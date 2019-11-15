Перед крымским селом мы все в долгу!

Комплексные вопросы развития сельского хозяйства и сельских территорий были рассмотрены на очередном заседании Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий ГС РК. В работе заседания комитета принял участие депутат Государственного Совета от КПРФ Валерий Васильевич Лавров.
— о бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
— о проекте федерального закона № 815115-7 «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»;
— о реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»;
— об утверждении Государственной программы развития сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым.
Рассмотрение первого вопроса о бюджете вызвало оживление у членов комитета, так как «отрасль сельского хозяйства не попала в национальные проекты, а значит и внимание к проблемам этой отрасли остается явно не на первом плане», — прокомментировал Валерий Лавров, выступая по обсуждению данного вопроса. Он подчеркнул, что в целом на отрасль бюджет предусматривает выделить всего 1,5 процента, что явно недостаточно для развития сельского хозяйства Республики Крым. По его мнению, необходимо усилить финансовую составляющую отрасли, чтобы конкурировать с сельхозпроизводителями наших ближайших соседей, например, с Краснодарским краем.
При обсуждении вопроса «О реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», с основным докладом которого выступил заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым С. А. Петелин, депутат Валерий Лавров заметил, что радушного успокоения в выполнении государственной программы на территории Республики Крым не должно быть. Депутат привел конкретные примеры, когда выделенные деньги на развитие инфраструктуры сельских поселений себя не оправдали. Так, например, в некоторых сельских поселениях Нижнегорского района по этой программе были установлены детские и спортивные площадки в отдаленности от самих поселений, что привело сегодня к их непригодности: площадки заросли травой, а сами комплексы заржавели. Депутат Валерий Лавров предложил усилить контроль за эффективным расходованием денежных средств с привлечением к этой работе общественных советов самих сельских поселений.
Пресс-служба Крымского рескома КПРФ,
фото пресс-службы
Госсовета РК