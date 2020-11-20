Что за школьным фасадом?

Нам есть чем гордиться. Ведь в XX веке именно наша Советская Родина превратилась в пример для всего мира, построив самую лучшую систему образования. Стремление к знаниям стало в СССР истинным культом. За короткий срок мы совершили рывок от ликвидации безграмотности к блестящим учебным заведениям и мощным научным школам. Советская молодежь с радостным упорством вгрызалась в гранит науки, позволив стране стать мировым лидером, подняв державу до космических высот. Уникальный опыт советской системы образования и сегодня востребован в любой стране, где заботятся о своем будущем.
КПРФ создало уникальную программу «Образование — для всех», которая совместила лучшие традиции русской и советской педагогики, помноженные на всеобщность и доступность. Сегодня как никогда нужно уважать и хранить традиции нашего образования и помнить, что школа — это не место, где оказывают «услуги», а храм науки и воспитания, где дети впитывают опыт знаний и культуры, созданный лучшими сыновьями России и величайшими умами человечества.
А сегодня, когда Россия живет в капиталистическом «раю», страна определила амбиционную задачу — войти в пятерку ведущих мировых экономических держав. Это сделать очень сложно, но реально, если полностью изменить систему образования. Эта задача будет по плечу высокообразованным, профессиональным и ответственным специалистам. Для этого, прежде всего, необходимо увеличить финансирование образования до 7 % ВВП (сегодня – 4,5 %). Школы хронически недофинансируются. А им нужны модернизация материальной базы, современное оборудование, качественные и эффективные учебники. Вместо этого первостепенными задачами руководителей школ становятся дырявые крыши, старая мебель и т.д., которые должны решать муниципалитеты. Почему не решают? Потому что денег на это нет?! Внутри госдолг муниципалитетов сегодня около 350 млрд рублей. Оптимизация уничтожила сельские (малокомплектные) школы. С 2000 года закрыто 26 тысяч школ, из них 20 тысяч — сельских, что резко ухудшило качество образования.
Для увеличения зарплаты педагогам им подняли нагрузку — в среднем полторы ставки, а у 15 % — аж две! А еще классное руководство, методическая работа, отчеты и другие дополнительные нагрузки. В итоге нагрузка учителя составляет 70 часов в неделю?! Увеличение зарплаты должно осуществляться за счет увеличения фонда оплаты труда, а не за счет кабальных условий труда учителя и ухудшения эффективности учебного процесса.
В целях экономии бюджета стали несколько школ объединять в одну, что привело эффективность управления ими к нулю.
Слабое финансирование привело к оттоку квалифицированных кадров в школах. Эту брешь решили заполнить студентами педагогических учебных заведений, для чего Госдума приняла закон, позволяющий студентам совмещать учебу с работой в школе. Главная причина проблемы кадров — низкий престиж профессии учителя.
ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) не обеспечивают выпускнику восприятия целостной картины мира, его знания отрывочны и бессистемны, он не может точно сформулировать и выявить суть предмета, явления, понять причинно-следственную связь, систематизировать информацию и выстраивать целостную картину, в этом большая заслуга ЕГЭ. Единый госэкзамен душит творчество, полет мысли, нестандартные подходы. Из школы уходят наука и творчество.
Школа забюрократизирована. Она вынуждена заполнять 300 отчетов в год по 12 тысячам показателей. Реальный сектор экономики не работает, но множатся контролирующие организации, обеспечивающие занятость трудящихся. Каждая из них обеспечивает себе фронт работ, отнимая время у руководства и учителей школы, драгоценное время, которое они могли бы отдать учащимся.
Эти ненужные отчеты необходимо немедленно отменить.
Еще одна проблема — отказ от воспитательной функции школы и разнузданная пропаганда самых низменных чувств на ТВ‑каналах. Все это приводит молодежь к бездушию и безнравственности. Взаимопомощь и коллективизм заменили эгоизмом и индивидуализмом. Пионерские сборы стали конкурсами. Принцип «все за одного» заменен на «каждый за себя». Отсюда появились в школе профессиональная охрана, рамки металлоискателей, тревожные кнопки, психологи. Хотя и они не спасают от страшных происшествий с большим числом жертв.
Результат 20 лет реформ в образовании — выпускаем квалифицированного потребителя, а не целеустремленную творческую личность.
Логика проста: малообразованными людьми легче управлять, а нынешней власти не нужны умные и мыслящие люди, но без них Россия никогда не сможет войти в пятерку ведущих экономик мира.
Алла Шавель,
Алуштинский ГО КПРФ
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Информация
Ключевыми позициями программы «Образование для всех» являются:
• приоритетное развитие образования как ключевой сферы экономического и гуманитарного прогресса;
• создание системы социальных гарантий, обеспечивающих всем гражданам равные возможности получения всех уровней образования;
• превращение образования в одну из самых привлекательных для человека сфер деятельности.
Полный текст программы на kprf.ru