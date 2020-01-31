75 лет Ялтинской конференции

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте работала Крымская конференция глав трех союзных держав – СССР, США и Великобритании. Она проходила в тот период, когда война в Европе близилась к завершению. Антигитлеровская коалиция, куда входили Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие страны одерживала победу за победой. Германский фашизм корчился в судорогах, доживая свои последние дни.
Главной силой стран антифашистского блока выступал Советский Союз. Красная Армия сыграла решающую роль в исходе Второй мировой войны – самой кровопролитной войны в истории человечества. Именно советский солдат принес избавление от коричневой чумы десяткам миллионов жителей Европы и обреченным на смерть узникам концлагерей. И сегодня, на фоне попыток переписать историю, об этом особенно важно помнить.
ПРОЛОГ К ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Крымская (Ялтинская) конференция была второй конференцией руководителей трех союзных держав. Она состоялась тогда, когда борьба против фашистской Германии вступила в свою завершающую стадию. Но для достижения полной победы над общим врагом трем главным союзникам по антигитлеровской коалиции предстояло приложить еще немало усилий.
Впервые вопрос о новой встрече на высшем уровне был поставлен президентом США Ф. Рузвельтом в послании И. В. Сталину от 19 июля 1944 г. «Поскольку события развиваются так стремительно и так успешно,— писал президент,— я думаю, что в возможно скором времени следовало бы устроить встречу между Вами, Премьер-Министром и мною».
20 июля с предложением о встрече трех обратился к И. В. Сталину и английский премьер-министр У. Черчилль.
Глава Советского правительства в ответных посланиях также высказался за желательность такой встречи. Вместе с тем он указал, что именно в данное время, когда Красная Армия ведет бои по широкому фронту, все более развивая свое наступление, ему невозможно покинуть Советский Союз и оставить руководство армией даже на самое короткое время.
Ф. Рузвельт и У. Черчилль с полным пониманием отнеслись к просьбе И.В. Сталина.
Окончательная дата и место встречи руководителей трех держав были определены в их дальнейшей личной переписке. Местом встречи была выбрана Ялта. По предложению Ф.Рузвельта и У. Черчилля предстоявшая конференция получила кодовое название «Аргонавт».
Широкий круг вопросов, которые предполагалось обсудить на конференции, предопределил многочисленность состава делегаций СССР, США и Англии, включавших в себя кроме глав правительств министров иностранных дел, начальников штабов, экспертов, советников и других.
3 февраля 1945 г. Ф. Рузвельт и У. Черчилль вместе с сопровождавшими их лицами прибыли в Крым. Они были размещены во дворцах вблизи Ялты, уцелевших от разрушения поспешно отступавших гитлеровцев. Американской делегации был предоставлен Ливадийский дворец, а английской — Воронцовский дворец в Алупке. Советская делегация остановилась в бывшем Юсуповском дворце в Кореизе.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
Основная работа конференции проходила в Белом зале Большого Ливадийского дворца, где проводились заседания глав правительств и были подписаны решения и другие важные документы конференции. Совещания министров иностранных дел велись поочередно в месте расположения каждой делегации.
Конференция открылась 4 февраля 1945 г. обсуждением на Пленарном заседании, по договоренности между делегациями, вопроса о согласовании военных планов трех союзных держав в целях окончательного разгрома гитлеровской Германии. Стороны обменялись информацией о положении на фронтах. Заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии генерал армии А. И. Антонов сделал развернутое сообщение о результатах январского наступления советских войск.
В своем выступлении А.И.Антонов высказал ряд пожеланий Советского Верховного командования командованию союзников. В частности, он указал на желательность ускорения перехода в наступление союзных войск на западном фронте (не позже первой половины февраля), чтобы не дать гитлеровцам возможности усилить свою оборону на рубеже реки Одер за счет Западной Европы и резервов из Германии и таким образом задержать продвижение Красной Армии на Берлин. Советский представитель отметил благоприятную обстановку, сложившуюся для союзников в результате поражения немцев на восточном фронте, провала германского контрнаступления в Арденнах и ослабления германских сил на западе из-за переброски их войск на восток.
Сближение восточного и западного фронтов, действовавших против Германии, поставило на повестку дня вопрос о более тесной координации военных действий советских и союзных войск, изучение которого главы трех правительств поручили присутствовавшим на конференции военным штабам.
На Пленарном заседании 5 февраля главы правительств приступили к рассмотрению политических вопросов. На повестку дня конференции был поставлен прежде всего германский вопрос об обращении союзников с Германией после ее поражения и о ее будущем. В условиях близкой победы над гитлеровской Германией этот вопрос приобрел особенно срочный характер. Три державы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий безоговорочной капитуляции Германии после ее полного поражения.
Условия безоговорочной капитуляции Германии предусматривали прекращение военных действий и проведение мероприятий по разоружению Германии, а также установление верховной власти СССР, США и Великобритании в отношении Германии, включая право полного разоружения и демилитаризации Германии и принятия других мер, которые три правительства могли бы счесть необходимыми для будущей безопасности всего мира.
Вместе с тем три державы торжественно заявляли, что в их цели не входит уничтожение германского народа. Одновременно они указывали, что только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование для германского народа и место для него в мировом сообществе.
На совещании министров иностранных дел 7 февраля был согласован вопрос о предоставлении Франции зоны оккупации Германии.
По предложению советской делегации на конференции был обсужден и вопрос о репарациях. Этот вопрос представлял особый интерес для Советского Союза, который понес в результате гитлеровской агрессии огромные людские и материальные потери. В целом материальный ущерб, причиненный Германией и ее сателлитами Советскому Союзу, составлял около 2 триллионов 600 миллиардов рублей.
