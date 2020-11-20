Экология своими руками

Тема экологии, утилизации мусора — очень актуальна для нашего полуострова. Не всегда у властей хватает возможности и средств быстро изменить ситуацию к лучшему. Особенно остро на это реагирует молодежь, стараясь взять в свои руки то, до чего не доходят они у чиновников. Один из молодых и активных жителей Красногвардейского района Республики Крым, Руслан Керимов, рассказал нам, как он стал организатором экологического движения "Эко-Факт" и о работе ребят на благо родного края.
— Руслан, как возникла идея создать подобное движение?
— На региональном проектном форуме «Перспектива», организованном Российским союзом молодежи Крыма в 2019 году, у меня зародилась идея создания данного движения. Написав и защитив проект, я получил помощь от администрации Красногвардейского района для реализации первых мероприятий. За время существования движения «Эко–Факт», мы провели 16 мероприятий — это акции, субботники, интеллектуальные игры, форум, тренинги и марафон, в которых приняло участие более 7 000 человек.
— Экологические акции коснулись только пгт Красногвардейское?
— Не только. В поселке мы проводили акции по уборке мусора в районе гаражей, обрезали кустарники. В селе Петрово убирали возле Петровской школы № 1 и много раз проводили субботники в селе Восход, потому что там очень загрязненный участок.Также проводили экологическую акцию в центре Красногвардейского, на площади. С нами активно взаимодействует и помогает администрация района, в том числе и глава муниципального образования Красногвардейский район Роман Шантаев. Он помог организовать первый форум, обеспечил его участников канцелярскими принадлежностями для записей, бейджами.
— Почему у вас возникла идея организовать экологическое движение у вас в районе?
— У нас достаточно загрязненная территория и я хочу, чтобы наш район процветал.
— Насколько я понимаю, в вашем районе экологические проблемы возникают не столько от промышленных производств, сколько благодаря человеческому фактору. Как справляетесь с этим?
— Да, это бытовой мусор, растительные органические остатки с приусадебных участков. Мы проводим акцию «Разделяйка», люди сортируют бытовой мусор и приносят его, а мы отвозим его для утилизации. С органикой мы не работаем. Во время акции «Разделяйка» отдельно собираются ПЭТ‑бутылки, макулатура, стекло, металлолом, жестяные банки. Также собирали использованные батарейки — вышло около двадцати пятилитровых канистр. Некоторые из переработчиков участвуют в наших акциях, предоставляя товары из переработанных отходов, это, например, пластиковые вешалки для одежды, которые мы бесплатно раздавали людям.
— Люди охотно присоединяются к экологическим акциям?
— Сначала было не очень много желающих, но сейчас уже активно люди интересуются, когда будет следующая акция, хотят принят участие. Сейчас хотим развить наше экологическое движение в районе, проводить экологические форумы в сельских поселениях Красногвардейского района, а также мероприятия для развития экологического просвещения населения, чтобы район стал благополучнее, чище, красивее.
— Сколько сейчас участников экологического движения, и кто может им стать?
— Активистов было более 50 человек. Сейчас их число немного уменьшилось, так как некоторые уехали на учебу в другие города. Стать участником экологического движения «Эко–Факт» может любой человек, который хочет исправить экологическую ситуацию в нашем районе, не зависимо от возраста и умений, важно, чтобы он был инициативным и хотел что-то сделать для блага родного края.
Беседовала Лилия Косса
Фото предоставлено «Эко–Факт»