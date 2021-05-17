МИР! ТРУД! МАЙ!

Каждый год 1 мая Праздник Весны и Труда отмечают не только в России, но и во многих других странах. Во времена Советского Союза проводились массовые демонстрации, а в наши дни люди предпочитают «маевки» демонстрациям, которые власть продолжает запрещать.
От язычества к борьбе
История возникновения этого праздника начинается в Древнем Риме — в этот день местные племена отдавали дань уважения богине плодородия Майе, в честь которой и был назван пятый месяц. Древние римляне считали, что чем громче и пышнее отметить этот день, тем богаче будет урожай. С приходом христианства данный праздник канул вот тьму веков и был возрожден в конце XIX века. Как раз к этому моменту отмечается рост самосознания рабочего класса и он, осознавая свою силу, начинает выдвигать требования по улучшению условий труда.
Одними из ключевых вопросов стала продолжительность рабочего дня, длившегося до 15 часов, и использование детского труда. В Австралии 21 апреля 1856 года прошли первые массовые выступления, касающиеся защиты прав пролетариев. А вот городом, в котором впервые прошли первомайские протесты стал Чикаго — тысячи рабочих собрались на забастовку 1 мая 1886 года. Рабочие настолько устали от 15-часового рабочего дня, что потребовали снизить его продолжительность до 8 часов. В тот период времени к рабочему классу в Соединенных Штатах относились немного лучше, чем к рабам — люди работали практически круглосуточно, получали мизерную оплату и не имели никаких прав и социальных гарантий.
Общее количество бастующих составило не менее 350 тысяч человек. В течение нескольких дней продолжались забастовки и массовые выступления, которые были жестоко подавлены. Однако активное противодействие полиции и штрейкбрехеров не помешало протестующим собираться на митинги 1 мая в последующие годы, заявлять о несправедливости и добиваться поставленных целей. Спустя три года в память о трагических событиях Парижский конгресс II Интернационала принял закон о мировом статусе праздника и закрепил название — «День солидарности рабочих всего мира». Согласно постановлению в этот день рабочие имели право выйти на улицу, чтобы заявить о своих правах.
В наше время 1 Мая считается национальным праздником в 142 странах из числа государств-членов ООН. Каждая страна по-своему называет этот праздник, что не меняет его сути и независимо от господствующего в конкретном государстве общественно-политического строя. Наибольший размах этот праздник приобретает в Германии, Франции, Испании, Италии, России и других странах, где рабочий класс исторически был социально-политически осознан.
Как это было в России
На конец XIX века приходится расцвет рабочего движения в Российской Империи. Впервые 1 Мая было отмечено в 1889 году Санкт-Петербурге, однако это происходило несколько формально. У истоков рабочего движения страны стояли польские пролетарии. Вдохновляемые примером американских рабочих, они организовали в Варшаве массовую стачку в 1890 году, в которой приняли участие около 10 тыс. человек. Представители власти не решились ее разогнать. С этого момента стачки и забастовки 1 мая в России стали традиционными. В отличие от других стран, российское движение носило радикальный политический характер. В 1901 году на столичном первомайском митинге впервые прозвучали лозунги «Долой самодержавие!» В этом же году первомайские собрания состоялись в Харькове, Гомеле, Тбилиси и других городах. И не все они прошли мирно. К примеру, одним из значимых событий дореволюционной истории является Обуховская оборона 1901 года под Санкт-Петербургом — тогда одно из первых политических выступлений рабочих в стране переросло в столкновение населения с полицейскими и военными. Первая русская революция 1905–1907 гг. произошла в том числе в результате роста самосознания рабочего класса. А в 1912–1914 гг. в весенних демонстрациях в Петрограде участвовало уже более 400 тыс. человек.
После Февральской революции 1917 г. Временное правительство официально признало праздник 1 Мая и тогда он впервые был отмечен легально. Митинг в столице посетил глава Временного правительства А. Керенский.
После Великой Октябрьской социалистической революции праздник стал называться «День Интернационала» и был объявлен выходным днем. Позже был переименован в «День международной солидарности трудящихся — Первое Мая», а к числу выходных дней добавилось 2 мая. По сложившейся традиции 1 мая проводились шествия и официальные мероприятия, а 2 мая граждане стали выбираться на природу.
Советское прошлое
В период СССР этот праздник отмечался с широким размахом, демонстрации приобрели иной смысл. Участие в демонстрациях говорило о готовности граждан к борьбе за построение коммунистического общества, мир, солидарность с трудящимися других стран. Явка на подобное мероприятие, как правило, была обязательной. Во всех крупных городах проходило шествие трудящихся под патриотическую музыку и лозунги, в руках они несли яркие транспаранты и плакаты. Зачастую дети были одеты в национальные костюмы и принимали участие в торжественной программе.
Колонны демонстрантов пестрели плакатами «Миру мир!» и «Да здравствует Первое Мая!», а кроме этого, портретами партийных лидеров. Многие носили красные банты и были с букетами гвоздик.
Примечательно, что традиция майских шашлыков берет свое начало с первых маевок, когда встречи рабочих сопровождались выходом на природу, где они могли поговорить о революции и своих насущных проблемах, создавая иллюзорное впечатление, что собрались исключительно для трапезы и общения. Со временем революционная подоплека ушла из праздника, а желание собраться на шашлыки осталось и стало традицией. После распада СССР в 1992 г. торжество было переименовано в День Весны и Труда.
Традиции в разных странах
Как уже отмечалось ранее День солидарности трудящихся широко отмечается во многих странах, приобретая определенную специфику, обусловленную местными традициями.
В Финляндии 1 мая проходит карнавал студентов. 30 апреля в учебных заведениях всей страны заканчиваются занятия, и счастливые студенты начинают отмечать это событие на площади у памятника обнаженной девы Хавис Аманды. Там они распивают шампанское и веселятся.
В Германии 1 мая отмечается свой небольшой «Хэллоуин» в духе языческих традиций — местные жители надевают костюмы различной нечисти и ночью выходят на шабаш. Считается, что таким образом притягивается удача и изгоняются злые духи.
В Англии люди, одетые в национальные костюмы, дружно танцуют вокруг столбов, обмотанных яркими лентами, символизирующих сотворение мира.
В Ирландии символом Первомая является боярышник. Ирландцы повязывают на него красные ленты и загадывают самые сокровенные желания. Считается, что они обязательно сбудутся.
На Гавайях уверены, что Первомай несет добро. Здесь с большим размахом отмечают День цветочных гирлянд. Плетением венков, ожерелий из орхидей, жасмина и плюмерии местные жители выражают благодарность природе за подаренную им красоту.
В Соединенных Штатах День труда отмечается в первый понедельник сентября, а в первое воскресенье мая отдается почтение велосипедам — особенно в крупных городах жители пересаживаются с авто на своих двухколесных товарищей. На центральных площадях вечером устраивают концерты с фуршетом.
В Австралии День труда празднуется в первый понедельник марта.
Роман Молотов