Одно из важнейших мест на Крымской конференции занимал вопрос о создании Организации Объединенных Наций для обеспечения международной безопасности в послевоенные годы.
Советская делегация внесла на заседании глав правительств 7 февраля предложение, чтобы Советская Украина и Советская Белоруссия, имеющие большое политическое и экономическое значение и внесшие значительный вклад в победу над гитлеровской Германией, были приглашены на конференцию Объединенных Наций в качестве учредителей. Английское и американское правительства поддержали это предложение советской делегации.
Одним из самых трудных вопросов Крымской конференции, вызвавшим острую политическую дискуссию, явился польский вопрос. Советское правительство заняло по этому вопросу гибкую, но принципиальную позицию, отстаивая как интересы безопасности своего социалистического Отечества, так и интересы польского народа.
Польский вопрос включал в себя два аспекта: границы Польши и польское правительство. Сталин так пояснял позицию Советского правительства: «Если для Великобритании вопрос о Польше является вопросом чести, то для России это не только вопрос чести, но и вопрос безопасности... В течение последних тридцати лет Германия дважды пересекала этот коридор вследствие того, что Польша была слаба. В русских интересах, как и в польских интересах, иметь сильную Польшу, мощную и имеющую возможность собственными силами закрыть этот коридор. Этот коридор не может быть механически закрыт извне Россией. Он может быть закрыт лишь изнутри самой Польшей. Необходимо, чтобы Польша была свободной, независимой и мощной... Я должен напомнить вам, что «линия Керзона» была изобретена не Россией, а иностранцами Керзоном, Клемансо и американцами в 1918-1919 годах. Россия не изобретала ее и не участвовала в этом... Некоторые люди хотят, чтобы мы были меньше русскими, чем Керзон и Клемансо».
По мнению советской делегации, существование сильной, независимой и свободной Польши и дружественных отношений между СССР и Польшей должно было явиться одной из прочных гарантий обеспечения мира и безопасности этих двух государств Европы.
Решения Крымской конференции по вопросу о Польше явились крупной победой И. В. Сталина и полностью отвечали интересам польского народа, советско-польской дружбы, интересам мира и безопасности в Европе. Участник тех переговоров посол США в СССР Уильям А. Гарриман позже признавался: «Сталин и Молотов пришли к заключению в Ялте, что, ввиду нашего согласия принять общие словесные формулировки в декларации по Польше и освобожденной Европе, признания нужды Красной Армии в безопасных тыловых зонах и преобладающих интересов России в Польше как в дружественном соседе и как в коридоре, ведущем к Германии, мы проявили понимание и согласились на принятие уже известной нам советской политики».
По инициативе советской делегации на Крымской конференции был рассмотрен вопрос о Югославии. Предусматривалось образование объединенного югославского правительства из представителей от всех народов Югославии.
На конференции рассматривался проект декларации об освобожденной Европе, в котором предусматривались согласование политики трех держав и совместные действия в разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы в соответствии с демократическими принципами. В частности, в нем говорилось, что три державы будут согласовывать в течение периода временной неустойчивости в освобожденной Европе политику своих правительств в деле помощи народам, освобожденным от господства Германии, и народам стран — бывших сателлитов гитлеровской Германии при разрешении ими демократическими способами важнейших политических и экономических проблем.
На конференции в Ялте между тремя союзными державами — СССР, США и Великобританией — было достигнуто соглашение по вопросам Дальнего Востока, предусматривавшее вступление СССР в войну против последней союзницы фашистской Германии — Японии. 8 февраля 1945 г. во время переговоров между Председателем Совета Народных Комиссаров И. В. Сталиным и президентом США Ф. Рузвельтом была достигнута в принципе договоренность о политических условиях вступления СССР в войну против Японии. Эти условия легли в основу соглашения, подписанного между тремя союзными державами 11 февраля 1945 г.
Давая согласие вступить в войну против Японии, советская делегация руководствовалась стремлением сократить срок окончания войны, количество жертв и ускорить наступление всеобщего мира в этом регионе.
Предполагалось, что соглашение будет согласовано с правительством Китая. Со своей стороны Советский Союз выражал готовность заключить с Китаем договор о дружбе и союзе для оказания ему помощи своими вооруженными силами в целях освобождения Китая от японского ига.Три великие державы антигитлеровской коалиции признавали независимость Монголии, необходимость возврата Советскому Союзу Южного Сахалина, интернационализацию Дайрена (Дальнего) — с признанием советских интересов в нем, передачу Советскому Союзу в аренду военно-морской базы в Порт-Артуре, создание совместной советско-китайской компании по эксплуатации восточнокитайских и южноманьчжурских железных дорог. Был специально оговорен суверенитет Китая в Маньчжурии, особо указано на правомочность передачи Курильских островов СССР.
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
Крымская конференция и ее решения имели огромное международное значение. На конференции восторжествовали принципы сотрудничества великих держав антигитлеровской коалиции, направленного на скорейшее окончание Второй мировой войны и демократическое решение послевоенного устройства мира. Крымская конференция подчеркнула решающее значение единства трех держав как в ведении войны, так и в организации мира. В решении конференции говорилось, что «только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и взаимопонимании между нашими тремя странами и между всеми миролюбивыми народами может быть реализовано высшее стремление человечества — прочный и длительный мир».
Конференция в Ялте показала полную возможность эффективного военного и политического сотрудничества государств с различным социальным строем. Несмотря на серьезные разногласия по ряду вопросов между СССР, с одной стороны, и США и Англией — с другой, обусловленные различием их социальных систем, эти страны достигли на конференции согласованных и взаимоприемлемых решений по всем обсуждавшимся военным и политическим вопросам.
Соб. Инф.