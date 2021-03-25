Когда рубят по-живому

Ситуация в Форосском парке стала последней каплей, переполнившей чашу терпения крымчан, в вопросе планомерного уничтожения природы полуострова. Люди были вынуждены обратиться к президенту, как к последней инстанции, чтобы остановить преступную деятельность и халатное бездействие чиновников.
Сначала все разрушим, а затем?
В последние время мы все чаще слышим новости со всех уголков Крыма о варварском истреблении зеленых насаждений, спиле деревьев, застройке зеленых зон и пр.
Сегодня мы полностью осознаем, что Крым оказался под угрозой потери своей природной уникальности. Туристическая привлекательность нашего полуострова, прежде всего, в его неповторимой природе, и если сейчас, шаг за шагом, она будет уничтожаться, то Крым утратит свой туристический и оздоровительный потенциал. Происходящее с Форосским парком напрямую угрожает утратой санаторно-курортного потенциала одного из красивейших уголков Крыма, в частности, и статуса полуострова как всероссийской здравницы, в целом.
Напомню, в 20-е годы прошлого века, после установления здесь советской власти, Ленин, чтобы не допустить уничтожения рекреационных ресурсов полуострова, одним из первых издал декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». На всем крымском побережье еще с царских времен специалисты занимались высадкой редких, уникальных растений. В советский период сохранили и приумножили площадь зеленых насаждений. В данный момент, по-видимому, на первый план выходят интересы инвесторов в зарабатывании денег, и ведут они себя в Крыму, как временщики, не задумываясь, что важнее для будущих поколений — многоэтажка в Форосском парке или вековые ливанские кедры и фисташковая роща. Никакими кипарисами и туями компенсировать это невозможно. И речь идет не только о Форосском парке. В Симферополе парк им. Гагарина в процессе благоустройства лишился большой площади зеленых зон, закатанных в асфальт. Сейчас в Евпатории вырубают парк Фрунзе под застройку.
Во все времена, со всех уголков нашей родины люди ехали на крымские курорты, чтобы отдохнуть, оздоровиться, а главное вылечить заболевания дыхательной системы (астма, туберкулез и пр.)
Сейчас все это под угрозой полного уничтожения. На каждой сессии Госсовета, благодаря бездумному голосованию единороссов, в частные руки уходят детские здравницы, пансионаты, санатории, базы отдыха — все то, благодаря чему Крым получил известность во всем мире, как здравница. Сейчас пытаются полностью подменить понятие «санаторно-курортный» на «туристический», вкладывая в понятие туризма только наличие гостинично-развлекательных комплексов. Сегодняшние чиновники рассматривают Крым, как возможность заработать быстрые и легкие деньги, делая из уникального санаторно-курортного региона, банальный приморский уголок, где можно попить вина и погреться на пляже, не понимая или делая такой вид, что крымская природа, климат более ценны своими уникальными оздоравивающими свойствами, не даром здесь сконцентрировано такое количество здравниц.
В рамках закона
Пробелы в законодательстве позволили вырубить часть Форосского парка. Изучив данный вопрос, фракция КПРФ в Государственном совете Крыма подготовила поправки в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым», касающиеся регулирования инвестиционной деятельности в границах ООПТ. Несовершенство местного законодательства позволило инвесторам вырубить ценные породы деревьев на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский».
Есть федеральный закон, который ограничивает застройку в парковых зонах и ООПТ, и многие регионы по нему живут, но в Крыму есть свое законодательство, в котором множество пробелов. Если бы они не приводили к таким последствиям, то можно было бы списать на недоработку, но по факту такие недоработки превращаются в заведомо созданные лазейки, чтобы облегчить инвесторам деятельность. Так, при передаче парковой территории или объекта ООПТ под инвестиционную деятельность, сокращение площади зеленых насаждений не ограничено, как и расширение пятна застройки. Фракция КПРФ в Госсовете предложила законодательно урегулировать передачу земли в аренду под существующими строениями, а парковые зоны оставить в собственности и управлении государства, чтобы ограничить строительную деятельность инвестора.
Изначально возведение капитальных объектов противоречит тем задачам, которые закреплены в положение о Форосском парке — он создавался как рекреационная зона для отдыха людей, а не для того, чтобы там вырубать деревья и строить небоскребы
Нашей фракцией в Государственном совете РК совместно с крымским юристом Кириллом Медведевым были подготовлены поправки в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым». Они направлены на ограничение инвестиционной деятельности в заповедных зонах. Изменения коснулись семи пунктов закона, которые снимут угрозу, нависшую над санаторно-курортным потенциалом полуострова. В частности, мы предложили ввести запрет на новое строительство в парках-памятниках садово-паркового искусства и ландшафтных парках; при реконструкции существующих объектов капитального строительства увеличивать их площадь; уменьшать площадь озелененных территорий; вести вырубку зеленых насаждений; согласовывать проекты реконструкции с научными учреждениями в области природоохраны и уполномоченным органом исполнительной власти республики в этой сфере.
Никакой персональный контроль и ручное управление не работают там, где нет законодательного регулирования. Мы живем в правовом государстве и опираться необходимо только на закон. Существующие пробелы в региональном законе позволяют недобросовестным чиновникам и инвесторам по-своему трактовать развитие туристического потенциала Крыма. Форосский парк стал ярким примером уничтожения целебных климатических ресурсов побережья для высвобождения площадок под гостиничные комплексы и апартаменты.
Цель инвестора в получении прибыли и дохода. И если 70 га парка отданы ему в аренду, то инвестор рассчитывает за это время получить с них максимальную прибыль, а сохранение санаторно-курортного потенциала Крыма его не интересует ни сейчас, ни потом. Если каждый арендатор начнет выкорчевывать вековые деревья, строить многоэтажки у моря, подводя к ним коммуникации и попутно уничтожая природные климатические зоны, рельеф и места обитания эндемиков растительного и животного мира, во что превратится наш полуостров? Поэтому мы настаиваем на государственном управлении особо охраняемыми природными территориями. Только вместе мы сможем защитить уникальные курорты Крыма от разграбления.