Света нет, но вы держитесь…

К нам в редакцию обратились жители села Межводного Черноморского района. Они в течение нескольких лет пытаются подключить свет к жилому дому. Обещания им раздают все – начиная от Министерства топлива и энергетики РК и заканчивая Крымэнерго, но результата пока нет. Публикуем их письмо к чиновникам. Надеемся, что данный вопрос решится в ближайшее время.
«Здравствуйте, беспокоим вас из прекрасного Крыма. Живем в селе Межводное Черноморского района по ул. Парковой, д. 5. Мы переехали в Крым с ребенком из-за астмы. Тут ему намного лучше, но из-за генератора и свечей, из-за отсутствия электричества все бесполезно. Помогите обрести свет! Уже два года как оформили все документы на подключение к электричеству, а местные электросети не выполняют свои обязательства по договору. Еще в мае 2019 года должно было быть электричество, но до сих пор кормят завтраками: то людей нет, то материалов. Такая же ситуация у соседей: кто 3 года, кто 5 лет ждет электроэнергии. Обещал первый замминистра Крылов В. А. (Министерство топлива и энергетики РК) в письме № П 34/2452/2 от 17. 11. 2020 г., что подключат до конца первого квартала 2021 года, — это до 31 марта 2021 г. Сейчас март и опять перенесли срок выполнения. Обещает заместитель министра Петров О. А. в письме № К 34/542/2 от 20. 02. 2021 г., что подключат до 01 июня 2021 г. Уже в восьмой раз обещают и потом переносят срок и Крымэнерго, и РЭС, теперь и министерство.
Очень прошу, примите меры и перестаньте нас футболить!»