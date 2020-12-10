Женский союз помогает

Современное общество невозможно представить без активного участия женщин. Они способны освоить любые профессии, достичь самых смелых целей, и при этом женщины — жены и матери. Совмещать все это непросто и, конечно же, женщинам иногда нужна помощь в решении самых разных вопросов. В канун Дня матери, мы обсудили это с Еленой Батальщиковой, председателем Евпаторийского городского отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский женской союз «Надежда России», секретарем по идеологической работе Евпаторийского ГК КПРФ.
— Елена, как давно в Евпатории работает отделение ВЖС «Надежда России»?
— Зарегистрировались мы в прошлом году, но по ряду разных причин активную работу начали проводить только в этом.
— Чем занимается организация?
— Мы выступаем за права женщин, помогаем им в решении различных социальных вопросов. Особое внимание уделяем работе с многодетными и малоимущими семьями, разведенными женщинами. Сейчас на фоне того, что очень многим сократили или отменили социальные выплаты, наш союз старается оказать реальную помощь нуждающимся в ней. Например, мы раздаем продуктовые наборы. К Новому году уже готовим следующую акцию: будем дарить детям нарядные платья от Компартии и от «Надежды России». Не у всех есть возможность купить красивое платье к празднику, вот мы и решили подарить детям и их родителям радость. Также в этом году планируем провести несколько конкурсов. Один из последних — конкурс детского рисунка, посвященный Дню матери. Детки присылали нам фотографии своих работ — это очень трогательные и замечательные рисунки. Мы отметили всех участников и победителей конкурса грамотами, вручили призы. К Новому году и Рождеству планируем еще конкурсы.
— Где можно узнать о мероприятиях, конкурсах, которые вы проводите?
— Информацию о проводимых нами мероприятиях мы размещаем на странице Евпаторийского городского отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский женской союз «Надежда России» в фейсбук, а также на страницах Евпаторийского регионального отделения КПРФ в фейсбук, вконтакте, одноклассники, инстаграм.
— Скажите, Елена, с какими проблемами, вопросами чаще всего к вам обращаются женщины? И многие ли из них готовы также, как и вы, бороться за свои права?
— Да, очень многие женщины хотят вступить в наш союз, чтобы иметь возможность сообща отстаивать свои права. Очень часто к нам обращаются разведенные женщины, чьи бывшие супруги не платят алименты на детей, им нужна юридическая помощь. И таких очень много. Как правило они находятся в трудной финансовой ситуации и найти средства, чтобы обратиться за помощью к квалифицированному юристу, который бы помог им защитить свои права и права их детей, они не могут. Теперь союз «Надежда России» предоставит им такую возможность.
— Что еще у вас в планах работы?
— В следующем году совместно с первым секретарем Евпаторийского ГК КПРФ Оксаной Тараниной планируем организовать бесплатные места в спортивных секциях для детей из малоимущих семей. Мы уже вели переговоры с тренером по таэквондо. Он готов нам помогать и принять в свои группы пятерых детей. Также планируем поговорить со школой карате-кекусинкай, чтобы три-четыре ребенка смогли заниматься там бесплатно. Хочется действительно помогать людям. Ведь, зачастую, женщинам с их проблемами некуда обратиться бесплатно. Иногда им даже просто поговорить не с кем. А это очень важно. Поэтому мы планируем создать клуб для общения, где женщины смогут проводить приятные вечера за чашечкой чая. Мы хотим, чтобы к нам приходили женщины с разными вопросами. Будем стараться всем помогать.