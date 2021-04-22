Он поможет найти правду!

Эта история началась еще летом 2019 года. Жительница Черноморского Лариса Вишнёва купила участок в Новосельском по улице Пионерской. Через две недели после покупки впритык к участку Ларисы Ивановны РЭС установил трансформаторную подстанцию (далее — ТП)...
Кто музыку заказывает?
Как рассказала наша героиня, ТП была построена настолько близко к участку, что установи хозяйка забор (а этот архитектурный элемент на участке — это, как бы, естественно), то в подстанции дверка бы не открывалась. Как выяснилось позже, дав разрешение на установку ТП в этом месте, сплоховала районная администрация, а также администрация Новосельского сельского поселения.
С этого момента начались мытарства. Лариса Ивановна писала во все возможные инстанции. Обращалась в прокуратуру, писала Наталье Поклонской, Сергею Аксёнову. Но, как это и положено, свысока обращения спускались на местный уровень, а на местном отвечали примерно так: они согласны с тем, что права Ларисы Вишнёвой как собственника нарушены. Уже есть обращение в «Крымэнерго», и там согласны трансформаторную станцию перенести, вот только за чей счет? Администрация, по словам Ларисы Ивановны, платить отказывалась, даже и наказать, собственно, некого было: те, кто принимал решение, давно не работают. А один из сотрудников администрации по секрету сказал нашей героине: «Вы правды не найдете»…
Последняя надежда
Бесплодная переписка Вишнёвой с различными инстанциями продолжалась с июля 2019 года до нынешнего года.
«Я слышала, что многим помогает депутат Госсовета Илья Донченко, — рассказывает Лариса Ивановна, — Написала ему обращение. Выхода у меня не было, в письмах из различных инстанций по-прежнему приходили одни отписки. А в феврале этого года в интернете увидела объявление, что Илья Григорьевич будет проводить прием в Межводном. Позвонила по указанному номеру, чтобы записаться на прием. Илья Григорьевич спросил, что у меня за проблема, а когда я начала рассказывать, он сообщил, что получил мое письменное обращение, и уже работает над решением моего вопроса… <...>
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Юлия Завьялова, «Время Че!»
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