это говорит о том, что крымские избиратели поддержали нашу избирательную программу «Работать для людей!» и подтвердили это своим голосованием.
Сергей БЕЛОВ